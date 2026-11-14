Perú

Papa León XIV enaltece el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destaca su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación

Durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, el pontífice recordó la labor pastoral del santo arzobispo de Lima, su compromiso con las comunidades indígenas y su esfuerzo por acercar el Evangelio a través de sus propias lenguas. Además, pidió que su ejemplo siga inspirando una educación comprometida con la justicia social y la dignidad humana

Un hombre con sotana blanca saluda con la mano desde una estructura metálica frente a una multitud que levanta los brazos con teléfonos móviles
El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)
Guardar

El papa León XIV reivindicó la huella histórica y espiritual de Santo Toribio de Mogrovejo, a quien presentó como un ejemplo de sabiduría, caridad, justicia y compromiso con los más vulnerables. Durante su encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, el pontífice destacó la labor pastoral del patrono de esta casa de estudios y recordó cómo defendió la dignidad de los pueblos originarios en una época marcada por la explotación y la discriminación.

En un discurso dirigido a autoridades académicas, profesores, investigadores y estudiantes, el Santo Padre invitó a mirar la vida del arzobispo de Lima como una referencia para afrontar los desafíos actuales. Su mensaje giró en torno a la necesidad de construir una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que forme personas comprometidas con la verdad, la justicia y el bien común.

PUBLICIDAD

Al recordar la herencia de Santo Toribio, León XIV resaltó que su trayectoria trascendió el ámbito religioso. Lo describió como un célebre jurista y arzobispo de Lima que convirtió su propia existencia en una enseñanza permanente de sabiduría, caridad y justicia.

“La fe que predicó y la ciencia que enseñó deben continuar siendo la brújula que guía la investigación en estas aulas”, expresó el pontífice ante la comunidad universitaria, al establecer un vínculo entre el legado del santo y la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en la formación de las nuevas generaciones.

Pope Leo addresses students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo addresses students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La defensa de los pueblos originarios frente a la explotación

Uno de los pasajes más significativos de su intervención estuvo dedicado a la defensa que Santo Toribio de Mogrovejo ejerció en favor de las poblaciones indígenas durante su labor evangelizadora en el territorio peruano.

PUBLICIDAD

El papa León XIV recordó que, en aquella época, los pueblos originarios eran frecuentemente sometidos a condiciones de explotación y discriminación.

“En su época, cuando los pueblos originarios eran con frecuencia sometidos a la explotación y a la discriminación, él defendió, con vehemencia evangélica, su dignidad humana”, manifestó.

Para León XIV, uno de los aspectos más relevantes de su trabajo pastoral fue su disposición a acercarse a las comunidades a las que servía, comprender sus culturas y comunicarse en sus propios idiomas. No se limitó a llevar un mensaje religioso, sino que procuró que este pudiera ser comprendido desde la realidad y las tradiciones de los pueblos originarios.

Fotografía del papa León XIV sonriendo con las manos unidas junto al retrato de Santo Toribio de Mogrovejo en vestimenta eclesiástica
El pontífice León XIV a la izquierda y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo a la derecha, ilustran el vínculo del papa con el legado evangelizador del arzobispo en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

En ese sentido, destacó que Santo Toribio aprendió las lenguas de las personas a las que acompañaba y anunció el Evangelio respetando su contexto cultural. También recordó que escribió un catecismo destinado a estas comunidades, considerado uno de los primeros de América en lenguas nativas.

Este esfuerzo, según explicó el pontífice, demuestra que reconocer al otro, acercarse a su realidad y comprender sus necesidades contribuye a construir una sociedad más justa. Su labor evangelizadora estuvo acompañada de un trabajo cultural que dejó una huella en la historia de la Iglesia y de los pueblos de estas tierras.

Un hombre con vestidura blanca y cruz pectoral saluda con la mano a una multitud de personas que levanta teléfonos móviles
El papa León XIV saluda a la comunidad universitaria reunida en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. (ANDINA)

El legado de Santo Toribio ante las desigualdades del presente

El papa León XIV estableció también un paralelo entre los desafíos que enfrentó Santo Toribio de Mogrovejo durante su labor pastoral y las desigualdades que persisten en la actualidad.

Al referirse a los extensos recorridos que el santo realizaba por el territorio peruano, recordó que atravesó a caballo las áridas tierras de Lambayeque para cumplir con su misión. Sin embargo, advirtió que los desiertos de nuestro tiempo no se encuentran únicamente en los paisajes geográficos, sino también en las brechas sociales, educativas y culturales que afectan a los sectores más vulnerables.

“Hoy, de hecho, los desiertos no solo son las áridas extensiones de Lambayeque, que el santo pastor atravesó a caballo: son los nuevos analfabetismos morales y civiles que excluyen a los pobres”, sostuvo.

Estatua de un obispo con mitra y báculo en un altar, junto a una pintura que muestra a un obispo bendiciendo a un grupo de personas con un hombre arrodillado
Una estatua y una pintura ilustran la figura de Santo Toribio de Mogrovejo y su labor pastoral en el Virreinato del Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Con esta reflexión, el pontífice llamó a reconocer las nuevas formas de exclusión que impiden que miles de personas accedan a oportunidades y participen plenamente en la sociedad. Frente a esta realidad, planteó que las universidades deben asumir un papel activo y utilizar sus conocimientos e investigaciones para contribuir a resolver los problemas que afectan a la población.

En esa línea, señaló que una institución educativa inspirada en el ejemplo de Santo Toribio debe poner la innovación científica al servicio de quienes más lo necesitan.

“Una universidad conformada a su ejemplo está llamada a utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y curar las heridas de la sociedad”, afirmó.

El Papa León XIII llega para dirigirse a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo durante su regreso a Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El Papa León XIII llega para dirigirse a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo durante su regreso a Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La universidad, al servicio de la dignidad y la justicia

Durante su intervención, León XIV también sostuvo que la formación universitaria no debe subordinarse exclusivamente a las exigencias del mercado laboral ni a la búsqueda de resultados económicos, sino que la educación debe contribuir a formar personas sabias, honestas y maduras, capaces de poner sus conocimientos al servicio de la humanidad.

El pontífice advirtió que el progreso científico y tecnológico pierde su verdadero sentido cuando se desarrolla de espaldas a la justicia y a la dignidad de los trabajadores. Por ello, pidió que la investigación académica mantenga una orientación humanista y que sus resultados contribuyan al bienestar colectivo.

En ese contexto, la figura de Santo Toribio de Mogrovejo adquirió un significado especial durante su encuentro con la comunidad universitaria de Chiclayo. León XIV presentó al santo como un referente de una Iglesia que no permanece distante de las dificultades de los pueblos, sino que se acerca a sus necesidades, reconoce su dignidad y trabaja por transformar sus condiciones de vida.

El mensaje del papa estuvo dirigido especialmente a profesores y estudiantes, a quienes invitó a continuar esa herencia mediante el conocimiento, la investigación y el compromiso social.

Así, el recuerdo de Santo Toribio no quedó limitado a una evocación histórica o religiosa. El pontífice lo convirtió en una invitación a recuperar una forma de entender la educación y el servicio: una en la que la ciencia dialogue con la fe, el conocimiento se traduzca en justicia y la formación profesional tenga como horizonte el bienestar de toda la sociedad.

Temas Relacionados

Papa León XIVChiclayoPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ recibe a la selección altiplánica en el estadio Alejandro Villanueva, en el primer partido de Mano Menezes en territorio peruano. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

¿Cuándo se celebra el Día de la Parrilla Peruana y qué ingredientes suele llevar?

La celebración busca reivindicar una tradición gastronómica que combina carnes marinadas, anticuchos, productos de las tres regiones del país y salsas elaboradas con ingredientes locales

¿Cuándo se celebra el Día de la Parrilla Peruana y qué ingredientes suele llevar?

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice cena con sacerdotes de la Diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice cena con sacerdotes de la Diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo

Bloquear o no bloquear: ¿he ahí el dilema?

La ubicación de la mayoría de cárceles en áreas pobladas haría que una interferencia externa perjudique a residentes y transeúntes, según el análisis que propone inteligencia penitenciaria con coordinación multisectorial

Bloquear o no bloquear: ¿he ahí el dilema?

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

La agrupación cubano-peruana prepara un concierto de aniversario con invitados de la salsa y la música urbana, además de un repertorio que reunirá sus canciones más conocidas.

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

Daniela Darcourt comparte su emoción tras participar en el encuentro juvenil con el papa León XIV: “Gracias Dios mío”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

DEPORTES

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026

Sport Huancayo prioriza las renovaciones de Richard Pellejero y Daniel Porozo, protagonistas de una histórica campaña en Liga 1 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: equipos titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica HOY: partido amistoso en Quito por fecha FIFA 2026