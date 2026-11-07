Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 7 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos decisivos: Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma, Sport Huancayo visitará a Cienciano en Cusco, Real Madrid tendrá acción con Valencia por la LaLiga, Manchester City chocará con Nottingham Forest en Premier League, Universitario de Deportes enfrentará a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de vóley, y mucho más.
Con la reparición de Yoshimar Yotún, los ‘cerveceros’ están obligados en asegurar el triunfo para mantener sus chances por el título nacional en la penúltima fecha del Torneo Clausura. Duelo clave que definirá su futuro.
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Partidos de Liga 1
- ADT vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- FC Cajamarca vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- FC Melgar vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Cienciano vs Sport Huancayo (20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos de la Liga Peruana de vóley
- Deportivo Soan vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- Universitario de Deportes vs. Rebaza Acosta (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Partidos de Premier League
- Leeds United vs Tottenham (07:30 horas / ESPN y Disney+)
- Arsenal vs Hull City (10:00 horas / ESPN 5 y Disney+)
- Fulham vs Newcastle (10:00 horas / ESPN 3 y Disney+)
- Nottingham Forest vs Manchester City (12:30 horas / ESPN y Disney+)
Partidos Bundesliga
- Borussia Dortmund vs Elversberg (09:30 horas / ESPN 7 y Disney+)
- Mainz vs Bayern Munich (09:30 horas / ESPN y Disney+)
- Padeborn vs Eintracht Fráncfort (09:30 horas / ESPN 3 y Disney+)
- RB Leipzig vs Augsburgo (09:30 horas / Disney+)
- Suttgart vs Werder Bremen (12:30 horas / Disney+)
Partidos de LaLiga
- Málaga vs Racing de Santander (08:00 horas / DAZN, DSports, DGO y Paramount+)
- Espanyol vs Deportivo de la Coruña (10:15 horas / DAZN, DSports, DGO y Paramount+)
- Osasuna vs Athletic Club (12:30 horas / ESPN 5 y Disney+)
- Valencia vs Real Madrid (15:00 horas / DAZN, DSports, DGO y Paramount+)
Partidos de Ligue 1
- Auxerre vs Paris FC (13:00 horas / Disney+)
- PSG vs Troyes (15:05 horas / ESPN y Disney+)
Partidos de Serie A
- Cagliari vs Frosinone (09:00 horas / Disney+)
- Torino vs Lecce (09:00 horas / Disney+)
- Parma vs Bolonia (12:00 horas / Disney+)
- Roma vs Sassuolo (14:45 horas / Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Gimnasia Mendoza vs Independiente Rivadavia (13:00 horas / TNT Sports)
- Talleres Córdoba vs Estudiantes (13:00 horas / Disney+ Premium, ESPN Premium)
- Argentinos Juniors vs Huracán (15:30 horas / Max Argentina)
- Boca Juniors vs Defensa y Justicia (15:30 horas / Disney+ Premium Chile, TNT Sports)
- Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto (15:30 horas / Disney+ Premium)
- Instituto vs Newell’s Old Boys (20:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de MLS
- CF Montréal vs Vancouver Whitecaps (16:00 horas / Apple TV)
- Chicago Fire vs Columbus Crew (16:00 horas / Apple TV)
- DC United vs New York City (16:00 horas / Apple TV)
- Cincinnati vs Nashville SC (16:00 horas / Apple TV)
- Inter Miami vs Charlotte (16:00 horas / Apple TV, SCCN, Nexgen)
- New York RB vs Atlanta United (16:00 horas / Apple TV)
- Orlando City SC vs New England (16:00 horas / Apple TV)
- Philadelphia Union vs Toronto FC (16:00 horas / Apple TV, TSN4, RDS Info, RDS App
- Austin vs Portland Timbers (19:00 horas / Apple TV)
- Dallas vs Colorado Rapids (19:00 horas / Apple TV)
- Houston Dynamo vs St. Louis City A(19:00 horas / Apple TV)
- Minnesota United vs SJ Earthquakes (19:00 horas / Apple TV)
- Real Salt Lake vs LA Galaxy (19:00 horas / Apple TV)
- San Diego vs Sporting KC (19:00 horas / Apple TV)
- Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC (19:00 horas / Apple TV)
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