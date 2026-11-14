Sport Huancayo prioriza las renovaciones de Richard Pellejero y Daniel Porozo, protagonistas de una histórica campaña en Liga 1 2026

Richard Pellejero y Daniel Porozo, prioridad en Sport Huancayo para extender vínculo de cara al 2027. Crédito: Sport Huancayo.

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Sport Huancayo atraviesa un momento decisivo en la Liga 1 2026 y, mientras pelea por conquistar el Torneo Clausura, la dirigencia ya identifica a los nombres que pretende sostener para la próxima temporada. Richard Pellejero y Daniel Porozo encabezan la lista de prioridades de un equipo que depende de sí mismo para alcanzar un objetivo histórico.

El cuadro huancaíno lidera el Clausura y una victoria ante Universitario en la última fecha le permitirá quedarse con el segundo torneo del año. Si eso ocurre, deberá disputar una semifinal de los ‘play-offs’ precisamente ante el conjunto ‘crema’, que ocupa el segundo puesto de la tabla acumulada. Alianza Lima, ganador del Apertura, espera por el vencedor en la definición nacional.

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La campaña del ‘rojo matador’ tiene como una de sus principales figuras a Pellejero. El técnico uruguayo logró consolidar un equipo competitivo pese a que el club inició la segunda parte del año en una situación delicada. La regularidad obtenida en las últimas jornadas colocó a Sport Huancayo en condiciones de luchar por el título hasta el cierre.

Daniel Porozo también asumió un papel importante en el ataque. El extremo ecuatoriano anotó cuatro goles en el Clausura, varios de ellos en encuentros que permitieron al equipo sumar puntos necesarios para mantenerse en la parte alta. Su aporte ofensivo lo convirtió en una pieza a considerar para el proyecto deportivo de la institución.

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No te pierdas la espectacular jugada individual de Daniel Porozo que culminó en un golazo. ¡Celebra con el equipo la victoria!

Raúl Rojas, vicepresidente de Sport Huancayo, confirmó que tanto el entrenador como el futbolista son opciones prioritarias para renovar. El directivo sostuvo que la intención incluye al resto del plantel, ya que la institución apunta a dar continuidad al trabajo que permitió al equipo llegar a la última jornada con opciones concretas de coronarse.

“Ambos son primera opción de renovación, al igual que el resto del equipo. En Sport Huancayo tenemos la idea de hacer un trabajo serio a largo plazo”, afirmó Rojas en declaraciones al programa ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo’. El dirigente dejó abierta la posibilidad de mantener la base del grupo, aunque precisó que las conversaciones no comenzarán de inmediato.

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La directiva no quiere distraer al plantel antes del partido ante Universitario. Rojas indicó que la prioridad es preparar el compromiso del domingo 22 de noviembre y que el tema contractual quedará para después de la definición. El objetivo inmediato es alcanzar las semifinales y luego pelear el título nacional contra Alianza Lima.

La posición de Sport Huancayo sobre los cuestionamientos al arbitraje

La recta final del Clausura también estuvo acompañada por cuestionamientos de algunos sectores al arbitraje. En Sport Huancayo, sin embargo, aseguran que no colocarán ese asunto en el centro de su preparación ni buscarán condicionar el partido que definirá el destino del torneo.

Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Rojas señaló que los árbitros pueden cometer errores, aunque descartó que esas equivocaciones respondan a una intención. “Los árbitros son seres humanos y no creo que se equivoquen con mala intención. No nos preocupa el arbitraje”, manifestó el vicepresidente del elenco huancaíno.

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El dirigente remarcó que el foco está puesto en el trabajo del equipo y en cómo afrontar al rival de turno. Sport Huancayo no analizará si el juez puede favorecer o perjudicar sus intereses, sino que buscará sostener el rendimiento que le permitió llegar al primer lugar del campeonato.

Sport Huancayo define el Torneo Clausura

Sport Huancayo recibirá a Universitario el domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo. El equipo de Pellejero buscará imponerse para asegurar el Torneo Clausura sin depender de otros marcadores. El triunfo le garantiza el primer lugar del certamen.

El compromiso tendrá un componente adicional para el técnico uruguayo, quien no podrá ocupar el banquillo por una suspensión. Desde afuera, deberá seguir a un equipo que tendrá la posibilidad de celebrar ante su público y avanzar a una semifinal contra el mismo rival que enfrentará en la última fecha.

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El Estadio IPD de Huancayo abrirá sus puertas con doble hinchada para la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Las localidades para el duelo entre el Rojo Matador y los cremas tienen precio único de S/ 200 y se adquieren en dos puntos físicos habilitados, uno en Lima y otro en la ciudad serrana. (Liga 1)

Sporting Cristal seguirá atento al resultado en Huancayo. Los celestes también mantienen opciones en la pelea por la cima y jugarán en simultáneo ante Cienciano. Por ello, la jornada final se disputará con dos partidos que podrían alterar la clasificación hasta el último minuto.

Para Sport Huancayo, la prioridad inmediata será sostener la ventaja conseguida durante el Clausura. Luego de ese encuentro, la dirigencia definirá cuándo iniciará las conversaciones para asegurar la continuidad de Pellejero y Porozo en un proyecto que apunta a mantener la competitividad del plantel.