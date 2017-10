Los accionistas de TTA son dos firmas: Neldgroup SA, dueña del 64% de las acciones, cuyo presidente de la empresa es el propio Otero. El resto de las utilidades está en manos de Diego, uno de sus hijos. El mensaje es particular y hasta picaresco: Otero proponer recuperar la Terminal que el mismo destruyó. En Transporte de Nación niegan que el empresario, que busca dar su último golpe a los 80 años, haya digitado la confección del pliego incluyendo clausulas a medida de sus necesidades. Pese a eso, el pliego exige particularidades casi inadmisibles para cualquier competidor: obligación de absorber el 100% del personal de TEBA con su antigüedad registrada. Otero no presentó ningún balance, ni auditoría que dé datos precisos de la nómina de empleados, por lo que significa que la empresa que gane, si no es el mismo dueño del circo, no sabe qué es lo que heredará. Pese las quejas del resto de las empresas, esta exigencia se mantuvo en el segundo llamado a licitación pero esta vez se informó la cantidad de empleados pero no su antigüedad, pieza clave para calcular las bases indemnizatorias para los casos de despido.