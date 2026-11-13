Papa León XIV en Perú: homilía completa durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima

El papa León XIV habla durante un encuentro con los obispos peruanos en la Residencia Arzobispal de Lima, el 12 de noviembre de 2026. El pontífice llegó a su «amado» Perú el 11 de noviembre, en un regreso cargado de nostalgia al país donde pasó dos décadas como misionero, antes de ser elegido para liderar a los 1.400 millones de católicos del mundo. (Foto: Yara Nardi / POOL / AFP)

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El papa León XIV pidió a la Iglesia peruana fortalecer la reconciliación, la unidad y el diálogo durante la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima. En su homilía, exhortó a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos a construir una “paz desarmada y desarmante” frente a las divisiones que atraviesa el Perú.

El pontífice, quien regresó al país como “padre y hermano en la fe”, centró su mensaje en la fe en Cristo, la reconciliación, la comunión y la misión evangelizadora. También recordó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo y pidió mantener la cercanía con las personas más vulnerables.

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Los principales llamados del papa León XIV a la Iglesia peruana

El papa León XIV afirmó que Jesucristo debe ser el fundamento de la Iglesia y destacó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo, a quien presentó como un pastor cercano a los pobres. También pidió leer la historia del Perú a la luz de la Pascua y encontrar en el Señor de los Milagros una guía para acompañar a las comunidades.

El papa León XIV participa en un encuentro con los obispos peruanos en la Residencia Arzobispal de Lima, el 12 de noviembre de 2026. (Foto: Yara Nardi / POOL / AFP)

El pontífice exhortó a promover la reconciliación y sostuvo que el país necesita una Iglesia capaz de escuchar, sanar y perdonar. “Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor”, expresó al pedir que se construyan puentes donde existen divisiones. Además, planteó una “paz desarmada y desarmante” basada en el diálogo, la fraternidad y el respeto.

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León XIV señaló que la unidad no exige uniformidad ni consensos inmediatos, sino apertura ante las distintas voces y el dolor de los demás. Finalmente, llamó a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos a renovar su compromiso con la misión de la Iglesia. “La Iglesia necesita de ustedes, de su contribución, de su fe”, afirmó.

Homilía del Santo Padre León XIV

Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, Lima

Jueves, 12 de noviembre de 2026

El papa León XIV habla durante un encuentro con los obispos peruanos en la Residencia Arzobispal de Lima, el 12 de noviembre de 2026. El pontífice llegó a su «amado» Perú el 11 de noviembre, en un regreso nostálgico al país donde pasó dos décadas como misionero, antes de ser elegido para liderar a los 1.400 millones de católicos del mundo. (Foto: Yara Nardi / POOL / AFP)

Queridos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, miembros de los Consejos pastorales y de los Equipos sinodales, hermanos todos en Jesucristo:

Con gran gozo me encuentro de nuevo en tierra peruana, cercano a una Iglesia que me es tan querida. Vengo como padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey.

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Llegué a Perú por primera vez hace muchos años, enviado a servir al Pueblo de Dios y a edificar su Reino, a promover la paz en la justicia, con especial cuidado por los más débiles. Regreso hoy para animarlos a continuar la obra de difusión del Evangelio, atentos a la vida y a las necesidades de las personas. Con este objetivo, quisiera que reflexionáramos juntos sobre algunas actitudes que son importantes para ser Iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común. A ello nos ayuda la lectura breve que acabamos de escuchar; se trata de la primera carta de san Juan (cf. 1 Jn 3,23-24).

La primera idea que nos ofrece es la invitación a creer «en el nombre de su Hijo, Jesucristo» (v. 23), es decir, mirarlo a Él como único fundamento sobre el cual edificar nuestro templo de piedras vivas (cf. Ef 2,19-22). Cristo es la Luz, la Palabra, el Pan, y la Iglesia crece allí donde los hombres viven unidos entre sí gracias a la comunión con Él. Nos lo confirma la búsqueda constante de Dios que ha caracterizado la vida de tantos santos, como la del obispo santo Toribio de Mogrovejo, apóstol incansable, emprendedor y creativo, valiente defensor de los pobres, pastor generoso, dispuesto a desgastarse por su grey. Sin embargo, si queremos llegar a la fuente de tanta energía y dinamismo, debemos fijarnos en su íntima relación con el Señor, en cuyo seguimiento hasta la cruz encontró el sentido, el criterio y la fuerza de toda su misión. Es ahí donde también nosotros debemos inspirarnos para servir a la comunidad, aprendiendo a leer nuestra historia a la luz de la Pascua. Contemplando al Crucificado-Resucitado, al Señor de los Milagros, en los “signos” de su bondad encontraremos una guía segura para nuestro camino.

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El segundo valor que quisiera recordar es el de la reconciliación. Juan, en su carta, dice que es voluntad de Dios que «nos amemos los unos a los otros según el mandamiento que nos dio» (1 Jn 3,23). Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros, capaz de escuchar, sanar, perdonar y, al mismo tiempo, que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor. Necesita una Iglesia que, abrazada a la Cruz, también sepa afrontar los conflictos con caridad y valentía, con la fe de que en Cristo siempre se puede recomenzar y encontrar unidad, porque, como dice san Pablo, todo esto no es solo obra nuestra, sino que «proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, confiándonos el ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18).

Solo de este modo seremos, según la expresión tan querida por el Papa Francisco, verdaderos artesanos de paz (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 225). Y este es el tercer punto sobre el cual quisiera reflexionar. Muchas veces me han escuchado hablar de la necesidad de promover en el mundo una «paz desarmada y desarmante» (Mensaje para la LIX Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2026). Constituye una urgencia real, a la que se tiene que responder cultivando, en cada circunstancia, día tras día, los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división. La paz inicia siempre “aquí y ahora” y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos. Si queremos difundirla, primero debemos custodiarla y cultivarla, delante de Dios, en nosotros mismos y entre nuestros seres queridos, para después difundirla en las comunidades y en los distintos ámbitos de la vida social y política.

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Así seremos auténticos artífices de esa comunión, que la familia de los bautizados está llamada a encarnar, para ser cada vez más, en Cristo, «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1). La unidad, para el cristiano, es una dimensión irrenunciable de la existencia, que exige una continua conversión del corazón, a nivel personal y comunitario. El Bautismo nos hace, por la gracia, miembros del único Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 12,12-13), pero nos corresponde a nosotros, en nuestra dignidad de personas libres, aceptar o no, cada día, el don que nos ha sido dado. A este propósito, Jesús expresó, en la Última Cena, el deseo del Padre: «Que todos sean uno […] para que el mundo crea» (Jn 17,21).

La cuestión, entonces, es cómo actuar y hacer visible nuestro ser “uno”, empleando cada medio oportuno, y haciendo incluso de las diferencias y de las heridas ocasiones para crecer juntos, en la estima recíproca y el perdón. La comunión no es plena homogeneidad, ni es necesariamente consenso inmediato, sino espacio en el que las diferentes voces, con la ayuda del Espíritu y bajo la guía de los pastores, aprenden a fundirse sin anularse, creando armonía. Esto requiere saber escuchar con apertura incluso lo que no coincide con la propia percepción, acogiendo el dolor del otro sin juzgarlo y dejándose tocar por su historia. Solo así se podrá realizar, en nuestras comunidades, esa corresponsabilidad que a cada uno nos convierte en profetas de la Buena Nueva.

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Y esto nos conduce al último aspecto de nuestra reflexión: la misión. «La Iglesia […] es misionera por su naturaleza» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2); constitutivamente nos impulsa a anunciar el amor de Dios que ha recibido y en el que cree (cf. 1 Jn 4,16). Por ello, los exhorto a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a mantener viva la llama de este amor, para dar un testimonio creíble y alegre, cada uno de acuerdo a su vocación: los obispos, reconociendo como pastores la voz de Dios que habla a través de la vida de la grey, en especial en la escucha y la cercanía a los sacerdotes; los sacerdotes, cultivando un intenso amor a Cristo, fidelidad y obediencia a la Iglesia y acompañamiento a los hermanos y hermanas de quienes son responsables; los consagrados y las consagradas, renovando cada día la profesión de su “sí” con una vida verdaderamente evangélica y pidiendo al Espíritu Santo la gracia de “renacer de lo alto” (cf. Jn 3,3); los seminaristas, cultivando la belleza y la frescura de la llamada, manteniendo viva la relación con Jesús y cuidando la vida interior. Y ahora a ustedes, miembros laicos de los Consejos pastorales y los Equipos sinodales, les pido continuar comprometidos con el trabajo que han iniciado; la Iglesia necesita de ustedes, de su contribución, de su fe.

Queridos hermanos y hermanas: unámonos todos, hoy y siempre, en la gran sinfonía de comunión cuyo Maestro es Cristo. Cantemos el amor del Padre caminando juntos, con el corazón abierto a la gracia, unánimes, fieles al mandamiento que hemos recibido: «que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros» (1 Jn 3,23). Que así sea, con la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de María, nuestra Madre.

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