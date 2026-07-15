La salud mental gana peso en el gobierno dominicano

El Servicio Nacional de Salud intensificó este año las acciones de salud mental por instrucción de Luis Abinader, con foco en promoción, prevención, atención hospitalaria y reinserción social. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El gobierno del presidente Luis Abinader ha posicionado la salud mental como uno de los ejes centrales de su gestión, desplegando una estrategia integral enfocada en la prevención, el fortalecimiento de la atención especializada y el desarrollo de nueva infraestructura, con el objetivo de ofrecer servicios oportunos y de calidad a toda la población.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, detalló que, por instrucciones del presidente, durante el año en curso se han intensificado los esfuerzos para transformar el abordaje de la salud mental. Las acciones abarcan promoción, prevención, atención hospitalaria y reinserción social de personas con trastornos mentales.

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El SNS lleva adelante un programa de concienciación dirigido a familias y a la población general. A través de jornadas educativas en Centros de Primer Nivel de Atención, hospitales, y medios de comunicación, se busca promover la detección temprana, reducir el estigma y facilitar el acceso a servicios especializados.

En cuanto a la atención hospitalaria, Landrón destacó la expansión sin precedentes de las camas de intervención en crisis dentro de la Red Pública. Al inicio de la gestión se contaba con solo 47 camas; actualmente existen 314 distribuidas en principales hospitales del país. La meta es superar las 500 antes de finalizar el año, cubriendo todas las provincias y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias de salud mental.

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El gobierno de Luis Abinader consolidó la salud mental como eje prioritario de su gestión con una estrategia integral de prevención, atención e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de las unidades de salud mental en hospitales incluye la incorporación de psiquiatras, psicólogos y equipos de intervención en crisis, para asegurar una atención multidisciplinaria y humanizada. Además, se amplían las residencias médicas en Psiquiatría con el fin de formar nuevos especialistas y reducir el déficit profesional en diferentes regiones.

En materia de infraestructura, el SNS construye nuevos Centros Psicosociales en Higüey y Moca. Para agosto está prevista la entrega de otro centro especializado que ampliará la red nacional. Próximamente abrirá el primer Centro de Salud Mental Infantil de la Red Pública, en el antiguo Hospital Santo Socorro, actual Hospital Manuel Rodríguez Jiménez. Este centro dispondrá de más de 17 camas y atención integral para niños y adolescentes.

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Finalmente, avanzan los trabajos para el Instituto de Neurociencias, ubicado en el Centro Clínico y Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Este instituto albergará la residencia nacional de Psiquiatría y ofrecerá servicios especializados en enfermedades mentales y neurológicas de alta complejidad.

Las acciones forman parte del compromiso del presidente Abinader de fortalecer la salud mental como política pública prioritaria, garantizando una red de servicios accesible, humana e integrada para toda la población, independientemente de su lugar de residencia.

El SNS impulsa jornadas de concienciación sobre salud mental en centros de primer nivel, hospitales y medios para promover la detección temprana y reducir el estigma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana, con mayor carga de enfermedades mentales y brechas de atención

La República Dominicana registra una de las mayores cargas de trastornos mentales en América, según el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre los principales diagnósticos se encuentran la esquizofrenia, el Trastorno Depresivo Mayor y la ansiedad. El país atraviesa una transición del modelo manicomial hacia la atención comunitaria, enfrentando obstáculos como el estigma social, una brecha alta de acceso y una cobertura limitada en el Seguro Familiar de Salud (SFS), que restringe terapias y medicamentos en las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

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El Plan Estratégico de Salud Mental, respaldado por la OPS, busca ampliar la red de atención y mejorar el acceso, aunque menos del 25% de las personas diagnosticadas recibe tratamiento adecuado. El Ministerio de Salud Pública señala que fortalecer la capacitación y aumentar el presupuesto es clave para avanzar en la atención comunitaria y reducir la exclusión.