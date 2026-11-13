Perú

Papa León XIV exhorta a los jóvenes a confiar en Jesús y no tener miedo de seguirlo, "El Señor no quita nada, lo da todo"

El pontífice presentó la pasión, la vocación y la amistad como los tres ejes de una intervención en el Estadio Nacional, durante su visita apostólica a Perú y tras escuchar testimonios personales

Transmisión televisiva en directo desde el Estadio Nacional durante una vigilia de oración con jóvenes. La cobertura muestra a una multitud en las tribunas coreando y agitando las manos, asistentes en la cancha grabando con sus teléfonos móviles y al pontífice sentado en el estrado frente a los fieles congregados.
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El papa León XIV exhortó a miles de jóvenes a confiar en Jesús y animarse a seguirlo sin temor, durante un encuentro celebrado en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de su visita apostólica a Perú. “El Señor no quita nada, lo da todo”, afirmó el pontífice ante la multitud congregada, en un mensaje centrado en tres ejes que definió como pasión, vocación y amistad.

El líder de la Iglesia católica inició su discurso con una reflexión sobre la esperanza. “Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza. Pues hoy, aquí en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza”, expresó ante la ovación de los presentes. Agradeció además las palabras del cardenal Carlos Castillo y los testimonios de tres jóvenes identificados como Joao, Emily y Sor Dusbinda, quienes compartieron sus experiencias personales antes de su intervención.

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Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV invita a los jóvenes a reflexionar

León XIV tomó como punto de partida un pasaje del Evangelio de san Juan, en el que Jesús pregunta a dos discípulos: “¿Qué buscan?”. El Papa invitó a los jóvenes a hacerse esa misma pregunta sobre sus deseos, sueños y proyectos de vida, sin apuro por responder de inmediato.

“Piensen en aquello que más los entusiasma, en las personas que aman, en los sueños por los que estarían dispuestos a luchar”, señaló, al tiempo que reconoció las inquietudes y temores que también forman parte de esa búsqueda interior.

A partir de ese planteo, el pontífice introdujo el concepto de pasión como primera palabra clave de su mensaje. Explicó que el término encierra tanto el entusiasmo que impulsa a entregar lo mejor de cada persona como el sufrimiento que puede apagar las ganas de continuar. Vinculó esta idea con la Pasión de Cristo y el episodio en que Jesús, desde la cruz, exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.

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El papa León XIV visita Perú
A general view of a prayer vigil of Pope Leo XIV with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

León XIV habla del sufrimiento juvenil

El pontífice se refirió de manera directa a situaciones de soledad, pérdida e incertidumbre que atraviesan numerosos jóvenes, incluso cuando están acompañados por otras personas. Recomendó acudir a Jesús en esos momentos y buscar también la compañía de quienes los quieren, porque, según indicó, “hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”.

León XIV avanzó luego hacia la segunda palabra de su mensaje, la vocación. Citó una frase del papa Benedicto XVI, “el mal envenena siempre”, para advertir contra la idea de que alejarse de la voluntad de Dios conduce a una vida más plena. “¿Cómo nos daría felicidad aquello que nos hace daño?”, planteó.

El pontífice detalló que el llamado divino puede manifestarse de distintas formas: el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio o la formación de una familia. Remarcó que todos los jóvenes están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás, sin necesidad de tener resuelto todo su futuro para dar el primer paso. “Da el paso que hoy puedes dar. Confía en su amor y permite que te acompañe”, expresó.

Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV gives a thumbs up as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV destaca la amistad con Cristo

Como tercera palabra de su exhortación, el Papa desarrolló el concepto de amistad. Recordó el pasaje bíblico de la Última Cena, cuando Jesús dice a sus discípulos “a ustedes los llamo amigos”, y lo presentó como base de una relación que, según explicó, crece a través de la oración, la eucaristía y la escucha de la palabra.

El pontífice señaló que de la amistad con Cristo nace también una amistad más auténtica entre las personas, capaz de perdonar y permanecer fiel en las dificultades. Pidió además a quienes coordinan grupos juveniles o acompañan a otros que no se sientan obligados a mostrarse siempre fuertes. “Déjense cuidar”, indicó, en referencia al propio ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní.

El encuentro concluyó con un llamado a replicar el gesto del apóstol Andrés, quien llevó a su hermano Simón a conocer a Jesús. El Papa invitó a los jóvenes a acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles y cerró la jornada con una oración comunitaria repetida junto a los presentes: “Jesús, en ti confío”.

Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV holds a lion stuffed toy as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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