Nicaragua

Asamblea Nacional de Nicaragua ratifica dos tratados con Rusia sobre extradición y traslado de condenados

Los convenios, firmados el 5 de junio de 2026 en San Petersburgo, quedaron aprobados con 91 votos a favor y entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta

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Dos documentos legales abiertos con los escudos de Nicaragua y Rusia, sellos rojos y las banderas de ambos países.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó dos tratados con Rusia sobre extradición y traslado de personas condenadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de dos acuerdos bilaterales entre Nicaragua y Rusia permitirá que personas condenadas en uno de estos países puedan cumplir el resto de su sentencia en su nación de origen.

Esta decisión fue adoptada por unanimidad por los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y entrará en vigor una vez que los tratados sean publicados oficialmente en el Diario Oficial La Gaceta.

Así, los ciudadanos rusos que se encuentren en prisión en Nicaragua podrán ser trasladados a Moscú para completar sus condenas, y lo mismo ocurrirá en sentido inverso con los nicaragüenses que estén presos en Rusia, quienes podrán regresar a Managua para el cumplimiento final de sus sentencias.

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El régimen de Nicaragua expuso que el objetivo de estos acuerdos es fortalecer la lucha contra la impunidad y establecer mecanismos de cooperación para el traslado de presuntos delincuentes entre ambos países.

Según se detalló en la exposición de motivos, se busca asegurar que los procesados o condenados enfrenten la justicia, respetando el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica de cada caso.

Ambos acuerdos fueron firmados el 5 de junio de 2026 durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En la ceremonia de suscripción participaron el ministro de Exteriores de Rusia y el asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua, quien también es representante especial para los asuntos con Rusia.

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El Parlamento nicaragüense aprobó los tratados tras un debate en el que el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, miembro de la Comisión de Justicia, aseguró que estos instrumentos no difieren en ningún aspecto de otros tratados de extradición que Nicaragua ha firmado con distintos países a lo largo de los años, de acuerdo con EFE.

Laureano Ortega Murillo funge como asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, además de representante especial para los asuntos con Rusia.

Sobre Laureano pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que lo acusan de la comisión de «serias violaciones contra los derechos humanos» y de haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, resultaron reelegidos mientras los principales contrincantes estaban en prisión.

Dos manos con banderas de Nicaragua y Rusia intercambian figuras de personas con uniformes carcelarios sobre una balanza dorada, fondo azul y rojo.
Los tratados entre Nicaragua y Rusia entrarán en vigor cuando sean publicados oficialmente en el Diario Oficial La Gaceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Nicaragua y Rusia tiene antecedentes históricos que se remontan a la década de 1980. Durante el primer gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las fuerzas armadas nicaragüenses. Desde entonces, ambos países han mantenido una relación de colaboración en diferentes áreas, como la política y la seguridad, y ahora extienden su cooperación al ámbito judicial y penitenciario.

De acuerdo con información de 100% Noticias, los tratados establecen requisitos específicos: solo podrán ser extraditadas o trasladadas personas acusadas o condenadas por delitos que estén tipificados en ambos países y cuya pena supere el año de prisión.

La normativa aprobada incluye excepciones y limitaciones. Por ejemplo, no se podrá extraditar a nacionales del país requerido; es decir, si la persona buscada es nicaragüense o rusa, el país receptor tiene la facultad de negar la entrega.

Además, los tratados excluyen los casos en que las personas sean perseguidas por motivos políticos: si existe riesgo de persecución por razones políticas, la autoridad competente puede denegar la solicitud. Otro límite importante es la prohibición de extraditar a personas que puedan ser condenadas a pena de muerte en el país solicitante, una cláusula que busca resguardar derechos fundamentales y evitar consecuencias irreversibles.

Como novedad, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asume la responsabilidad de tramitar directamente las solicitudes de extradición entre Nicaragua y Rusia.

Esta institución será la encargada de analizar, procesar y ejecutar las solicitudes, así como de coordinar los traslados de personas condenadas con las autoridades rusas, según detalló 100% Noticias.

El tratado de traslado de condenados autoriza que ciudadanos rusos cumplan su sentencia en Moscú y nicaragüenses en Managua. (Foto: ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA)
El tratado de traslado de condenados autoriza que ciudadanos rusos cumplan su sentencia en Moscú y nicaragüenses en Managua. (Foto: ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA)

Las autoridades nicaragüenses insisten en que el contenido de estos acuerdos es similar al de otros instrumentos ya firmados con diferentes naciones. Según informó la agencia EFE, los convenios serán efectivos una vez que se complete el trámite de publicación.

La ratificación de estos tratados representa la ampliación de la cooperación entre Managua y Moscú, al incluir la colaboración en temas legales y penitenciarios dentro de la agenda bilateral. El avance se suma a la relación histórica entre ambos países, que ha abarcado distintos ámbitos a lo largo de los años.

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