Mientras el misterio a cada hora es mayor, Diego Armando Maradona apareció en escena ayer y sembró aún más dudas sobre el futuro de la gran estrella que tiene Argentina: "Creo que Messi le va a decir que no. Este es un pensamiento mío y quizás me equivoque. Hay que ir a rogarle que vuelva, pero me parece que se apuraron. Está todo muy fresco y además hay que ocuparse de otras cosas que Bauza debe corregir".