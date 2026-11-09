Peruano José Manuel Quispe obtiene el subcampeonato mundial de skyrunning tras la final disputada en España

El corredor José Manuel Quispe asciende por un tramo escarpado con ayuda de una cuerda durante una prueba del Merrell Skyrunner World Series.

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Por solo cinco puntos de diferencia sobre el tercer lugar, el corredor José Manuel Quispe se consagró subcampeón mundial del Skyrunner World Series 2026, el circuito de carreras de montaña más exigente del planeta, luego de cruzar la meta en el 8° puesto de la Gran Final disputada en la Marató dels Dements, en España.

La carrera, que se extendió a lo largo de 42 kilómetros con 3.900 metros de desnivel positivo en la agreste Serra d’Espadà, puso a prueba a la élite global del skyrunning. Quispe completó el recorrido en 4 horas, 13 minutos y 59 segundos, una actuación que le permitió sumar 90 puntos y llegar a un acumulado de 568 en el ranking definitivo de la temporada.

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El podio global de la temporada 2026 quedó compuesto de la siguiente manera: Manu Merillas, con 647 puntos, se alzó con el título mundial; José Manuel Quispe, con 568, ocupó el segundo lugar; y el francés Frédéric Tranchand, con 563, terminó tercero. El margen que separó al corredor peruano del tercer puesto fue de apenas cinco unidades.

El atleta José Manuel Quispe cruza el arco de llegada durante la competencia del Merrell Skyrunner World Series.

“Ha sido una carrera durísima, muy técnica y luchada de principio a fin, pero dejamos todo en la montaña para lograr el objetivo. Confirmar este subcampeonato mundial es la recompensa a muchísimo sacrificio durante todo el año. Este gran logro va para todo el Perú, para mi querida Arequipa y, de manera muy especial, para mi gente de Ayahuasi, Alca y La Unión, que siempre me acompaña en cada kilómetro”, declaró Quispe, de 38 años.

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Tres finales mundiales y una trayectoria de ascenso constante

La actuación en España no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de mejora continua que el atleta arequipeño viene sosteniendo desde su primera participación en el circuito. Esta fue la tercera vez que Quispe disputó la Gran Final del Skyrunner World Series, y cada edición le dejó un resultado superior al anterior.

En 2024, terminó 9° en la Gran Final y cerró el año en la 8° posición del ranking mundial. En 2025 avanzó hasta el 4° puesto en la carrera definitoria y al 7° en el escalafón global. En 2026, pese a terminar 8° en la final, el acumulado de puntos obtenido durante toda la temporada lo llevó directamente al subcampeonato del mundo.

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El corredor José Manuel Quispe asciende por un sendero rocoso durante una prueba de la competición Merrell Skyrunner World Series.

Cuatro victorias continentales sostuvieron la campaña

La clasificación de Quispe al podio mundial no se definió únicamente en la Gran Final: fue el resultado de una temporada diseñada con criterio estratégico. El corredor disputó cinco pruebas del circuito internacional a lo largo del año y aprovechó cada una de ellas al máximo.

En el continente americano, Quispe acumuló cuatro victorias consecutivas: en Chile, Argentina, Ecuador y Perú. A ese palmarés sumó un segundo lugar en la exigente prueba Beast of Big Creek, en Estados Unidos. Esa combinación de regularidad y resultados de alto nivel fue la que le aseguró el segundo puesto en el ranking final por encima de Tranchand.

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Zegarra cerró en el Top 10 mundial entre las mujeres

La actuación peruana en la Gran Final de España tuvo una segunda protagonista. Rosalía Zegarra, atleta oriunda de Cajamarca, completó el recorrido femenino en la 12° posición con un tiempo de 6 horas, 1 minuto y 35 segundos, y terminó la temporada en la 10° plaza del ranking mundial definitivo, con 349 puntos acumulados.

Una atleta escala un tramo rocoso durante una prueba del circuito internacional de carreras de montaña Merrell Skyrunner World Series.

“Ha sido una carrera muy dura, muy disputada y definitivamente una de las más difíciles que he enfrentado. Estoy muy feliz de haber conseguido el gran objetivo de ubicarme entre las 10 mejores del mundo en el ranking final”, sostuvo Zegarra al concluir la prueba. Tanto ella como Quispe integran el mismo club de alto rendimiento y compitieron bajo la misma bandera durante toda la temporada 2026.

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El club que los respalda renueva su apuesta por la montaña peruana

Detrás de ambos resultados hay una estructura de respaldo que se proyecta hacia el futuro. El equipo que acompañó a los atletas a lo largo de la temporada celebró los logros obtenidos y reiteró su compromiso de continuar brindando los recursos necesarios para que Quispe y Zegarra sigan compitiendo al más alto nivel internacional.

Desde esa misma plataforma, la organización convocó a empresas privadas a sumarse al financiamiento de proyectos deportivos vinculados a las carreras de montaña en Perú, con miras a fortalecer una disciplina que, con los resultados de esta temporada, demostró tener representantes de primer nivel mundial.

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