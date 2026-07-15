Los gestos, la alegría y el singular discurso de Keiko Fujimori al recibir sus credenciales como presidenta de la República

Peru's President-elect Keiko Fujimori, with Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, greets supporters after receiving her official credentials following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Al grito de “¡Sí se puede!” que estalló desde las butacas del Gran Teatro Nacional, Keiko Fujimori ingresó este miércoles 15 de julio al escenario donde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregó las credenciales que la acreditan como presidenta constitucional de la República del Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia arrancó pasadas las 11:30 de la mañana en el distrito limeño de San Borja y convirtió al recinto cultural más importante del país en el escenario de un acto protocolar que el propio JNE calificó de hito en la historia democrática peruana.

La sala estaba colmada de simpatizantes de Fuerza Popular que desde temprano se apostaron en los exteriores del teatro y llenaron cada sector del auditorio. Cuando Fujimori apareció ante el público, los cánticos se multiplicaron: “¡En Costa, Sierra y Selva, Keiko presidenta!” fue la consigna que obligó al presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, a pausar su discurso en más de una ocasión para esperar que los aplausos cedieran. En uno de esos momentos, fue la propia Fujimori quien intervino: levantó la mano con un gesto firme de silencio hacia sus simpatizantes para que la ceremonia pudiera continuar, en un gesto que habló tanto de su autoridad sobre la sala como de su voluntad de respetar el protocolo del acto.

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Fujimori llegó acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Villanella, cuya presencia en el escenario fue uno de los momentos más cargados de emoción de la jornada. Antes de que comenzara el acto formal, la presidenta constitucional las abrazó, les acarició la cabeza y las miró con los ojos visiblemente humedecidos, en un instante que no pasó inadvertido para el público ni para las cámaras presentes.

Keiko Fujimori, como presidenta constitucional del Perú, junto a sus hijas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Reuters)

Pocas palabras, mucho mensaje

Cuando Roberto Burneo puso el documento en sus manos, Fujimori sonrió de cara a las cámaras y posó junto al titular del JNE para la fotografía oficial. La escena tuvo, sin embargo, un contraste llamativo: el presidente interino José María Balcázar, presente en la mesa de honor, mantuvo un semblante serio durante toda la ceremonia, en marcada diferencia con el clima festivo que reinaba entre los asistentes y la propia plancha presidencial electa.

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Tras recibir el documento, Fujimori tomó el podio y pronunció un discurso breve pero de tono directo, con frases que sintetizaron los ejes de su futura administración. “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita un gobierno que los resuelva”, afirmó ante los aplausos del auditorio. La frase, desprovista de adornos retóricos, marcó la línea de lo que la presidenta electa quiso proyectar: una gestión orientada a resultados concretos y verificables.

Fujimori adelantó que cada ministerio de su gabinete tendrá metas específicas y medibles. También llamó a la reconciliación nacional con una declaración que recorrió el recinto: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”. La frase adquirió un peso particular en un país que llegó a la segunda vuelta dividido por apenas 49.641 votos de diferencia, según el cómputo oficial del JNE. Tras su proclamación el 3 de julio, la presidenta electa ya había asumido su victoria “con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron” por ella y “con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

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Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta constitucional del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Reuters)

Peso histórico del acto

Antes de la entrega física de las credenciales, Burneo pronunció un discurso en el que subrayó la dimensión histórica del momento. “Las credenciales que hoy entregamos no constituyen únicamente un documento oficial; representan el reconocimiento de la decisión soberana de millones de peruanos y peruanas, y la certeza de que esa decisión ha sido protegida por la Constitución, el Estado de Derecho y la justicia electoral”, señaló el titular del JNE. Burneo recordó también que las elecciones generales de 2026 representaron “uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales” de la historia reciente del país, con 35 fórmulas presidenciales y dos jornadas electorales.

El funcionario resaltó que por primera vez en la historia política del Perú, una mujer llega a la jefatura del Estado por mandato del voto popular directo. Su antecesora, Dina Boluarte, ocupó la presidencia entre 2022 y 2025 por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo. “Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con el Perú”, sostuvo Burneo.

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La ceremonia siguió un protocolo solemne: la instalación de la mesa de honor, la interpretación del Himno Nacional por la Orquesta Sinfónica Nacional —con las voces de la mezzosoprano Josefina Brivio y el tenor D’Angelo Díaz—, la lectura de la resolución de proclamación y, finalmente, la entrega de credenciales a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y a Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente, antes de que el documento llegara a manos de Fujimori.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona junto a su primer vicepresidente Luis Galarreta (d) y su segundo vicepresidente Miguel Torres (i), este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar