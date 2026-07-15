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Qué tan probable es que la ciclosporiasis llegue a México y provoque un brote de “diarrea explosiva”

El contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados con heces que contienen el parásito

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ciclosporiasis
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que esta causando alarma en Estados Unidos debido a un fuerte brote que afecta al país vecino donde ya se tiene registro de más de 3 mil casos en 30 estados.

Este microorganismo infecta el intestino delgado y provoca síntomas como diarrea acuosa, coloquialmente conocida como “explosiva”, dolor abdominal, pérdida de apetito, hinchazón, náuseas y fatiga.

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El contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados con heces que contienen el parásito por lo que no se trata de una enfermedad que se transmita de persona a persona.

En este sentido, y debido a que el brote ocurre en el país vecino, existe preocupación por el sector salud en México con respecto a si el parásito podría llegar a nuestro país y generar un brote entre la población.

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Una mujer adulta se sujeta el abdomen con expresión de dolor en una cocina, sobre la mesa hay fresas, uvas, tomates, lechuga y un círculo con parásitos.
Una mujer en una cocina moderna se sujeta el abdomen por dolor, con frutas y verduras sobre la mesa y una ilustración de parásitos de ciclosporiasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el riesgo de que la ciclosporiasis llegue a México

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de un brote activo de ciclosporiasis en México relacionado directamente con el brote actual en Estados Unidos. Sin embargo, existen antecedentes importantes a considerar:

  • La ciclosporiasis es una enfermedad endémica en regiones tropicales y subtropicales, como México, donde los factores ambientales favorecen la presencia del parásito. Esto significa que el riesgo de casos es permanente, sobre todo por consumo de frutas y verduras frescas no desinfectadas.
  • Brotes anteriores en Estados Unidos han estado vinculados a productos agrícolas importados, incluyendo cilantro y lechuga procedentes de México. En 2013, por ejemplo, un brote afectó a cientos de personas en EE.UU. y se asoció a lechuga importada de México.
  • Actualmente, la mayor parte de los casos en Estados Unidos se atribuyen al consumo de lechuga y hojas verdes, pero las autoridades sanitarias no han identificado un origen definitivo ni un vínculo directo con productos mexicanos en el brote de 2026.
  • El riesgo para México aumenta si hay importación de productos frescos desde zonas afectadas o si viajeros mexicanos consumen alimentos contaminados en Estados Unidos y regresan al país. Los CDC han documentado casos de ciclosporiasis en personas que viajaron fuera de EE.UU. antes de enfermar.

Por su parte, algunos médicos han expresado en redes sociales que esta enfermedad sí suele estar presente en México pero que suele ser subdiagnosticada debido a que se confunde con una diarrea común.

Por el momento la Secretaría de Salud no ha emitido ninguna alerta al respecto por lo que se establece que no existe aún motivos de alarma oficiales con respecto al brote.

Aún así, la recomendación es extremar medidas de higiene en el consumo de frutas y verduras, tanto de producción nacional como importada, y mantenerse atentos a alertas sanitarias sobre productos específicos.

Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
Miami-Dade y Broward suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis dentro del brote que afecta a Florida (CDC)

Qué es la ciclosporiasis: causas, síntomas, factores de riesgo y tratamiento

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por la infección con el parásito unicelular Cyclospora cayetanensis.

Causas

La infección se produce al consumir alimentos o agua contaminados con heces que contienen los ooquistes (quiste que forma el cigoto de un parásito apicomplejo) del parásito. No se transmite de persona a persona, ya que los ooquistes necesitan madurar en el ambiente externo durante al menos una o dos semanas antes de volverse infecciosos.

Brotes anteriores han estado relacionados principalmente con el consumo de frutas y verduras frescas, como lechuga, cilantro, albahaca, frambuesas y mezclas de ensaladas.

Síntomas

  • Diarrea acuosa (frecuente y, en ocasiones, explosiva)
  • Dolor o cólicos abdominales
  • Hinchazón
  • Náuseas
  • Pérdida de apetito
  • Pérdida de peso
  • Fatiga
  • Aumento de gases
  • En algunos casos, fiebre baja

Los síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después de la exposición y pueden durar desde unos días hasta más de un mes si no se recibe tratamiento. En personas sanas, la enfermedad rara vez causa complicaciones graves, pero puede ser debilitante si persiste.

Factores de riesgo

  • Consumo de frutas y verduras frescas sin desinfectar o mal lavadas.
  • Ingesta de agua contaminada.
  • Viajes a regiones donde la ciclosporiasis es endémica, especialmente en zonas tropicales y subtropicales.
  • Brotes pueden ocurrir de manera estacional, con mayor frecuencia en primavera y verano en países como Estados Unidos.

Tratamiento

El tratamiento de elección es el uso de antibióticos, principalmente la combinación de trimetoprima y sulfametoxazol (TMP-SMX), comercialmente conocidos como Bactrim o Septra.

En adultos inmunocompetentes, la pauta habitual es un comprimido de doble potencia por vía oral dos veces al día durante 7 a 10 días. En personas con VIH u otras condiciones inmunosupresoras, el tratamiento puede requerir mayor duración.

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No existen vacunas ni medicamentos preventivos. La prevención se basa en buenas prácticas de higiene alimentaria, como lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras, cocinar los alimentos y evitar el consumo de agua no tratada.

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