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Diego Elías despacha a Mostafa Asal para clasificar a la final del US Open Squash e igualar el historial con el egipcio

El excelso deportista nacional barrió al número uno del mundo con parciales 11-9, 11-3, 11-3 en 41 minutos. Con este resultado, el mano a mano está emparejado con 12 victorias para cada uno

Triunfo magistral de Diego Elías ante Mostafa Asal para alcanzar la final del US Open Squash.
Triunfo magistral de Diego Elías ante Mostafa Asal para alcanzar la final del US Open Squash. Crédito: Instagram PSA.
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Diego Elías superó a Mostafa Asal y clasificó a la final del US Open de squash 2026. El peruano venció en tres juegos al egipcio, actual número uno del mundo, en una semifinal que cambió de rumbo después de un primer parcial disputado en el Arlen Specter US Squash Center de Filadelfia.

El triunfo colocó al representante nacional en su tercera final del US Open y amplió su presencia en las instancias decisivas del circuito profesional. Elías, ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, buscará repetir la conquista que logró en el certamen estadounidense en 2022.

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Asal comenzó el partido con intensidad y exigió al peruano en los intercambios iniciales. El egipcio había llegado a la semifinal como principal favorito del cuadro y con la expectativa de sumar su tercer título en el torneo, después de sus coronas anteriores.

El panorama cambió tras el primer juego. Elías encontró mayor precisión, llevó a su rival hacia los cuatro sectores de la cancha y evitó que el egipcio tomara el control de los rallies. La estrategia del peruano se sostuvo en la paciencia y en la seguridad para administrar cada punto.

El deportista peruano venció al número uno del mundo en sets corridos 11-9, 11-3, 11-3. Crédito: X PSA.

El resultado tuvo un carácter demoledor por la jerarquía del rival y por la forma en que Elías controló el desarrollo. El peruano no necesitó extender la semifinal a un cuarto juego: impuso un squash preciso, con desplazamientos profundos y decisiones que redujeron las opciones ofensivas de Asal.

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Elías exhibió una clase de squash basada en la lectura de cada intercambio. Movió al egipcio de un extremo a otro, alternó alturas y velocidades, y eligió los momentos para acelerar. Asal no encontró la regularidad necesaria para responder a ese planteamiento.

La victoria en tres juegos reflejó la diferencia que el peruano estableció después de la primera manga. Elías sostuvo la calma ante el número uno del mundo y convirtió los errores de su rival en puntos, sin perder la disciplina táctica que había preparado para una semifinal de máxima exigencia.

Asal perdió consistencia conforme avanzó el encuentro. El líder del ranking mundial cometió errores que no habían aparecido al comienzo, mientras que el peruano aprovechó cada oportunidad para inclinar el duelo a su favor y cerrar la clasificación sin sobresaltos.

Diego Elías se funde en un abrazo con su padre y entrenador, José Manuel, tras vencer a Mostafa Asal.
Diego Elías se funde en un abrazo con su padre y entrenador, José Manuel, tras vencer a Mostafa Asal. Crédito: PSA.

Jugamos buenos partidos cada vez. Él ha sido número uno del mundo por mucho tiempo y se puede ver cómo les gana a todos”, afirmó Elías después del encuentro. El peruano reconoció la jerarquía de su adversario, pero valoró la respuesta que tuvo en la cancha.

Elías alcanzó su final número 51 en el PSA Squash Tour. El dato confirma la regularidad del peruano en el circuito y lo mantiene entre los principales candidatos de una disciplina que tendrá su estreno olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Duelo con sabor a Olimpiadas

El enfrentamiento entre Diego Elías y Mostafa Asal dejó una referencia para lo que podría ocurrir dentro de dos años. Ambos figuran entre los jugadores con mejores posiciones del ranking mundial y podrían coincidir en el cuadro de squash de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presencia del squash en el programa olímpico abrirá una oportunidad inédita para Perú. Elías aparece como una de las principales cartas nacionales para competir por una medalla, debido a su experiencia en torneos de categoría Platinum y a sus antecedentes como número uno del mundo.

Diego Elías y Mostafa Asal, un duelo que saca chispas en el Tour del Squash. Crédito: PSA.
Diego Elías y Mostafa Asal, un duelo que saca chispas en el Tour del Squash. Crédito: PSA.

El resultado en Filadelfia equilibró el historial entre ambos. Tras la victoria del peruano, la estadística quedó en 12 triunfos por lado, una muestra de la paridad que existe entre dos de los referentes actuales del circuito masculino.

Elías buscará ahora su segundo título de la presente temporada. Su rival saldrá de la otra semifinal, que enfrentará al neozelandés Paul Coll con el egipcio Aly Abou Eleinen.

“Estoy jugando mucho squash, eso también es bueno. Me he sentido cómodo en la cancha y, mientras mi cuerpo esté bien, puedo jugar como lo hice hoy”, concluyó el peruano. La final será su siguiente reto en una semana que confirmó su vigencia entre la élite mundial.

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