“He bajado veinte kilos”: la confesión de Fernanda Tomé que despeja dudas sobre su estado físico de cara a su debut con Deportivo Soan

Fernanda Tomé revela que bajó 20 kilos para llegar en su mejor estado de forma a Deportivo Soan. Crédito: Deportivo Soan.

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Fernanda Tomé volverá a la Liga Peruana de Vóley con la camiseta de Deportivo Soan y aseguró que llega en condiciones para competir desde su primera presentación. La brasileña se incorporó esta semana a los trabajos del club de Puente Piedra y será una de las novedades de la quinta fecha. Regresa al vóley peruano tras sus pasos por Bolivia y Maldivas.

La atacante explicó que atravesó un cambio físico durante la última temporada. Según contó en declaraciones a ‘Latina Deportes’, perdió 20 kilos con el propósito de recuperar su nivel y afrontar con mejores condiciones el nuevo desafío que asumirá en el campeonato nacional. ”Es la mejor versión de Tomé, una versión que ha bajado veinte kilos en la última temporada para hoy", afirmó al referirse a su presente.

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Tomé sostuvo que el trabajo realizado fuera de Perú le permitió regresar con otra preparación. La jugadora apuntó a mantener una exigencia personal alta y remarcó que se siente lista para volver a competir. Perdió 20 kilos en una etapa que, según señaló, le permitió fortalecer su motivación antes de sumarse a las ‘panteras’.

“Quiero ser mejor, eso está en mi cabeza”, expresó la punta brasileña, quien reconoció que espera con expectativa el momento de volver a jugar en el Polideportivo de Villa El Salvador. Su llegada genera expectativa en Soan, que incorporó una atacante con experiencia en la competencia local y en ligas internacionales.

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La voleibolista brasileña regresa a la Liga Peruana de Vóley, esta vez para defender la camiseta de Deportivo Soan. 'Tomezinha' ha revelado que está en un gran estado de forma. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Antes de aceptar la propuesta del cuadro peruano, Tomé tuvo actividad en dos campeonatos fuera del país. Fue campeona en Bolivia y luego alcanzó el subcampeonato en la liga de Maldivas, donde cerró su etapa reciente. Viene de dos ligas con resultados que respaldan su continuidad competitiva.

¿Cuándo debutará Fernanda Tomé con Deportivo Soan?

Fernanda Tomé confirmó que estará disponible para enfrentar a Rebaza Acosta este domingo 15 de noviembre, por la quinta jornada de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro se disputará desde las 16:30 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La brasileña se integró hace pocos días a los entrenamientos, pero indicó que su incorporación tuvo como objetivo inmediato llegar al siguiente partido. Debutará ante Rebaza Acosta en un duelo que permitirá medir su adaptación al plantel y a la competencia después de su regreso al país.

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La voleibolista ya revisó material del rival y destacó algunos nombres de su formación. En especial, mencionó a la armadora argentina Greta Martinelli y a la uruguaya Sofía Neves.

La brasileña regresó a la Liga Peruana de Vóley tras su paso por Maldivas. Créditos: Puro Vóley.

Tomé consideró que Rebaza Acosta será un rival exigente, aunque confía en la preparación de Deportivo Soan. La atacante señaló que el equipo iniciará el análisis del partido para ajustar detalles antes del domingo. Soan prepara el duelo con la expectativa de sumar una alternativa ofensiva de experiencia.

¿Cómo se gestó la llegada de Tomé a Deportivo Soan?

Fernanda Tomé explicó que su regreso al Perú estuvo relacionado con la propuesta que recibió de Deportivo Soan. La brasileña indicó que el club de Puente Piedra le presentó las mejores condiciones que tuvo en el país, incluso por encima de las que aceptó durante su anterior etapa en la Liga Peruana de Vóley con Universidad San Martín.

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“La propuesta de Soan es prueba de eso. Es un club que tiene condiciones para pelear cada vez más arriba, un equipo con buena estructura y que hizo todo para traerme de vuelta. Me siento muy feliz y honrada por eso. Todo fue y ha sido maravilloso”, expresó la atacante durante su presentación.

'Tomezinha' habló de sus objetivos y de la propuesta que la sedujo para volver a la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Instagram.

La punta también destacó el vínculo que mantiene con el país, donde disputó temporadas anteriores y construyó una relación cercana con los aficionados. Para Tomé, el retorno llega en una situación distinta, tras sus experiencias internacionales y con un contrato que considera superior a los anteriores.

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“Perú ocupa un lugar especial en mi corazón por varios motivos. Esta vez, con mejores condiciones y un contrato todavía mejor, fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú. Estoy feliz y agradecida a Dios, porque tengo mucha fe y estoy segura de que este regreso a Perú tiene la mano de Dios”, complementó ‘Tomezinha’.