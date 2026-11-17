Tula Rodríguez y Doña Peta acuden a la misa final del papa León XIV celebrada en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

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La despedida del papa León XIV en el Perú convocó a una multitud en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde el sumo pontífice ofició la última misa de su visita apostólica. Entre los más de un millón de personas que se congregaron en el recinto, dos rostros conocidos de la farándula peruana se dejaron ver: Petronila Gonzales, madre del futbolista Paolo Guerrero, y la conductora Tula Rodríguez.

La ceremonia marcó el cierre de seis días de actividades pastorales que el pontífice desarrolló en distintas regiones del país, un recorrido que incluyó misas multitudinarias, encuentros con jóvenes y reuniones con autoridades y representantes de los pueblos amazónicos.

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Doña Peta llegó con un emplazamiento especial y oró por la recuperación de Paolo Guerrero

Doña Peta, como se la conoce popularmente, llegó al recinto acompañada de algunos familiares desde las primeras horas de la mañana. A diferencia de buena parte de los asistentes, que debieron esperar varias horas para acercarse al lugar de la ceremonia, la madre del capitán de Alianza Lima accedió a un emplazamiento especial dentro de la base aérea, desde donde siguió la celebración religiosa con comodidad.

Un video difundido en redes sociales registró a Petronila Gonzales, conocida como Doña Peta y madre del futbolista Paolo Guerrero, caminando entre los asistentes en la Base Aérea Las Palmas. El material muestra a la concurrencia congregada en el recinto militar con motivo de la misa de despedida del pontífice en Lima, donde miles de personas acudieron para presenciar la última ceremonia de su visita apostólica. Video: Instarándula

Vestida con tonos oscuros, acorde con el protocolo de formalidad que suele acompañar los encuentros con el Vicario de Cristo, Gonzales Ganoza fue reconocida por varios hinchas del club blanquiazul que se habían congregado desde temprano en Las Palmas. Algunos de ellos se acercaron a saludarla durante la jornada.

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Entre sus principales intenciones de oración estaría la salud de sus hijos, en especial la recuperación de Paolo Guerrero, quien aún no supera la lesión que lo mantuvo alejado de las últimas fechas del Torneo Clausura con Alianza Lima. También se mencionó que la madre del delantero habría llevado en sus plegarias la llegada de un nuevo integrante a la familia: el tercer bebé de la brasileña Ana Paula Consorte, pareja del futbolista, cuyo embarazo estuvo rodeado de una breve polémica relacionada con el género y los meses de gestación.

Tula Rodríguez llegó sola y relató las dificultades para llegar hasta el recinto

Tula Rodríguez tampoco quiso perderse la última celebración eucarística del papa León XIV en el país. La conductora llegó sola hasta la Base Aérea Las Palmas y, pese a las complicaciones por el intenso tráfico en la zona, logró estar presente en el encuentro religioso.

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La conductora de televisión Tula Rodríguez documentó en sus redes sociales su asistencia a la misa multitudinaria oficiada por el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. A través de videos en formato selfie, Rodríguez relató las dificultades de tránsito que afrontó para llegar al recinto y registró momentos del evento religioso entre los fieles congregados, antes de retirarse para cumplir con sus compromisos laborales. Video: Instagram Tula Rodríguez

A través de un video compartido en sus redes sociales, la también actriz contó los inconvenientes que enfrentó para movilizarse. “El tráfico de terror. Es que el taxi no viene. Tuve que llevar mi carro para dejarlo lo más cerca que pueda e irme a caminar. La cosa está dura”, explicó Rodríguez.

Las dificultades del trayecto no opacaron su entusiasmo por participar en la misa. La conductora, que debió retirarse del lugar para cumplir con sus compromisos laborales, expresó su satisfacción por haber asistido a la ceremonia. “Me tengo que ir a trabajar, pero me voy con el corazón muy feliz porque yo estoy segura de que Dios utiliza al Papa para que todos podamos tener una conexión real con el de arriba”, manifestó.

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Rodríguez también publicó un mensaje en el que resumió el significado de su participación en la celebración. “Un lunes diferente, lleno de fe y esperanza. Hoy acompañando la misa del Papa León XIV. Siempre agradecida por estos momentos especiales”, escribió la conductora en sus redes sociales.

Tula Rodríguez porta el distintivo oficial de ingreso a la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas en Lima.

La misa de despedida cerró seis días de visita apostólica por el Perú

El papa León XIV permaneció en el Perú desde el miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre. Durante su visita, recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participó en misas multitudinarias y encuentros con fieles de distintas regiones del país.

La agenda del pontífice concluyó precisamente este lunes 16 de noviembre con la misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida en el Callao, antes de emprender el regreso a Roma. Según imágenes compartidas por la cuenta Instarándula, otra figura reconocida de la televisión peruana que se dejó ver entre los asistentes a la ceremonia fue la periodista Milagros Leiva.

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La periodista Milagros Leiva espera el ingreso a la misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas de Lima junto a otros asistentes y agentes de seguridad.

La masiva presencia de fieles en Las Palmas, que superó el millón de personas según los registros de la jornada, confirmó el alcance que tuvo la visita del sumo pontífice entre la población peruana, un fenómeno que trascendió los espacios estrictamente religiosos y se reflejó también en la presencia de figuras del espectáculo y el deporte nacional.