Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Lennox, J King & Maximan y Charanga Habanera figuran entre los invitados al concierto de aniversario de la orquesta dirigida por Gerson Valdés.

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Combinación de La Habana celebrará sus 21 años de trayectoria con un concierto programado para el sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde, en Chorrillos. La agrupación reunirá en su aniversario a invitados nacionales e internacionales de la salsa y la música urbana, entre ellos Lennox, J King & Maximan y la Charanga Habanera.

El evento contará además con la participación de César Vega, Mawell, Josimar, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko y N’Samble.

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La cartelera contempla una jornada que podría comenzar a las 17:00 horas y extenderse por alrededor de ocho horas, según la información difundida por Teleticket.

La preventa tendrá un descuento de 30% con todos los medios de pago entre el 13 y el 15 de noviembre, o hasta que se agote el stock asignado. Las entradas regulares estarán disponibles desde el 16 de noviembre hasta la fecha del concierto o hasta agotarse.

Lennox, J King & Maximan y Charanga Habanera figuran entre los invitados

La celebración por los 21 años de Combinación de La Habana combinará artistas asociados a la salsa, la timba y la música urbana. La presencia de Lennox, conocido por integrar el dúo R.K.M & Ken-Y, suma un nombre vinculado al reguetón, mientras que J King & Maximan completarán el bloque de invitados internacionales.

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También participará la Charanga Habanera, orquesta cubana que ha desarrollado una carrera ligada a la timba y que comparte con Combinación de La Habana el vínculo con la escena musical de ese país.

La presencia de César Vega, Josimar, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Jeinson Manuel, Zaperoko y N’Samble sitúa a la salsa peruana entre los ejes de la programación. El cartel incorpora además a Barrio Fino, Masiel Málaga y Mawell.

La orquesta cumple dos décadas de carrera

La agrupación fue fundada y es dirigida por Gerson Valdés. Durante los últimos años, Combinación de La Habana consolidó una presencia sostenida en el circuito de orquestas de salsa que actúan en Lima y otras ciudades del Perú.

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Su propuesta combina elementos de la timba cubana con versiones y arreglos de canciones que circulan en las radios y plataformas digitales. Esa fórmula le permitió construir un repertorio que incluye temas propios, adaptaciones al formato de salsa y popurrís de canciones urbanas.

El grupo se define desde una identidad que enlaza a Cuba con el Perú. Sus integrantes llegaron al país hace más de una década y, desde entonces, desarrollaron parte relevante de su carrera en escenarios locales. La celebración de diciembre plantea una revisión de ese recorrido, con un repertorio basado en temas que alcanzaron popularidad entre su público.

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Combinación de La Habana celebrará sus 21 años de trayectoria el 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde, en Chorrillos.

Entre las canciones anunciadas para la presentación se encuentran “Este año no”, “Atea”, “Así soy yo”, “La criolla”, “Amigos con derecho / Taki Taki”, “Señora” y “La peruana”. También figura el popurrí “Qué más pues – No me conoce – 11 P.M.” y su versión en salsa de “Hawái”.

‘La peruana’ y las versiones en salsa forman parte de su repertorio

‘La peruana’ se mantiene como uno de los temas más asociados a la orquesta dentro de su relación con el público local. La canción forma parte de un repertorio que incorpora referencias a la vida cotidiana y a la conexión de los músicos cubanos con el Perú.

Las adaptaciones de canciones urbanas al formato salsero también se convirtieron en una característica frecuente de sus presentaciones. En el concierto de aniversario, el grupo ha anunciado que interpretará “Hawái”, originalmente popularizada en otro género, y el popurrí que une “Qué más pues”, “No me conoce” y “11 P.M.”.

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Entradas, precios y condiciones del evento

La preventa con 30% de descuento se aplicará del 13 al 15 de noviembre, con un stock mínimo de 1.500 entradas y sin restricción por medio de pago. El precio de preventa para la zona VIP es de S/ 45,50, mientras que el sector Platinum Stand Up cuesta S/ 95,20. Las entradas individuales para Platinum Box tienen un valor de S/ 154.

La venta regular comenzará el 16 de noviembre. Los asistentes podrán adquirir hasta 10 entradas por persona y descargar sus boletos digitales desde dos días antes de la fecha del concierto.

El evento está previsto para el sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde. La organización anunció un encuentro que pondrá en escena el aniversario de Combinación de La Habana junto con una cartelera de artistas peruanos, cubanos y puertorriqueños.

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César Vega, Josimar, Son Tentación, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Zaperoko y N’Samble también integran la cartelera anunciada.