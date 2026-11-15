Paola Rivera comparte sus sensaciones tras vencer a Alianza Lima: “Disfrutamos el triunfo, pero no define nada”

La armadora mexicana destacó el esfuerzo de sus compañeras para conseguir un resultado positivo ante las tricampeonas. (Video: Latina)

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La Universidad San Martín consiguió una importante victoria por 3-1 sobre Alianza Lima y le quitó el invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras el encuentro, Paola Rivera analizó el desempeño de su equipo, explicó qué les permitió recuperarse después de perder el tercer set y destacó a dos de sus compañeras. Además, dejó claro que, pese a la alegría por el resultado, todavía queda mucho camino por recorrer en el torneo.

En declaraciones a ‘Latina’ al término de la contienda, la jugadora reconoció la exigencia del encuentro y resaltó el trabajo táctico que realizó la USMP para quedarse con los dos primeros sets. Sin embargo, también admitió que el cuadro victoriano elevó su nivel en el tercer parcial y las obligó a corregir algunos aspectos de su juego.

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“Fue un partido muy fuerte, la verdad. Todavía no agarramos aire. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero creo que supimos trabajar y corregir nuestros errores. Los primeros dos sets se nos dieron muy bien. Tácticamente jugamos muy bien y en el tercero ellas nos apretaron, era de esperarse, pero salimos adelante”, comentó Rivera.

La MVP del encuentro frente a Alianza Lima también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeras. En particular, resaltó el aporte de Angélica Aquino y el buen momento que atraviesa Pamela Cuya, a quien eligió como la jugadora más destacada del compromiso.

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“Mención especial a Angélica, que siempre lo hace bien. Yo me quedo impresionada de la clase de jugadora que es. Y también quiero destacar mucho el trabajo de Pamela Cuya. De verdad, esa chaparrita está disfrutando mucho esta temporada y yo creo que también se ve mucho en la cancha. Para mí, Pamela es la jugadora del partido”, expresó.

Paola Rivera celebró el triunfo de San Martín ante Alianza Lima. Crédito: USMP Vóley

¿Qué cambió en San Martín para ganar el cuarto set?

Después de ceder el tercer parcial, San Martín necesitaba recuperar la confianza para evitar que Alianza Lima llevara el encuentro a un quinto set. Paola Rivera explicó que el saque del rival había complicado la recepción de su equipo, pero que la confianza y la concentración fueron claves para recuperar el control del partido.

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“Tuvimos más confianza. Jugamos muy bien los dos primeros sets. Entonces, al momento en que ellas aprietan el saque, nosotros nos descuadramos. Pero como dice Martín (Ambrosini, el DT), era confiar, estar sueltas y todas esperar el balón, porque nos complicaron mucho con el saque y creo que eso tardamos nosotros en recuperarlo”, detalló.

La valoración de Paola Rivera al triunfo sobre Alianza Lima

Aunque el triunfo representó un resultado importante frente a uno de sus rivales directos, la voleibolista pidió mantener la calma y recordó que la temporada todavía es larga. Por ello, San Martín buscará sostener el nivel mostrado sin considerar que esta victoria haya definido algo en la competencia.

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“Todos los partidos vamos a salir con ganas de ganar, pero como nos dice el profe Martín, este es un juego más, la temporada es muy larga. Entonces, claro que disfrutamos este triunfo, pero sabemos que esto no define nada”, sostuvo.

El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

Finalmente, Rivera se refirió a su elección como MVP y expresó su satisfacción por formar parte del conjunto santo y competir en el vóley peruano. “Siempre me voy a esforzar. Me encanta estar en San Martín, me encanta jugar en Perú y creo que eso se ve reflejado también”, concluyó.

San Martín sumó tres puntos importante en esta Fase 1 de la competencia y mantiene su invicto. El cuadro comandado por Martín Ambrosini espera mantener la racha positiva en sus siguientes presentaciones y seguir afianzándose en lo más alto de la tabla.

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