—Sí, el conflicto con el campo era muy difícil de entender. Visto desde afuera no se entendía por qué defendía tanto la 125 y no negociaba. Además de que Kirchner no quería ceder, porque creía que, de otro modo, iba a ceder en todo y perdía el poder. Empieza a pensar que "acá tenemos los enemigos del pueblo", Clarín, los empresarios, el campo, la gente en las ciudades. Enfrentamientos que estuvieron siempre en la historia argentina. Y gente que no quería ni al kirchnerismo ni a Cristina, a identificar esos enemigos, se pone con ellos. Ahí aparece el relato, aparece una idea de país, y una épica, que está viva aún hoy.