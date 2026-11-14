Daniela Darcourt comparte su emoción tras participar en el encuentro juvenil con el papa León XIV: “Gracias Dios mío”

Daniela Darcourt agradeció al papa León XIV por permitirle cantar durante la vigilia juvenil realizada en el Estadio Nacional.

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Daniela Darcourt compartió un emotivo mensaje en redes sociales luego de participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional. La cantante peruana recordó el momento en que interpretó un tema junto a Donnie Yaipén y un grupo de jóvenes, antes de la despedida del pontífice ante miles de asistentes.

La salsera calificó la experiencia como una bendición y agradeció la oportunidad de cantar frente al Santo Padre. En su publicación, también resaltó el mensaje de amor, compasión y luz que recibió durante la ceremonia desarrollada el jueves 12 de noviembre.

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“Que bendición tan grande el poder cantarle al santo padre… Recibir su mensaje de amor, compasión y luz. Gracias al papa León XIV por recibir con cariño lo que todo su pueblo le ofrece. Gracias Dios mío por dejarme entregar mi instrumento para hacerte una nueva alabanza como cuando era una niña”, escribió Darcourt.

La artista acompañó sus palabras con imágenes del encuentro en el Estadio Nacional. El contenido mostró algunos pasajes de la presentación que protagonizó durante la vigilia, una de las actividades centrales de la visita del papa León XIV al Perú.

Daniela Darcourt compartió en redes sociales su emoción tras cantar en la vigilia juvenil con el papa León XIV.

El momento de Daniela Darcourt junto al papa León XIV

Daniela Darcourt subió al escenario junto a Donnie Yaipén y varios jóvenes para interpretar un tema de carácter espiritual. La participación se produjo en la parte final de la vigilia, antes de que el pontífice se despidiera de los asistentes que llegaron al principal recinto deportivo de Lima.

La escena tomó un significado especial cuando el papa León XIV sostuvo una vela mientras los artistas y los jóvenes entonaban la canción. La imagen se relacionó con el mensaje de la luz que permanece encendida frente a la oscuridad, símbolo que estuvo presente en el cierre de la jornada.

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Vestida con una prenda blanca y un pantalón beige, Daniela Darcourt se integró a la interpretación colectiva. La cantante apareció rodeada por jóvenes que también sostenían velas, mientras el Estadio Nacional acompañaba el momento con una atmósfera de reflexión y oración.

La presencia de Darcourt y Yaipén no estuvo planteada como un concierto convencional. Ambos artistas participaron en un espacio diseñado como acompañamiento musical para una actividad de fe, testimonios y mensajes dirigidos a jóvenes y universitarios.

Para Daniela Darcourt, la oportunidad tuvo un significado personal. En su mensaje, la intérprete recordó sus primeros acercamientos a la alabanza y agradeció a Dios por permitirle usar su voz en una ceremonia de estas características.

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“Gracias Dios mío por dejarme entregar mi instrumento para hacerte una nueva alabanza como cuando era una niña”, expresó la artista, en referencia a la experiencia que compartió con los asistentes y el papa León XIV.

En un emotivo encuentro, el Papa León XIV comparte un momento con la juventud peruana. No te pierdas la multitudinaria conmemoración, las sentidas canciones y la conexión espiritual en esta transmisión en vivo desde el Estadio Nacional. | TV Perú

El mensaje de amor, compasión y luz

La vigilia juvenil comenzó a las 6.00 p. m. y reunió a miles de personas en el Estadio Nacional. Durante su intervención, el papa León XIV organizó su mensaje alrededor de tres conceptos: pasión, vocación y amistad.

El Santo Padre invitó a los jóvenes a no construir su vida únicamente desde las expectativas ajenas. “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, manifestó.

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El pontífice también habló sobre las dudas relacionadas con el futuro, los sueños, el sufrimiento y la soledad. A partir de esas inquietudes, pidió a los asistentes pensar en aquello que desean encontrar en la vida y en los proyectos por los que están dispuestos a luchar.

“¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”, preguntó el papa León XIV durante su discurso. Luego pidió no tener prisa para responder y animó a los jóvenes a mirar sus propias inquietudes con sinceridad.

Daniela Darcourt hizo referencia a ese mensaje en su publicación. La cantante destacó el llamado del pontífice a vivir con amor, compasión y luz, valores que también estuvieron representados en la puesta en escena de las velas y la interpretación final.

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El papa León XIV reconoció que muchos jóvenes atraviesan experiencias de pérdida, incertidumbre o aislamiento. Frente a ello, los invitó a acercarse a Jesús y a buscar el apoyo de las personas que los acompañan.

“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar”, señaló el pontífice durante el encuentro.

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes. Latina.

Una noche especial para la música peruana

La participación de Daniela Darcourt y Donnie Yaipén permitió que dos voces reconocidas de la música peruana formaran parte de una actividad distinta a sus habituales presentaciones artísticas. Ambos se sumaron a los jóvenes para construir un momento de canto colectivo y reflexión.

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La salsera decidió compartir su emoción con sus seguidores poco después de la vigilia. Su publicación generó reacciones de usuarios que destacaron la importancia de la experiencia y el valor de que artistas peruanos acompañaran un encuentro de esta magnitud.

Darcourt no brindó detalles sobre los ensayos o la preparación previa al evento. Sin embargo, su mensaje dejó claro que la presentación tuvo una carga emocional especial y que la vivió como una oportunidad para agradecer por medio de la música.

Antes de cerrar su discurso, el papa León XIV también habló sobre la amistad. El Santo Padre pidió a los asistentes cultivar vínculos que permitan acompañar, escuchar y ayudar a otros a crecer.

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“¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios!”, expresó. Su llamado final fue a mirar especialmente a quienes atraviesan situaciones difíciles, porque un gesto de cercanía puede cambiar el rumbo de una vida.

La vela sostenida por el pontífice, las voces de Daniela Darcourt y Donnie Yaipén, y la participación de los jóvenes dejaron una de las imágenes más recordadas de la vigilia. Para la cantante, fue una noche en la que pudo unir su fe y su voz frente a miles de personas.

La salsera y Donnie Yaipén participaron junto a jóvenes en la presentación final del encuentro. Foto: @antony_films_