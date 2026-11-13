Perú

Papa León XIV llega a Chiclayo este viernes 13 de noviembre: Refuerzan controles en carreteras para frenar el transporte informal

La entidad desplegó inspectores en accesos, terminales y cocheras de Lambayeque y Cajamarca ante la llegada de miles de fieles

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV
El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina
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El arribo del papa León XIV a Chiclayo, previsto para este viernes 13 de noviembre, activó un refuerzo de controles en las carreteras y terminales del norte. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció que intensificó la fiscalización para detectar transporte informal ante el desplazamiento de miles de fieles hacia Lambayeque.

La entidad ubicó inspectores en Mocce, el expeaje de Mórrope, la carretera a Cayaltí, la vía hacia Chongoyape y los principales terminales de la región. El despliegue busca verificar las condiciones de los vehículos de pasajeros y de carga, además de intervenir en zonas donde podrían producirse embarques o desembarques fuera de los establecimientos autorizados.

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Controles se concentran en rutas y terminales de Lambayeque

Augusto Ávila, superintendente de la Sutran, indicó que la prioridad consiste en reducir los riesgos durante los traslados a los actos de la visita apostólica.

“Nuestro objetivo es contribuir a que los miles de ciudadanos que se desplazarán para participar en las actividades del Santo Padre lleguen seguros a sus destinos. Por ello, estamos reforzando la fiscalización en las principales rutas y terminales”, señaló.

El funcionario agregó que los operativos se orientan a identificar servicios sin autorización y evitar situaciones que comprometan a los pasajeros. La fiscalización no se limitará a las vías.

Alcanzará cocheras, agencias y terminales habilitados, donde el personal revisará la documentación de conductores y unidades. Los controles se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

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El refuerzo también abarca Cajamarca, donde León XIV celebrará una misa el sábado 14 de noviembre en Santa Cruz de Succhabamba. La Sutran informó que supervisa terminales y agencias para comprobar que los vehículos destinados al transporte de pasajeros cumplan las exigencias de seguridad. Desde Piura, La Libertad, Amazonas, San Martín y Tumbes se espera la llegada de viajeros a ambas regiones.

Sutran intensifica controles en carreteras y terminales.
Sutran intensifica controles en carreteras y terminales.

Cajamarca también tendrá fiscalización por la misa del sábado

En Lambayeque, el itinerario del pontífice comenzará el viernes con su salida desde el Callao a las 07:40 horas. Su llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está prevista para las 09:10. A las 10:30 celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. Tendrá encuentros con integrantes de la Iglesia y representantes universitarios.

Para el sábado 14, el programa considera el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, antes del traslado a Santa Cruz de Succhabamba. El papa oficiará allí una misa a las 11:00 horas y retornará a Chiclayo por la tarde. Las verificaciones de la Sutran buscarán acompañar el aumento de viajes por carretera asociado a ambas jornadas.

La entidad recordó que los usuarios pueden comunicar irregularidades a través del Fiscafono, el canal de WhatsApp que atiende durante las 24 horas. La recomendación oficial es usar transporte formal, subir y bajar en terminales autorizados y comprobar que el vehículo y el conductor tengan los documentos exigidos. El plan incluye puntos inopinados de fiscalización en las rutas del norte peruano.

Además, Sutran indicó que mantiene mecanismos para reportar incidencias de viaje y consultar información sobre unidades autorizadas. La entidad pidió evitar servicios que operen fuera de los terminales y señaló que la documentación permite identificar a empresas y conductores habilitados. El despliegue se mantendrá durante las actividades previstas por la visita papal en el norte.

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