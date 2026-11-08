Perú

Machu Picchu, Lima y Perú compiten por nueve premios mundiales en los World Travel Awards 2026: ¿cómo votar?

El plazo para respaldar las candidaturas vence este lunes 9 de noviembre a la medianoche, hora de Reino Unido, tras los seis galardones obtenidos en la edición sudamericana

Infografía con un paisaje de valles y colinas, el sello de World Travel Awards, texto sobre nueve nominaciones y logotipos del gobierno peruano.
Un afiche promocional de Promperú difunde las nueve candidaturas de Perú en la competencia mundial de los World Travel Awards 2026 sobre una fotografía de un valle andino. (Crédito: Agencia Andina)
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Perú aspira a consolidar su posición como potencia turística global al competir por nueve premios en la etapa mundial de los World Travel Awards 2026, según informó Andina Noticias. El país sudamericano figura en seis categorías generales y suma tres postulaciones específicas que incluyen a Machu Picchu y a la capital peruana.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), recordó que la votación del público para respaldar las candidaturas peruanas vence este lunes 9 de noviembre.

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Fotografía dividida con un mono sobre una rama y tres personas en una balsa de canotaje sobre un río rápido, junto al logotipo de PromPerú.
Un afiche de Promperú promociona las nominaciones del país como Mejor Destino Natural y Destino de Turismo de Aventura en los World Travel Awards 2026. (Agencia Andina)

Nueve candidaturas en competencia mundial

Perú compite en seis categorías globales: Mejor Destino Culinario del Mundo, Mejor Destino Cultural del Mundo, Mejor Destino Natural del Mundo, Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo, Mejor Destino de Cruceros del Mundo y Mejor Destino del Mundo. A estas se suman tres nominaciones puntuales: Machu Picchu, en la región de Cusco, aspira al título de Principal Atracción Turística del Mundo; Lima participa como Mejor Ciudad Patrimonio del Mundo; y Promperú busca el reconocimiento como Mejor Oficina de Turismo del Mundo.

Estas nominaciones permiten mostrar ante los viajeros internacionales la diversidad de experiencias que ofrece el Perú: sus cocinas regionales, su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y las actividades que conectan a los visitantes con las culturas vivas del país, señaló Andina Noticias.

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Composición de dos fotos: arriba la ciudadela de Machu Picchu entre montañas y abajo la fachada de un edificio con el logotipo de PromPerú.
Una composición gráfica promociona las candidaturas de la ciudadela de Machu Picchu y de la entidad Promperú en las categorías globales de los World Travel Awards. (Crédito: Agencia Andina)

Respaldo de Sudamérica

El impulso de Perú hacia la instancia mundial se apoya en los resultados obtenidos semanas atrás en la edición sudamericana de los World Travel Awards 2026, donde el país cosechó seis galardones regionales. Entre los reconocimientos obtenidos destacan Destino Líder de Sudamérica, Destino Culinario Líder, Destino Cultural Líder, Destino de Naturaleza Líder y Contribuidor Líder al Turismo Sostenible.

Machu Picchu completó el total de premios al ser elegido Atracción Turística Líder de Sudamérica, un reconocimiento que refuerza su postulación en la categoría mundial equivalente.

Dos imágenes divididas que contienen pasajeros en la cubierta de un barco y una toma aérea de la costa acantilada con edificios en Lima.
Un afiche de Promperú difunde las nominaciones del país como destino de cruceros y de Lima como ciudad patrimonio en los premios World Travel Awards. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo emitir el voto?

Para respaldar las candidaturas peruanas, los interesados deben ingresar al sitio www.worldtravelawards.com/vote, registrarse o iniciar sesión y seleccionar las postulaciones de Perú en la sección mundial. Los nuevos usuarios deberán verificar su correo electrónico para completar el proceso de registro. El plazo de votación vence mañana a la medianoche, hora de Reino Unido.

La ceremonia de la gran gala final de los World Travel Awards 2026 se realizará el 12 de diciembre en Tanzania, donde se darán a conocer los resultados de la edición mundial y se confirmará si Perú logra sumar nuevos reconocimientos a su palmarés turístico.

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