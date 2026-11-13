Perú

Entre lágrimas y esperanza, jóvenes relatan a Infobae Perú cómo vivieron el encuentro con León XIV en Lima

Cinco asistentes que salieron del Estadio Nacional tras la vigilia del papa compartieron las frases que más los marcaron: la fe ante las dificultades, la humildad, la fraternidad y la necesidad de dejarse acompañar

Cuatro imágenes verticales de jóvenes en la vía pública de noche, entre ellos uno con vestimenta religiosa, un rosario y un bastón
Varios jóvenes conversan tras salir de un encuentro con el papa León XIV en las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima.
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La emoción se extendió a la salida del Estadio Nacional de Lima tras la vigilia que encabezó el papa León XIV ante jóvenes y universitarios. Entre banderas, cánticos y abrazos, cinco asistentes consultados por Infobae Perú describieron una experiencia marcada por la fe, la esperanza y el llamado a no atravesar las dificultades en soledad.

El encuentro se realizó este jueves como parte de la visita del Pontífice a Perú. Durante su mensaje, León XIV propuso tres ejes para los jóvenes: pasión, vocación y amistad. También les pidió que no se conformaran con las expectativas ajenas y que acudieran a Jesús en los momentos de dolor o incertidumbre.

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Uno de los asistentes destacó la convocatoria y el clima que rodeó la jornada. “Había mucha gente que estaba afuera, lamentablemente no ingresó”, relató, antes de calificar el acto como “muy bonito”. Para él, la concentración de fieles reafirmó la presencia del catolicismo en el país.

Cobertura periodística que recoge testimonios de jóvenes a la salida del Estadio Nacional en Lima tras participar en un evento religioso. Los asistentes, algunos de ellos vestidos con hábitos y capas tradicionales católicas, relatan sus impresiones ante el micrófono sobre la jornada vivida.

Los asistentes resaltaron el llamado a mantener la esperanza

Ese mismo joven dijo que se quedó con una idea central del discurso papal: “Tener esperanza en mí mismo”. Recordó, además, la exhortación a buscar a Jesús frente a las situaciones difíciles. Según contó, también percibió la emoción del Pontífice en uno de los pasajes de la ceremonia.

Otra asistente definió el mensaje como “reflexionante” y señaló que la reacción del público conmovió al Papa. “Se emocionó bastante”, sostuvo al referirse a un momento en el que, según relató, León XIV derramó lágrimas tras ser ovacionado.

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Al dejar el recinto, explicó que volvía a casa “con una tranquilidad, con un nuevo mensaje, con un nuevo pensar”. Su testimonio puso el foco en el impacto personal que tuvo la vigilia, más allá de la multitud reunida en el estadio.

Un tercer participante acudió vestido con referencias a la selección peruana. Explicó que su fe y la tradición religiosa de su familia fueron determinantes para asistir. Además, comentó que se prepara para desarrollarse como actor y que procura trabajar cada día en su formación personal.

Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Para él, la enseñanza más importante fue la humildad. “La humildad ante todo, porque eso lo necesita el mundo”, afirmó. Al dirigirse a otros jóvenes, planteó un mensaje de fraternidad: “Amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, sin esperar nada a cambio”.

Jóvenes de Perú y Chile compartieron la vigilia en Lima

El mismo entrevistado vinculó el encuentro con una expectativa colectiva. “Sí hay esperanza en el Perú. Y la esperanza somos nosotros”, expresó. Sus palabras se conectaron con uno de los planteamientos centrales de León XIV, quien durante el acto invitó a los jóvenes a reconocer sus talentos y asumir su propia misión.

La jornada también reunió a visitantes de otros países. Una joven que llegó desde Chile describió la experiencia como “maravillosa” y aseguró que fue “el mejor día de mi vida”. “Estamos supercontentos de tener ese encuentro con el Papa”, declaró, mientras el público continuaba animando en los alrededores.

Consultada por la palabra con la que se quedaba, respondió: “Tener fe. Que viva la esperanza”. Para ella, el encuentro tuvo un efecto que resumió en una frase: “Esto transforma vidas”.

Vista general de un estadio lleno de personas con luces en las gradas, frente a un escenario central iluminado y una pasarela
Miles de asistentes con luces llenan las tribunas del Estadio Nacional durante la vigilia juvenil encabezada por el papa León XIV en Perú.

El quinto testimonio correspondió a una joven que asistió acompañada. “Hemos llorado, hemos reído, hemos gritado y de verdad estamos muy emocionados”, dijo sobre la vigilia. Su reflexión final retomó otro de los pedidos del Pontífice, quien recordó a los fieles que también necesitan apoyo de quienes los rodean.

“No siempre debemos demostrar ser fuertes, sino que también encontrarnos con Dios”, afirmó. En su intervención, el Papa había alentado a los jóvenes a dejarse cuidar, compartir sus penas y buscar el sostén de sus amigos cuando les falten fuerzas.

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