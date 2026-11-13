Luciana Fuster y el desplante que le hizo a la hermana de Patricio Parodi y causó revuelo en redes

Luciana Fuster y el desplante que le hizo a la hermana de Patricio Parodi que causó revuelo en redes

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Luciana Fuster protagonizó un inesperado intercambio con Majo Parodi, hermana de su expareja Patricio Parodi, que generó revuelo entre los usuarios de Instagram. La modelo compartió una fotografía junto al actor Ed Westwick, recordado por interpretar a Chuck Bass en la serie Gossip Girl, y recibió un comentario público de quien fuera su excuñada.

La publicación mostraba a Luciana Fuster frente al mar, con un vestido celeste, durante una aparición junto al actor británico. Entre los mensajes de sus seguidores destacó el de Majo Parodi, quien dejó entrever que habría intentado comunicarse con la reina de belleza mediante mensajes privados sin recibir respuesta.

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“¿Me puedes contestar?”, escribió Majo Parodi en la sección de comentarios. La frase no pasó inadvertida para los seguidores de ambas, debido a que la modelo mantuvo una relación sentimental con Patricio Parodi y, durante ese periodo, circularon versiones sobre una supuesta distancia con las hermanas del chico reality.

Luciana Fuster decidió responder en el mismo espacio público y no dio mayores explicaciones sobre los mensajes a los que hacía referencia Majo. La actual directora del Miss Grand Perú etiquetó a la hermana de Patricio Parodi y escribió una breve frase: “Estoy ocupada”.

El comentario de Majo Parodi que generó reacciones

El cruce se produjo en una publicación que inicialmente estaba dedicada a la aparición de Luciana Fuster junto a Ed Westwick. La modelo posó con el actor, conocido por su papel en Gossip Girl, y compartió la imagen con sus seguidores en Instagram.

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Sin embargo, el contenido tomó otro rumbo cuando Majo Parodi dejó su comentario. La familiar de Patricio Parodi no detalló qué tipo de mensaje le había enviado a Luciana ni cuándo habría intentado contactarla, pero su publicación permitió entender que esperaba una respuesta por la vía privada.

La reacción de Fuster fue inmediata y concisa. En lugar de responder por mensaje directo o profundizar en el tema, optó por hacerlo delante de sus seguidores. “Estoy ocupada”, escribió, una respuesta que fue interpretada por varios usuarios como una manera de marcar distancia.

Ninguna de las dos aclaró después cuál era el motivo de la comunicación pendiente. Tampoco se conocieron nuevos mensajes públicos que permitieran saber si lograron conversar fuera de Instagram o si el intercambio quedó limitado al comentario difundido en la publicación.

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El episodio adquirió relevancia por el vínculo que existió entre Luciana Fuster y la familia Parodi. La modelo mantuvo una relación con Patricio Parodi, integrante de Esto es guerra, y durante esa etapa fue relacionada con Majo y Mafer Parodi en distintas apariciones públicas y redes sociales.

La modelo respondió “Estoy ocupada” y generó comentarios entre sus seguidores.

Los recuerdos sobre su relación con Patricio Parodi

El breve cruce reavivó las versiones que circularon mientras Luciana Fuster mantenía una relación con Patricio Parodi. En aquel periodo, algunos seguidores especularon sobre una posible rivalidad entre la modelo y las hermanas del chico reality.

Sin embargo, no existen declaraciones incluidas en la información disponible que confirmen un enfrentamiento entre Luciana Fuster y Majo Parodi. Las teorías sobre una mala relación surgieron principalmente de comentarios, reacciones y observaciones de usuarios en redes sociales.

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Por esa razón, la respuesta de dos palabras llamó particularmente la atención. Para una parte de los seguidores de la modelo, el mensaje fue una forma directa de explicar que no podía responder en ese momento. Para otros, reflejó una distancia entre ambas luego del final de la relación con Patricio Parodi.

La situación también generó comentarios sobre el nuevo momento profesional de Luciana Fuster. La exintegrante de Esto es guerra asumió recientemente el cargo de directora del Miss Grand Perú, función que la mantiene vinculada con actividades, reuniones y proyectos relacionados con certámenes de belleza.

Ese contexto fue mencionado por algunos usuarios que respaldaron su respuesta a Majo Parodi. Los seguidores señalaron que la modelo tendría una agenda ocupada y que no tendría obligación de contestar de inmediato cada mensaje privado que recibe a través de sus redes sociales.

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Los seguidores respaldaron a Luciana Fuster

Luego del comentario y la réplica de Luciana Fuster, varios usuarios se pronunciaron en la misma publicación. Algunos celebraron la forma en que la modelo respondió, mientras otros dirigieron mensajes a Majo Parodi por exponer públicamente que no había recibido respuesta.

“¡Qué buena respuesta! Que saquen cita las Parodi”, escribió una seguidora. Otro usuario dejó un comentario que también aludió a la etapa en la que Luciana Fuster fue pareja de Patricio Parodi: “Ve y saca cita, antes la odiaban. Está ocupada tu reina, nuestra reina”.

Entre las reacciones también apareció la frase “Al buzón directo”, en referencia a los mensajes privados que, de acuerdo con el comentario de Majo, no habrían sido respondidos. Los seguidores convirtieron el intercambio en tema de conversación y debatieron sobre si la respuesta de la modelo fue adecuada.

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Luciana Fuster no se pronunció nuevamente sobre el asunto. La modelo tampoco compartió historias, comunicados o publicaciones adicionales relacionadas con Majo Parodi o Patricio Parodi luego de que el comentario se hiciera viral.

El cruce despertó revuelo en redes sociales y muchos apoyaron a Luciana Fuster.