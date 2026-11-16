La confesión de Yoshimar Yotún tras coronarse con Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026: “Tres años más, seguro”

El mediocampista declara que desea permanecer toda la vida en el club celeste, al que atribuye un cambio decisivo cuando todavía buscaba oportunidades y realizaba pruebas en distintos equipos profesionales (Bicolor )

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Sporting Cristal se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga 2026 al superar a Alianza Atlético en la final disputada el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo.

Entre los protagonistas de la celebración celeste, Yoshimar Yotún tomó la palabra y no guardó nada para sí: habló de su vuelta al fútbol después de una larga inactividad, del valor del título y, sobre todo, de cuánto tiempo más quiere seguir vistiendo la camiseta del club que, según sus propias palabras, le cambió la vida.

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El valor de un título colectivo

Yoshimar Yotún destacó que la Copa de la Liga 2026 pertenece a todo Sporting Cristal, incluidos los futbolistas que participaron en las primeras rondas. El capitán celeste resaltó el esfuerzo colectivo para conquistar el trofeo. (Bicolor+)

Para Yotún, la copa no le pertenece solo a los once que saltaron al campo en Trujillo. Desde el primer momento de su intervención ante los medios, el volante fue enfático en distribuir el mérito entre todo el grupo, incluidos aquellos que participaron en las primeras rondas del certamen, cuando el equipo debió viajar a Loreto e Iquitos para disputar los encuentros iniciales.

“Feliz porque es un campeonato que nosotros le pusimos todo el empeño. Creo que a partir de la tercera fecha jugamos todo lo que teníamos que jugar. Este triunfo es también de los que hoy no les tocó jugar o los que están jugando en Liga 3 también, que empezaron, que fueron, si no me equivoco, a Loreto e Iquitos a enfrentar los primeros partidos”, sostuvo el mediocampista.

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La Copa de la Liga fue creada por la Federación Peruana de Fútbol para ampliar la competencia entre clubes de Liga 1 y Liga 2, y Sporting Cristal llegó a la definición tras eliminar al ADT por 6-0 en el global de las semifinales. Alianza Atlético, por su parte, había aplastado a Sport Boys con un marcador de 8-2 en la misma instancia.

El título no solo tiene valor simbólico: el campeón suma dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2027, lo que convierte al trofeo en un activo concreto para la próxima temporada.

Quince meses de oscuridad antes de la luz

La final de la Copa de la Liga tuvo un significado especial para Yotún, quien atravesó más de un año sin competir por problemas físicos. El volante aseguró que recuperó sensaciones y disfruta nuevamente del fútbol (Sporting Cristal)

Detrás de la alegría del domingo hay una historia de paciencia y trabajo silencioso. Yotún estuvo fuera de las canchas durante 15 meses por lesiones, un período que lo mantuvo al margen de la competencia y que generó dudas sobre su nivel al momento de regresar.

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El propio futbolista reconoció que esas críticas eran comprensibles. No las esquivó ni las minimizó.

“No fue difícil, fueron quince meses que estuve fuera y obviamente al regreso era cuestionado y era normal. Era normal porque venía de jugar muy poco, tenía que agarrar ritmo. Ahora que estoy bien, estoy bien físicamente, estoy volviendo a recuperar y la verdad que me siento muy feliz por el equipo”, expresó.

La semana previa a la final había sumado minutos con la selección peruana en el amistoso ante Bolivia disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Fue titular en ese encuentro, lo que despejó cualquier duda sobre su disponibilidad para el partido decisivo con Alianza Atlético. Maxloren Castro, otro de los convocados por la bicolor, ingresó desde el banco y marcó un gol en esa victoria. Luis Iberico también viajó a Trujillo con el plantel celeste.

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El técnico Roberto Mosquera contó con el plantel completo para la final, aunque la participación de los futbolistas que habían tenido carga de minutos en la fecha FIFA dependió de su criterio hasta último momento.

“Tres años más, seguro”: la frase que nadie esperaba

La celebración celeste dejó una declaración que ilusiona a los hinchas: Yotún aseguró que quiere quedarse en Sporting Cristal toda la vida y, ante una pregunta sobre su renovación, respondió sin dudar: "Tres, seguro" (Copa de la Liga)

La conversación con los medios tomó otro cariz cuando llegaron las preguntas sobre el futuro. Yotún tiene contrato con Sporting Cristal y, al ser consultado sobre una posible renovación, su respuesta fue directa, sin rodeos y con una sonrisa que lo decía todo.

“Yo me quiero quedar toda la vida, esperemos que sí”, dijo primero. Cuando el periodista insistió y preguntó si al menos firmaría por un año más, el volante elevó la apuesta sin titubear: “Tres, seguro”. Y ante la sorpresa del entrevistador, lo repitió con énfasis y una carcajada: “¡Tres!”.

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La declaración no fue casual. Yotún dejó en claro que su vínculo con el club va mucho más allá de lo contractual. Describió a Sporting Cristal como una institución que llegó a su vida en un momento de incertidumbre, cuando todavía buscaba equipo y se sometía a pruebas en distintos clubes.

“Es mi vida. Cristal llegó a mi vida en un momento que yo estaba yendo a pruebas a varios equipos y Cristal llegó y me cambió la vida”, afirmó.

Con el título de la Copa de la Liga en el bolsillo, los celestes ya tienen la vista puesta en el siguiente compromiso: la última jornada del Torneo Clausura 2026, donde recibirán a Cienciano. El resultado de ese partido, cruzado con lo que hagan Universitario de Deportes y Sport Huancayo, definirá el panorama final de la temporada para el Rímac. Yotún, por su parte, ya dejó clara su intención: no piensa irse a ningún lado.

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