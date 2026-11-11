Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente: “Hacía doble función en Alianza y Vallejo. Qué pena cómo se perdió”

Los dos entrenadores peruanos contaron sus experiencias con la voleibolista en el pasado. Créditos: Los Aparicio.

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Natalia Málaga fue invitada al programa digital de Los Aparicio, encabezado por el técnico Carlos Aparicio. Ambos referentes del vóley peruano abordaron distintos temas, entre ellos la experiencia que tuvieron con la voleibolista Rosa Valiente, considerada en su momento como uno de los talentos nacionales con mayor proyección.

La conversación surgió cuando le preguntaron a Málaga si alguna vez se peleó con Aparicio. La entrenadora contó detalles de una diferencia que tuvo con su amigo en 2014 a raíz de la situación de la central peruana.

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“Yo estaba ahí con la Vallejo. Entonces, tenía a Rosita Valiente, que tenía el problemita de la caña, ¿ya? Se operó en la selección y la Vallejo estaba dándole, pues; todavía no podía estar activa. Entonces, le dije: ‘La quiero, se va a recuperar’. Le empezaron a dar sus viáticos, siempre, todo. Y, de repente, Rosita me vino con sorpresas un día. Entonces, le dije: ‘Mamita linda, vas a tener que solucionar tu tema, pero ¿cómo hacemos?’. ‘Ah, que no sé qué...’”, comenzó Málaga.

Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente en el pasado.

Según su relato, después de esa conversación, Valiente se fue a Alianza Lima, club en el que Carlos Aparicio era entrenador. “Entonces, se fue. Ya trabajaba con él en Alianza, estaba entrenando. Hacía doble función: Vallejo y Alianza. Yo le dije: ‘Bueno’”.

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Málaga también sostuvo que Valiente le dijo a Aparicio que había sido retirada de la Universidad César Vallejo. “Entonces, fue y le dijo: ‘No, ya me sacaron de la Vallejo’. Me dijeron a mí que él había dicho: ‘Como ya vas a jugar en su club, ya te botó’, que no sé qué, que no sé cuánto”.

Esas versiones llegaron a oídos de Málaga, quien aseguró que llamó a Aparicio para pedirle explicaciones. “‘Oye, idiota, ¿qué estás hablando?’, le digo. ‘¿Por qué no me llamas y me preguntas? ¿Por qué estás hablando idioteces? Vienen las chibolas, te dicen lo que han dicho, lo que has escuchado. O sea, quiero que me lo aclares, dime’”.

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Málaga contó que luego le hizo una advertencia. “‘Has hecho el mejor contrato de tu vida’, le digo. ‘No, te has llevado dos por uno’, le dije”, expresó, en referencia al embarazo de Valiente a los 18 años.

La salida de Rosa Valiente de la Universidad César Vallejo rumbo a Alianza Lima, en medio de su gestación, no cayó bien en Málaga, quien afirmó que la había respaldado en ese momento. “Yo todavía que la cuido, porque me pidió un consejo y le dije: ‘Olvídate de mí, yo no te puedo decir nada’”.

Rosa Valiente también trabajó con Natalia Málaga en la selección peruana de vóley.

Las excusas de Valiente para faltar a los entrenamientos

Además de hablar sobre el doble vínculo de Rosa Valiente con César Vallejo y Alianza Lima, ambos entrenadores se refirieron a las excusas que, según relataron, daba la voleibolista para faltar a los entrenamientos.

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“Lo peor de todo fue que debe haber tenido como 20 abuelitas, ¿no? Porque todas las semanas se moría una. Se moría una: ‘No, mi abuelita ha muerto, no puedo venir’”, dijo Aparicio.

Rosa Valiente fue parte de las selecciones peruanas inferiores que consiguió muchos títulos con Natalia Málaga.

Málaga, por su parte, lamentó que ‘Rosita’ no lograra consolidarse pese a sus condiciones. “Qué pena cómo se perdió. Muy buena jugadora. Está jugando en algún equipo, claro, pero ella debería... Es grandota, tiene una mano. Escúchame, tiene una lectura buena. Ella va y, pum, toca”.