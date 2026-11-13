La revelación de Alondra Alarcón sobre cómo es trabajar bajo la dirección de Natalia Málaga: “Tiene sus momentos de locura”

La atacante afirma que el plantel compite con otra mentalidad y pelea cada balón, pese a la caída ante Alianza Lima, tras la llegada de la histórica técnica peruana al equipo (Movistar Deportes)

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Alondra Alarcón, atacante del club Géminis, rompió el silencio sobre lo que implica entrenar bajo las órdenes de Natalia Málaga. En declaraciones recientes, la jugadora trazó un retrato íntimo de la entrenadora que dista bastante de la imagen televisiva que el público conoce: una figura que combina la exigencia extrema con el humor y el afecto genuino hacia sus dirigidas.

La revelación llega en un momento en que Géminis atraviesa un proceso de transformación evidente, con una actitud renovada que se percibió en el último encuentro frente a Alianza Lima.

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Detalles del cambio bajo la dirección de Málaga

Alondra Alarcón destacó que la llegada de Natalia Málaga modificó la actitud competitiva de Géminis. Aunque el equipo cayó ante Alianza Lima, la atacante valoró que sus compañeras lucharan cada pelota y no bajaran los brazos (Movistar Deportes)

El partido ante Alianza Lima terminó en derrota para Géminis, pero el resultado numérico no fue lo que más llamó la atención de quienes siguieron el encuentro. Alarcón fue directa al respecto: el grupo había llegado a ese partido con una mentalidad distinta, y esa diferencia tiene nombre y apellido.

“No veníamos teniendo esa actitud, esos tres partidos que habíamos jugado creo que nos bajaban muy rápido anímicamente”, admitió la jugadora. “Con Nati fue muy diferente, la actitud cambió, guerreamos cada pelota y sí, se perdió, pero creo que se perdió guerreando.”

La voleibolista subrayó que en compromisos anteriores el equipo solía desmoronarse con rapidez ante la adversidad. La incorporación de Málaga al cuerpo técnico habría revertido esa tendencia, instalando una cultura de combatividad que se mantuvo durante los cinco sets ante el cuadro blanquiazul. Para Alarcón, ese cambio de chip colectivo es, en sí mismo, un logro tan valioso como cualquier victoria.

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La transformación no es casual. Málaga, histórica líder de la selección peruana en los años noventa y figura reconocida en el circuito continental, llegó a Géminis con una metodología clara: exigir al máximo en cada entrenamiento y no tolerar la resignación dentro de la cancha. Los resultados, según la propia jugadora, ya empiezan a verse en la forma en que el plantel compite, más allá de lo que marque el marcador al final.

La Málaga que las cámaras no muestran

Natalia Málaga mantiene su exigencia durante los entrenamientos, pero también construye una relación de confianza con las jugadoras de Géminis. Alondra Alarcón contó que la técnica suele hacerlas reír y se preocupa por su bienestar (Géminis)

La entrenadora tiene una reputación bien ganada de carácter fuerte. Sus intervenciones en programas de televisión y su trayectoria como técnica la presentan como una mujer de convicciones firmes, poco dada a los eufemismos y menos aún a la condescendencia. Sin embargo, Alarcón aseguró que esa versión pública es solo una parte de la persona que convive con ellas a diario.

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“La gente la ve como la ve en la tele: muy estricta”, reconoció la atacante entre risas. “Es loca, tiene sus momentos de locura, pero la verdad con nosotras es muy diferente, es muy graciosa”.

Según describió, la rutina de cada jornada incluye episodios que el plantel recibe con carcajadas. Málaga llega a los entrenamientos con una energía particular, dice cosas que provocan risas y genera un clima que, lejos de ser tenso, resulta distendido en los momentos en que la situación lo permite. Eso no significa que la exigencia desaparezca: cuando corresponde marcar errores, la técnica lo hace sin rodeos.

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“Obviamente, cuando nos tiene que caer, nos cae. Es parte de su forma de entrenar y se entiende”, explicó Alarcón. Pero añadió algo que, a su juicio, define mejor a Málaga que cualquier anécdota de rigor: “Creo que fuera de ser entrenadora es una mamá para nosotras. Siempre se preocupa por nosotras, cómo estamos, y creo que eso dice mucho de ella”.

Ese rol materno, según la jugadora, se traduce en una atención constante al estado emocional de cada integrante del grupo. No alcanza con que las atletas rindan dentro de la cancha: Málaga quiere saber cómo están fuera de ella.

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Selección y familia, los dos pilares de Alarcón

La selección peruana le abrió a Alondra Alarcón oportunidades que trascendieron el vóleibol: pudo estudiar en Estados Unidos y graduarse en dos carreras universitarias. La atacante también destacó el aprendizaje junto a figuras mundiales (Latina Deportes)

Más allá de su presente en Géminis, Alarcón lleva años vistiendo la camiseta de la selección peruana, una experiencia que define como transformadora en todos los planos de su vida. “A mí siempre me gusta vestir la camiseta de la selección. Creo que me ha dado muchas oportunidades”, señaló.

Entre esas oportunidades, mencionó una que va mucho más allá del deporte: gracias a su paso por la selección pudo estudiar en Estados Unidos, donde completó dos carreras universitarias en cuatro años. “El poder graduarme en Estados Unidos con dos carreras me lo dio selección”, afirmó. También destacó el impacto de haber compartido cancha con jugadoras de primer nivel mundial: “He tenido el privilegio de conocer jugadoras a nivel top mundial. Si puedes jugar contra ellas, es un sueño cumplido.”

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En cuanto a la motivación que la impulsa a levantarse cada mañana y presentarse al entrenamiento, Alarcón no dudó: su familia. “Mi familia siempre ha sido fan. Creo que soy la única deportista de la familia, aparte de mi mamá”, contó. Describió cómo sus seres queridos siguen cada partido, ya sea desde las tribunas o frente al televisor, y le escriben por cada punto. “Después de un partido bueno, ellos van a estar ahí. Después de un partido malo, yo también sé que estarán ahí alentándome”.