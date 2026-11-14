Papa León XIV llevará el rezo del Ángelus de Cusco al mundo entero: un mensaje de fe desde la Plaza de Armas de la ciudad imperial

La ciudad imperial de Cusco espera con gran expectativa la llegada del Papa León XIV. Este reportaje detalla el itinerario del Santo Padre, incluyendo la ofrenda de una rosa de oro a la Virgen de Velen y el rezo del Ángelus desde la Plaza de Armas, un evento que reunirá a más de 40,000 personas. | TV Perú

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El papa León XIV protagonizará uno de los momentos más significativos de su visita al Cusco este domingo, cuando rece el Ángelus desde la Plaza de Armas, una oración que habitualmente dirige desde el Vaticano a los fieles de todo el mundo. Esta vez, el mensaje del pontífice llegará desde la ciudad imperial, en medio de una multitud que se prepara para recibirlo.

La celebración tendrá como protagonistas a dos imágenes de profunda devoción para los cusqueños: la Virgen de Belén, conocida cariñosamente como la Mamacha Belén, y el Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad. Durante las actividades, el Santo Padre entregará una Rosa de Oro a la Virgen de Belén y ofrecerá un sudario en homenaje al Taytacha de los Temblores.

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El director de Comunicaciones del Arzobispado del Cusco, padre Julio Velasco Paz, explicó que ambos encuentros tendrán un significado especial para la comunidad católica. En declaraciones a TV Perú Noticias, adelantó detalles de las ceremonias que se desarrollarán en la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor, donde se espera la asistencia de más de 40.000 personas.

Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

El Ángelus desde Cusco será transmitido como un mensaje para todo el mundo

Uno de los momentos más esperados será el rezo del Ángelus, una oración mariana que el papa suele dirigir cada domingo desde el Vaticano, específicamente desde el balcón de los aposentos apostólicos. En esta ocasión, León XIV cambiará ese escenario por la Plaza de Armas del Cusco.

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El padre Julio Velasco Paz destacó la dimensión internacional que tendrá este acto, debido a que el mensaje del pontífice llegará a los fieles de diferentes países desde territorio peruano.

“Normalmente el Ángelus, el Santo Padre lo hace desde el Vaticano, desde el balcón de los aposentos apostólicos. Entonces, esta vez esta oración y este mensaje dirigido del Vaticano a todo el mundo, va a ser del Cusco a todo el mundo”, explicó.

El representante del Arzobispado del Cusco consideró que el encuentro permitirá que el pontífice dirija una reflexión a la humanidad desde una ciudad con una historia milenaria. Para la comunidad católica local, la ceremonia tendrá como escenario la Plaza de Armas, donde se calcula la asistencia de más de 40.000 personas.

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El papa León XIV pronuncia su discurso ante obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde llamó a revitalizar el papel de los consejos pastorales en la vida de las diócesis y parroquias. | América Noticias

León XIV entregará una Rosa de Oro a la Virgen de Belén en Sacsayhuamán

La primera actividad tendrá lugar en la explanada de Sacsayhuamán, donde la imagen de Nuestra Señora Reina de Belén, conocida como Mamacha Belén, presidirá la ceremonia. Allí, el papa León XIV dirigirá un mensaje de reflexión y fe a los asistentes, en un encuentro que reunirá a la feligresía cusqueña en torno a una de sus principales advocaciones marianas.

El momento central será la entrega de la Rosa de Oro, una distinción que el pontífice ofrecerá a la imagen religiosa como muestra de homenaje. El padre Julio Velasco Paz explicó que este gesto representa el reconocimiento de la Iglesia a la madre de Jesús y suele formar parte de las visitas papales a lugares donde la Virgen tiene una especial veneración.

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“El Santo Padre dará una condecoración de un hijo a su madre, de la Iglesia a la madre del Señor: la Rosa de Oro”, señaló el representante del Arzobispado del Cusco.

El papa León XIV saluda ante el complejo arqueológico de Sacsayhuamán durante las obras de montaje para su misa en Cusco. (Infobae Perú/Canal N)

La ceremonia también incluirá una oración y cantos preparados por la feligresía. Según explicó Velasco Paz, el encuentro estará centrado inicialmente en las palabras que el papa dirigirá a los católicos, los cristianos y las personas de buena voluntad, antes de concretar el homenaje a la Virgen de Belén.

Señor de los Temblores recibirá un sudario durante la visita papal

Tras su paso por Sacsayhuamán, León XIV llegará a la Plaza Mayor del Cusco, donde lo recibirá otra de las imágenes más representativas de la religiosidad local: el Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha de los Temblores y considerado patrón jurado de la ciudad.

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La imagen presidirá el encuentro junto al Santo Padre y recibirá un sudario como homenaje. El obsequio será entregado por el Vaticano, en un gesto que también formará parte de las actividades religiosas programadas para la visita apostólica.

El papa León XIV entregará un sudario con su escudo oficial a la imagen del Señor de Los Temblores durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Cusco. (Infobae Perú/Agencia Andina)

La presencia del Taytacha de los Temblores tendrá un significado especial para los fieles cusqueños, que podrán participar en una ceremonia que reunirá las tradiciones religiosas de la ciudad con la visita del líder de la Iglesia católica.

Papa León XIV se reencontrará con el arzobispo del Cusco, con quien compartió años de formación agustina

La visita también tendrá un componente personal para el actual arzobispo metropolitano del Cusco, monseñor Lizardo Estrada Herrera, quien comparte la misma orden religiosa que el papa León XIV: ambos son agustinos.

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Según explicó el padre Julio Velasco Paz, los dos religiosos ya coincidieron en el Cusco en 2021, durante la pandemia, cuando León XIV participó como concelebrante en la ordenación episcopal de Estrada Herrera.

Una ilustración en acuarela integra al papa León XIV entre las imágenes veneradas de la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores con la ciudad de Cusco al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su vínculo también se construyó a través de la vida comunitaria y de las responsabilidades que compartieron en la conducción de la Orden de San Agustín en Perú y Latinoamérica. El representante del Arzobispado destacó que el actual arzobispo fue alumno del pontífice y que ambos compartieron distintas etapas de su trayectoria religiosa.

El encuentro se producirá luego del fallecimiento del anterior arzobispo titular del Cusco, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. Ahora, Lizardo Estrada Herrera, quien asumió la conducción de la arquidiócesis, será el encargado de recibir al papa León XIV durante su regreso a la ciudad imperial.

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