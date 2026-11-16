Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 16 de noviembre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa este lunes 16 de noviembre con el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica a nivel nacional. Durante las primeras horas de la madrugada de hoy, las estaciones del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) no han registrado nuevos eventos perceptibles en el país.
El último movimiento telúrico reportado oficialmente por el organismo científico ocurrió la tarde del domingo 15 de noviembre, a las 16:03 horas. El temblor alcanzó una magnitud de 3.7 y su epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, con una profundidad de 34 kilómetros e intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.
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Asimismo, el balance de la jornada previa dejó otros tres registros confirmados por el IGP:
- Tacna (13:52 horas): Sismo de magnitud 4.3, con epicentro a 28 kilómetros al sureste de Tarata y una profundidad de 154 kilómetros.
- Áncash (04:33 horas): Movimiento de magnitud 3.8, ubicado a 81 kilómetros al suroeste de Huarmey, con 28 kilómetros de profundidad e intensidad II.
- Puno (04:11 horas): Temblor de magnitud 3.4, localizado a 19 kilómetros al suroeste de Santa Lucía (Lampa), a una profundidad de 10 kilómetros e intensidad II.
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerdan a la ciudadanía que el Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que exhortan a mantener la calma, identificar zonas seguras internas y tener lista la mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.
Las recomendaciones de Indeci ante un sismo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población las medidas básicas de seguridad ante un movimiento telúrico: mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos colgantes o estructuras que puedan desprenderse, y dirigirse a zonas seguras previamente identificadas dentro de cada vivienda o centro laboral.
En espacios abiertos, la entidad recomienda alejarse de edificios, postes y cables eléctricos. Una vez finalizado el movimiento, sugiere verificar posibles daños estructurales antes de reingresar a inmuebles y mantenerse atento a la información oficial difundida por el IGP y las autoridades locales.
Así funciona el sistema de monitoreo sísmico del IGP en Perú
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) opera una red de estaciones sismológicas distribuidas en todo el territorio nacional, encargada de detectar y procesar en tiempo real la actividad telúrica del país. Cada evento registrado es analizado por un equipo de especialistas que determina la magnitud, la profundidad y el epicentro a partir de la información recogida por los sensores.
Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia con la que se registran movimientos de distinta intensidad a lo largo del territorio. El IGP mantiene actualizada su plataforma oficial con cada reporte confirmado.
IGP reportó tres sismos este lunes en Moquegua, Loreto y Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres movimientos telúricos durante la jornada del lunes 9 de noviembre.
El primero se produjo a las 12:50:50 horas, con una magnitud de 3.5, y tuvo como epicentro un punto ubicado 22 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Este sismo presentó una profundidad de 29 kilómetros y una intensidad máxima de II en la escala de Mercalli Modificada.
Más tarde, a las 14:19:54 horas, se reportó un segundo evento de magnitud 4.3, con epicentro 92 kilómetros al oeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto. Este movimiento se registró a una profundidad de 105 kilómetros, y el IGP no consignó datos de intensidad máxima para esta ocurrencia.
El tercer sismo del día tuvo lugar a las 14:38:56 horas, con una magnitud de 3.6, y su epicentro se localizó 30 kilómetros al sureste de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, región Arequipa. Este evento se produjo a una profundidad de 46 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de II-III en la localidad de Punta de Bombón.
Protocolo de actuación en centros laborales y oficinas
La respuesta ante un movimiento telúrico dentro de un entorno de trabajo requiere el cumplimiento estricto de los planes de seguridad y salud en el trabajo. Ante las primeras vibraciones, los colaboradores deben mantener la calma y dirigirse hacia las zonas de seguridad internas previamente identificadas.
Queda totalmente prohibido el uso de ascensores y la evacuación apresurada por escaleras durante la sacudida. Una vez que el terreno recobre la estabilidad, las brigadas corporativas deben guiar la salida hacia el punto de reunión exterior de forma ordenada y sin retornar por objetos personales.
La atenuación de las ondas en la corteza terrestre
A medida que las ondas sísmicas se propagan desde el hipocentro, van perdiendo energía al atravesar los diferentes materiales de la corteza. Este proceso de atenuación sísmica explica por qué la violencia del movimiento disminuye progresivamente conforme aumenta la distancia al epicentro.
Sin embargo, la composición del suelo local puede alterar esta regla general. En terrenos blandos o depósitos aluviales, las ondas experimentan un efecto de trampeo que amplifica su amplitud, provocando que la sacudida se sienta con mayor fuerza en zonas alejadas de la falla principal.
Monitoreo en la zona de acoplamiento tectónico
Las estaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registran de manera continua la acumulación y liberación de deformación en el margen continental. El seguimiento en tiempo real permite mapear con precisión las áreas de mayor fricción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.
Esta labor de observación permanente resulta indispensable para alimentar los modelos geofísicos del país. A través de estos análisis, las autoridades de Defensa Civil pueden planificar estrategias de respuesta rápida y evaluar el nivel de exposición de las ciudades costeras y andinas.
ARTÍCULO DE INFOBAE
IGP registró un sismo de magnitud 4.8 en Lagunas, Loreto
Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca
El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.8 este lunes 9 de noviembre con epicentro en la ciudad de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto.
Sismo de magnitud 4,8 se registró al sur de Tacna
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,8 a las 06:58 de este 8 de noviembre, con epicentro a 198 kilómetros al sur de Tacna. El movimiento tuvo una profundidad de 64 kilómetros y se percibió con una intensidad II en la ciudad.
El sismo de mayor magnitud se produjo cerca de Panao, en Huánuco
El segundo movimiento ocurrió a las 02:27:16 del mismo sábado y tuvo una magnitud de 3,8. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0768, el epicentro se localizó a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes, con una profundidad de 38 kilómetros e intensidad II-III en esa provincia fronteriza.
La intensidad II-III indica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas, en especial por quienes permanecían en reposo o dentro de viviendas. En estos casos, es posible advertir leves vibraciones en puertas, ventanas, objetos colgantes o recipientes, aunque la percepción varía de acuerdo con la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del suelo.