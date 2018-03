Si bien buscó no asfixiarlo, al afirmar que sólo quería hablar con él de fútbol, lo cierto es que la charla que mantuvo con el '10' en la Ciudad Deportiva del Barcelona -también estuvo presente Javier Mascherano- fue clave. "No vine a convencer a Messi, sino a escuchar sus frustraciones. No hablamos del regreso, hablamos de fútbol", había manifestado en la previa.