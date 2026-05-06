Colombia

Venta ilegal de bases de datos en Bogotá: así operan quienes suministran información personal a extorsionistas

La comercialización de información privada en las calles de Bogotá tiene expuestos a miles de ciudadanos a delitos como la extorsión. Un video presentado en el Concejo local muestra cómo se venden bases de datos con nombres, teléfonos y otros datos sensibles a plena luz del día

Guardar
Una grabación en la zona de Unilago evidenció cómo comerciantes ofrecen información privada de miles de ciudadanos, lo que facilita el acceso de bandas delictivas a datos que pueden ser usados para actos de extorsión y fraudes - crédito @JulEspinosaDice / X

Un video grabado con cámara oculta en el sector de Unilago, en la localidad de Chapinero, reveló la existencia de un mercado ilegal de bases de datos personales en Bogotá. Según lo expuesto por el concejal Julián Espinosa durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, esta práctica estaría facilitando la labor de grupos dedicados a la extorsión.

El registro audiovisual muestra cómo un vendedor ofrece listas con información detallada de ciudadanos, incluyendo nombres completos, números de cédula, teléfonos y nombres de las empresas para las que trabajan.

PUBLICIDAD

“Esta empresarial viene con 24.850 registros”, asegura el sujeto, que comercializa la base de datos por $100.000. Las listas se envían por WhatsApp o correo electrónico a quienes las adquieren.

En las imágenes, también se evidencia la venta de bases de datos de pensionados en Colombia, con 18.800 registros y a un costo de $200.000. “Si quiere ir a la fija, la de pensionados, a ellos les puede vender lo que sea”, afirma el vendedor, que presume de tener clientes frecuentes que rentabilizan este tipo de información.

PUBLICIDAD

Video evidencia el mercado ilegal de bases de datos personales en Bogotá, facilitando acciones de extorsión según denuncias oficiales - crédito Visuales IA
Video evidencia el mercado ilegal de bases de datos personales en Bogotá, facilitando acciones de extorsión según denuncias oficiales - crédito Visuales IA

Extorsión telefónica y digital: cifras y métodos

Durante la presentación ante el Concejo, Espinosa advirtió que “lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”.

Con base en cifras oficiales citadas por el concejal, en lo que va de 2026 se registraron 441 casos de extorsión en la capital; de estos, 214 se realizaron mediante llamadas telefónicas y 96 a través de redes sociales.

Estos datos reflejan que el 71% de los casos de extorsión en Bogotá involucran canales de contacto directo, como llamadas o redes sociales, lo que sugiere el uso de bases de datos filtradas. “Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, cuestionó el concejal en su intervención.

La denuncia destaca que entre los afectados se encuentran ciudadanos comunes, adultos mayores y personas naturales con empresas registradas legalmente, que reciben llamadas sospechosas, mensajes de números desconocidos y grabaciones automatizadas.

Un vendedor en Unilago ofrece bases de datos con información sensible como nombres, cédulas y teléfonos a cambio de sumas entre $100.000 y $200.000 - crédito @JulEspinosaDice / X
Un vendedor en Unilago ofrece bases de datos con información sensible como nombres, cédulas y teléfonos a cambio de sumas entre $100.000 y $200.000 - crédito @JulEspinosaDice / X

Deterioro de la seguridad y retos para la Administración distrital

La exposición pública de la venta de datos personales se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. De acuerdo con datos citados por Espinosa, la tasa de homicidios en Bogotá superó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura: en 2024, la meta era de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero el año cerró en 15,3; en 2025, con una meta de 12,9, la cifra alcanzó 14,7.

Las lesiones personales también mantienen cifras elevadas, con 18.607 casos reportados, y los hurtos en Transmilenio siguen por encima de los 10.000 incidentes anuales. Además, los registros de incidentes en la línea de emergencias 123 muestran un aumento en riñas, maltrato y otros hechos que afectan la convivencia.

“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el funcionario ante el Concejo de Bogotá.

Ciudadanos, adultos mayores y empresarios son víctimas frecuentes de extorsión tras recibir llamadas sospechosas, mensajes de desconocidos y grabaciones automatizadas - crédito Visuales IA
Ciudadanos, adultos mayores y empresarios son víctimas frecuentes de extorsión tras recibir llamadas sospechosas, mensajes de desconocidos y grabaciones automatizadas - crédito Visuales IA

Falta de avances en infraestructura penitenciaria

Espinosa también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán respecto a proyectos clave de seguridad. En particular, mencionó la ausencia de avances en la construcción de la Cárcel Distrital II, cuyo predio fue entregado por el Gobierno Nacional en 2024, pero actualmente no cuenta con un proyecto en ejecución.

El contrato para estudios y diseños, por más de $5.196 millones, fue terminado sin que exista una iniciativa concreta para ampliar la capacidad carcelaria del Distrito. “Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria”, concluyó Espinosa durante el debate.

Temas Relacionados

Venta Ilegal de Bases de DatosBogotáEstafaExtorsiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

El colombiano Juan Camilo Hernández llegó a diez goles en LaLiga, se metió en el once ideal que ilusiona al Real Betis, y pelea un puesto para la selección Colombia

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

Así es el nuevo subsidio de vivienda en Cali: Secretaría de Vivienda habilitó inscripciones digitales para Recuperando tu Casa

El Gobierno distrital inició el proceso que permitirá a cientos de familias postularse a ayudas destinadas a facilitar el acceso a la adquisición de viviendas nuevas, priorizando la situación económica y la ausencia de beneficios previos

Así es el nuevo subsidio de vivienda en Cali: Secretaría de Vivienda habilitó inscripciones digitales para Recuperando tu Casa

¿Zillenials o Boomers? El estudio que revela quiénes son los viajeros más responsables en Colombia

Decisiones como elegir alojamientos certificados, viajar fuera de temporada y priorizar rutas terrestres están redefiniendo cómo los colombianos disfrutan de sus vacaciones

¿Zillenials o Boomers? El estudio que revela quiénes son los viajeros más responsables en Colombia

Judicializan a funcionarios del Inpec señalados de abusar sexualmente de una interna con trastornos mentales en El Pedregal

El personal del cuerpo de vigilancia fue señalado del sometimiento de una mujer privada de la libertad al interior de las instalaciones del centro penitenciario de alta seguridad, lo que ocurrió en varias oportunidades e involucró el consumo de drogas y alcohol

Judicializan a funcionarios del Inpec señalados de abusar sexualmente de una interna con trastornos mentales en El Pedregal

Álvaro Uribe lanzó duro sablazo a Gustavo Petro y sacó pecho por reducción de la jornada laboral: “Ese ‘bailaito’ no me lo quitas”

Desde Tuluá, el expresidente de la República reivindicó el origen y el proceso legislativo del proyecto que disminuye paulatinamente la carga semanal de 48 a 42 horas sin afectar los salarios, propuesto por él cuando ofició como senador

Álvaro Uribe lanzó duro sablazo a Gustavo Petro y sacó pecho por reducción de la jornada laboral: “Ese ‘bailaito’ no me lo quitas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos: así continuará el itinerario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Shakira sumó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos: así continuará el itinerario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Deportes

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Oeste de la NBA

A James Rodríguez “nunca se le garantizaron minutos” en el Minnesota United: esto dijo el director deportivo

Inter de Bogotá aumentó en un 238% la cantidad de hinchas propios en el estadio: más datos del equipo de Ryan Reynolds

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol