Colombia

‘Squatters/Okupas’: la memoria de una comunidad que desafió el olvido y la adversidad en Nueva York

El documental, realizado por Catalina Santamaría, tendrá su reestreno en Colombia el próximo 7 de mayo, retratando las historias de quienes ocuparon edificios abandonados pese a la precariedad y las amenazas de desalojo

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A finales de los años 80, el Lower East Side de Manhattan fue escenario de un fenómeno que se replicó en otras grandes ciudades: la ocupación de edificios en ruinas por inmigrantes y artistas jóvenes, muchos de ellos colombianos, en busca de vivienda y comunidad.

Squatters/Okupas, el documental dirigido por la colombiana Catalina Santamaría narra la historia de comunidades artísticas e inmigrantes que transformaron edificios abandonados en hogares y espacios de resistencia en Nueva York, enfrentando la precariedad y la amenaza constante de desalojo.

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Uno de esos lugares fue Umbrella House, un inmueble semidestruido que se convirtió en refugio para quienes apostaron por una vida diferente. Las paredes del edificio, rebautizado así por sus habitantes, estaban cubiertas de mensajes y recuerdos, mientras las escaleras y apartamentos se llenaban de arte, música y objetos reciclados.

La directora conoció este espacio en 1997, gracias a la invitación de su amigo Ricardo Peña. De inmediato, quedó marcada por el ambiente de solidaridad y creatividad que reinaba en el edificio: “Llevaba viviendo aquí algún tiempo y a veces sentía la soledad de quien está lejos de su tierra”, recuerda Santamaría. En una de las paredes, una frase resumía el espíritu del lugar: “Ojalá el mundo se pareciera más a esta casa”.

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En entrevista con Infobae Colombia, Santamaría explicó que el documental nació como un homenaje a quienes, desde la adversidad, lograron construir más que un hogar. “Muchos son inmigrantes, artistas, porque los squatters tienen como una connotación mística. No solo lo hacen por necesidad de vivienda, sino también como una decisión de vida. Es gente con ideales políticos, que busca vivir a su manera y no regirse por lo común”, afirmó la realizadora.

La producción de Squatters/Okupas se extendió más de 20 años, sumando memorias, grabaciones y testimonios de exhabitantes como parte de un archivo documental único - crédito cortesía Catalina Santamaría
La producción de Squatters/Okupas se extendió más de 20 años, sumando memorias, grabaciones y testimonios de exhabitantes como parte de un archivo documental único - crédito cortesía Catalina Santamaría

El movimiento squatter en Nueva York estuvo vinculado a la bohemia y el anarquismo, y generó comunidades donde la colaboración y la igualdad fueron valores centrales, algo que se hizo todavía más evidente con los migrantes latinos que ocuparon muchos de estos espacios.

El proceso de realización de Squatters/Okupas se extendió por más de 20 años. Santamaría comenzó trabajando con filmaciones en 16 mm y grabaciones de audio, pero el proyecto fue creciendo con la incorporación de material entregado por otros ex habitantes y la suma de nuevas entrevistas.

“Una historia llevaba a otra. Entrevisté a Orlando, que abrió Puerta 10, otro squat cercano, y él me entregó material grabado de la reconstrucción del edificio. Así fui contactando a más protagonistas: Juan Salazar, Isabel, Jane y los primeros ocupantes, una holandesa y dos norteamericanos”, relató Santamaría.

Leyes más restrictivas y la presión para desalojar redujeron el fenómeno squatter en Estados Unidos, aunque Umbrella House y Puerta 10 lograron la legalización de algunos de sus residentes - crédito cortesía Catalina Santamaría
Leyes más restrictivas y la presión para desalojar redujeron el fenómeno squatter en Estados Unidos, aunque Umbrella House y Puerta 10 lograron la legalización de algunos de sus residentes - crédito cortesía Catalina Santamaría

El documental, presentado virtualmente en la Muestra Internacional Documental de Bogotá en 2021 y exhibido en festivales de Estados Unidos y Puerto Rico, se convirtió en un archivo vivo de una época en la que la precariedad habitacional impulsó formas de resistencia colectiva. Santamaría destacó que la experiencia personal de convivir en Umbrella House transformó su vida: “Fue una gran experiencia estar ahí y entender lo que significó eso, años después. Ver la determinación y la fuerza de quienes lograron, pese a la dificultad, tener sus propias viviendas”.

El fenómeno de los squatters en Estados Unidos ha ido disminuyendo por la aprobación de normativas que prohíben estas prácticas y aceleran los desalojos, lo que se sumó a las restricciones en los servicios públicos que dificultaron a los squatters realizar maniobras fuera de la ley para adquirir los servicios básicos. Aun así, Umbrella House y Puerta 10 lograron, tras años de negociaciones, que algunos de sus residentes se convirtieran en propietarios legales y permanecieran en los edificios, ahora renovados en una zona más residencial y comercial de Manhattan.

Consultada sobre el impacto que espera generar en el público colombiano, Santamaría expresó: “Ojalá que lo disfruten, que algo les quede de toda esta historia. Hay muchos colombianos en el documental y es una manera de verse en el exterior y de valorar lo que han logrado”.

La premiere nacional de Squatters/Okupas será el 7 de mayo, a las 6:30 p. m., en el Centro Cultural Skandia de Bogotá, donde se abrirá un espacio para reflexionar sobre migración, derecho a la vivienda y la fuerza de las comunidades alternativas.

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