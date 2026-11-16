Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 16 de noviembre

Este reportaje de televisión de Panamericana aborda el posible desabastecimiento de agua potable en Lima y Callao. Un sismo de gran magnitud podría afectar al 40% de la población, según un informe de Sedapal que advierte sobre la infraestructura. Las imágenes muestran a una presentadora de noticias, dos trabajadores operando en infraestructura hídrica, un río y una planta de tratamiento de agua. Se incluye una entrevista con un especialista en pantalla dividida. El video documenta la situación de la red de agua ante emergencias.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa este lunes 16 de noviembre con el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica a nivel nacional. Durante las primeras horas de la madrugada de hoy, las estaciones del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) no han registrado nuevos eventos perceptibles en el país.

El último movimiento telúrico reportado oficialmente por el organismo científico ocurrió la tarde del domingo 15 de noviembre, a las 16:03 horas. El temblor alcanzó una magnitud de 3.7 y su epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, con una profundidad de 34 kilómetros e intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.