Jesús Alzamora se emociona al conducir la llegada del papa León XIV desde la Plaza de Armas: "Tremendo honor"

El conductor Jesús Alzamora y el padre Jhon posan en la Plaza Mayor de Lima durante la transmisión de la llegada del papa León XIV al país.

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El presentador de televisión Jesús Alzamora vivió una de las experiencias más significativas de su trayectoria televisiva al conducir la transmisión de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV durante su llegada al Perú, el miércoles 11 de noviembre. El conductor compartió la cobertura desde la Plaza de Armas, en el tramo del recorrido en que el pontífice se dirigía hacia Palacio de Gobierno, y expresó su emoción a través de una publicación en redes sociales.

“Tremendo honor en mi carrera haber conducido la ceremonia de bienvenida al santo padre León XIV”, escribió Alzamora en el mensaje que acompañó sus fotografías y videos del evento. El presentador, conocido por su trabajo en distintos programas de la televisión peruana, remarcó el carácter excepcional de la jornada dentro de su trayectoria profesional.

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El presentador Jesús Alzamora y el sacerdote padre Jhon condujeron desde la Plaza de Armas de Lima la transmisión de la llegada del pontífice a la capital peruana. El material muestra la cobertura televisiva proyectada en pantallas gigantes frente al público congregado en el Centro Histórico, así como el diálogo entre ambos conductores al concluir el paso de la comitiva hacia Palacio de Gobierno. Video: Instagram Jesús Alzamora

La dupla con el padre Jhon que “fluyó como si se conocieran de años”

En su publicación, Jesús Alzamora destacó también la compañía del padre Jhon, con quien compartió la conducción del segmento especial. “Un gusto además hacerlo en dupla con el padre Jhon, con quien la conducción fluyó como si nos conociéramos de años”, relató el presentador sobre la dinámica que mantuvo con el religioso durante la transmisión en vivo.

El vínculo entre ambos conductores quedó registrado en uno de los videos que Alzamora compartió en su cuenta de Instagram, grabado al cierre de la transmisión, entre el sonido de las campanas que acompañaban el ambiente de la jornada. “Padre, un honor haber compartido con usted la conducción”, le dijo Alzamora al religioso, a lo que el padre Jhon respondió: “Gracias a ti, Jesús”. El presentador insistió con un “un placer”, frase que el sacerdote retribuyó con un “gracias, igualmente”.

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El intercambio tuvo además un momento distendido, cuando Alzamora bromeó sobre las condiciones del religioso para la conducción televisiva. “Podría estar en la tele tranquilamente, ¿ah?”, le dijo entre risas, comentario que generó la misma reacción del padre Jhon, también entre carcajadas, mientras de fondo continuaban escuchándose las campanas del entorno donde se realizaba la transmisión.

Jesús Alzamora y el padre Jhon posan en la Plaza de Armas de Lima durante la transmisión televisiva de la llegada del papa León XIV al Perú.

La emoción de narrar la llegada del pontífice en las calles de Lima

Alzamora describió en su mensaje la experiencia de presenciar de cerca el desplazamiento del papa por las calles limeñas, un momento que calificó como memorable dentro de su carrera. “La emoción de tener al papa tan cerca, verlo bajar del avión, saludar a las miles de personas que lo saludaban por la calle y poder narrar todo eso y conducirlo ha sido memorable”, expresó el conductor, quien cerró su publicación con la frase “¡Que viva el papa León XIV!”.

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La transmisión en la que participó Alzamora formó parte de la cobertura especial que distintos medios de comunicación organizaron para seguir el recorrido del pontífice, que incluyó un primer tramo en vehículo cerrado desde la Base Aérea del Callao y un segundo tramo a bordo del papamóvil, desde la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, hasta el Centro Histórico de Lima. El recorrido concluyó con la llegada del papa a Palacio de Gobierno, donde se desarrolló la ceremonia oficial de bienvenida presidida por la presidenta Keiko Fujimori.

Jesús Alzamora relata en una publicación de Instagram su experiencia como presentador durante la ceremonia de bienvenida al pontífice en la Plaza Mayor de Lima.

Un conductor con una extensa trayectoria en la televisión peruana

Jesús Alzamora es un presentador, actor y escritor que construyó buena parte de su carrera en la televisión nacional, con participación en programas como ‘La Voz Perú’ y ‘Yo Soy’, además de su conducción actual en ‘Vas o No Vas’, emitido por Panamericana Televisión. Su participación en la cobertura de la llegada del papa León XIV se suma a la lista de conductores y periodistas peruanos que documentaron la jornada histórica del 11 de noviembre, marcada por la presencia de miles de fieles en las calles del Callao y Lima para recibir al pontífice.

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La visita apostólica de León XIV al Perú se extiende hasta el lunes 16 de noviembre, con actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El pontífice, que ejerció su labor pastoral en el país durante más de dos décadas, continuará su recorrido este viernes 13 de noviembre con su llegada a Chiclayo, ciudad donde se desempeñó como obispo antes de asumir el papado.