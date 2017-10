En las PASO, por problemas de logística según las versiones del kirchnerismo, Cristina no votó. Ahora aseguran que ese error no se volverá a repetir y son un poco más ácidos: "Ahora damos entrevistas y perdemos. Era mejor no hablar". Quién sabe. Al fin y al cabo, aferrarse a una cábala es también una demostración de inseguridad o no. El debate ya es milenario pero que las hay, las hay.