Autoridades electas y representantes del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 posan con sus credenciales oficiales para el periodo de gestión 2027-2030. (JNE)

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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintos puntos del país iniciaron el lunes 16 de noviembre la entrega de credenciales a los alcaldes y regidores distritales y provinciales elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), celebradas el 4 de octubre pasado. Con este trámite, las nuevas autoridades quedaron expeditas para juramentar el cargo.

Una vez cumplida la juramentación, los funcionarios electos podrán ejercer su gestión durante el periodo de gobierno municipal 2027-2030, según informó Andina Noticias.

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Los integrantes del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 presiden el acto oficial de entrega de credenciales a las autoridades electas para el periodo municipal 2027-2030. (JNE)

Tres JEE entregaron credenciales en Lima

En Lima Metropolitana, el reparto de credenciales estuvo a cargo de los JEE de Lima Oeste 1, Lima Norte 1 y Lima Norte 2. En el caso de Lima Oeste 1, la ceremonia se realizó en el auditorio del Colegio Peruano Chino Juan XXIII, en San Miguel, y alcanzó a los distritos de Pueblo Libre, San Miguel, Lince, San Isidro y Magdalena del Mar.

Recibieron sus documentos los alcaldes electos José Luis Casas Carrión (Pueblo Libre), Marcos Enrique Cabrera Porras (San Miguel), José Antonio Aliaga Pajares (Lince) y Carla Robbiano Montes (Magdalena del Mar). El burgomaestre electo de San Isidro, Javier Eduardo Paino Scarpati, no participó del acto por encontrarse de viaje. También se entregaron credenciales a la mayoría de los regidores elegidos en cada jurisdicción: 11 en Pueblo Libre, 11 en San Miguel, nueve en Lince, nueve en San Isidro y nueve en Magdalena del Mar.

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Integrantes del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 posan junto a las autoridades municipales electas durante la ceremonia oficial de entrega de credenciales. (JNE)

Alcaldes de Lima Norte recibieron sus credenciales

El JEE de Lima Norte 2 entregó las credenciales a los alcaldes electos de San Martín de Porres, Peter Omar Jaime Cori; del Rímac, Isabel del Rocío Ayala Melgarejo; de Independencia, Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas; y de Comas, Jean Paul Granados, además de a sus respectivos regidores.

Por su parte, el JEE de Lima Norte 1 llevó a cabo el mismo procedimiento para los distritos de Puente Piedra, Los Olivos, Carabayllo y Ancón. En estas jurisdicciones recibieron sus documentos los alcaldes electos Esteban Felizardo Monzón Fernández, Felipe Castillo Alfaro, Nandy Janeth Córdova Morales y Pablo César Ramos Ocaña.

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Autoridades electas y representantes del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 posan con sus credenciales oficiales para el periodo municipal 2027-2030 en Lima. (JNE)

JEE también entrega credenciales en regiones

Fuera de la capital, los actos de entrega de credenciales ya se concretaron en Chincha, Tumbes, Mariscal Cáceres, Andahuaylas y Huaytará. Para los próximos días, Andina Noticias reportó que está prevista la misma diligencia en los JEE de Pomabamba, Yauyos, Recuay, Jaén, Huaral, Huaylas, Sullana, Jauja y Oxapampa, entre otros.

Las ceremonias de entrega se realizaron después de que quedaran consentidas las actas de proclamación de resultados de cómputo correspondientes a cada circunscripción, un proceso en el que no se registraron apelaciones que pudieran haber retrasado el cronograma electoral.

Un representante del Jurado Electoral Especial de Andahuaylas entrega la credencial oficial a una autoridad electa de la provincia de Chincheros para las elecciones de 2026. (JNE)