¿Por qué llueve más en Lima?: Fenómeno El Niño elevó a 120 milímetros el acumulado anual en Lima Sur

En un enlace en vivo para Exitosa Noticias desde la sede del Senamhi en Jesús María, una representante de la institución explica las cifras récord de precipitaciones registradas en Lima Sur, donde se alcanzaron 119.8 milímetros de llovizna acumulada. A través de pantallas informativas, se detallan los registros pluviométricos en distritos de la capital, alertas de lluvias en el norte del país como Tumbes y Piura, y el monitoreo meteorológico de cara a eventos programados a nivel nacional.

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Las lloviznas de las últimas 24 horas dejaron 11,7 milímetros de precipitación en los distritos del sur de Lima Metropolitana, una cifra poco frecuente para una ciudad donde las lluvias suelen ser reducidas. La jefa del organismo meteorológico, Grinia Ávalos, atribuyó el fenómeno a las condiciones asociadas a El Niño y al calentamiento del mar, factores que elevaron la presencia de humedad y la intensidad de las precipitaciones durante la primavera.

El registro reciente se suma a una acumulación que ya se aparta de los valores habituales. Entre enero y noviembre, Lima Sur recibió cerca de 120 milímetros de lluvia, frente a los aproximadamente 20 milímetros que suelen medirse en ese mismo período. La diferencia equivale a casi seis veces el volumen esperado para esos meses en esa zona de la capital peruana.

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Ávalos señaló que las lluvias no responden a un episodio aislado. La persistencia de condiciones cálidas en el océano y la variación atmosférica asociada al fenómeno de El Niño favorecieron la formación de nubosidad y lloviznas en sectores donde este tipo de eventos suele presentarse con menor frecuencia. El comportamiento del clima también obliga a mantener vigilancia sobre las áreas urbanas con problemas de drenaje.

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Las próximas lloviznas caerán sobre zonas con suelos saturados

El pronóstico prevé que las lloviznas continúen durante las próximas 24 horas en sectores de Lima, aunque con una acumulación menor, cercana a los tres milímetros. Pese a que el volumen estimado es inferior al registrado en la jornada anterior, las autoridades meteorológicas advirtieron que el escenario exige precaución porque varias zonas ya presentan aniegos y una alta saturación de los suelos.

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Una representante del Ministerio del Ambiente informa en televisión sobre la acumulación de cerca de 120 milímetros de lluvia en Lima Sur.

La acumulación de agua puede complicar la circulación en vías con drenaje limitado y agravar los problemas en zonas bajas. Las lluvias ligeras, que en condiciones normales tendrían una incidencia acotada, pueden prolongar los aniegos si caen sobre terrenos que ya no absorben el agua con la misma rapidez. El seguimiento se concentra en los distritos del sur, donde se registraron los mayores valores de precipitación.

El contraste con el promedio histórico revela la dimensión del episodio. Los cerca de 120 milímetros acumulados entre enero y noviembre superan con amplitud el patrón climático que suele caracterizar a Lima, una ciudad de clima árido y con precipitaciones escasas. La presencia de lluvias durante la primavera, además, se vincula a una temporada que ha mostrado cambios en la distribución de la humedad sobre la costa peruana.

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La meteoróloga Grinia Ávalos explica en una transmisión informativa los registros de precipitaciones acumuladas en Lima Sur frente a una pantalla de datos.

Tumbes y Piura enfrentan el riesgo de lluvias de hasta 60 milímetros

El escenario de mayor intensidad se mantiene en el norte de Perú. Las regiones de Tumbes y Piura continúan bajo aviso ante un nuevo ciclo de precipitaciones que podría dejar entre 50 y 60 milímetros de lluvia. Esos valores se producirían después de varios episodios consecutivos que ya provocaron la activación de algunas quebradas y elevaron el riesgo en sectores cercanos a ríos y laderas.

Pantallas informativas del Senamhi exponen datos de lluvias acumuladas en Tumbes y de lloviznas registradas en la estación Villa María de Lima.

La funcionaria pidió a la población prestar atención a posibles incrementos en el caudal de los ríos. Las lluvias en la costa norte pueden modificar con rapidez las condiciones de las cuencas, sobre todo después de jornadas previas con precipitaciones persistentes. La advertencia alcanza a las zonas expuestas a desbordes, deslizamientos y activación de quebradas, fenómenos que suelen afectar caminos, viviendas y áreas de cultivo.

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Mientras Tumbes y Piura concentran la mayor amenaza por lluvias intensas, Lima mantendría un patrón de lloviznas de menor volumen. La diferencia responde a la ubicación de los sistemas atmosféricos y a la influencia de la temperatura del mar sobre las regiones costeras. El monitoreo meteorológico busca identificar variaciones en la intensidad de las precipitaciones y emitir alertas ante cualquier cambio en las condiciones previstas.

Una especialista informa sobre el registro histórico de 119 milímetros de llovizna acumulada en los distritos del sur de Lima.

Una plataforma reúne los pronósticos para las ciudades de la visita papal

El organismo habilitó la herramienta “SENAMHI pronóstico Papa León 14”, integrada al observatorio de tiempo, agua y clima. La plataforma ofrece información específica sobre las ciudades que recibirán al papa León XIV, con datos sobre temperaturas, posibilidad de lluvias, avisos vigentes, radiación ultravioleta, altas temperaturas y lloviznas.

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El sistema se actualiza a diario y publica cuatro reportes por jornada. Cada emisión incluye una proyección con cinco días de anticipación, lo que permite consultar las condiciones esperadas en Chiclayo, Cajamarca, Pucallpa, Cusco y Lima. La herramienta apunta a facilitar la planificación de actividades y desplazamientos durante la visita del pontífice, que prevé concentraciones de fieles en varias ciudades.

Un mapa digital interactivo del Senamhi presenta las previsiones meteorológicas en Chiclayo y Cajamarca ante la visita del papa León XIV en una transmisión televisiva.

En Chiclayo, donde está prevista una misa multitudinaria, las temperaturas se ubican cerca de los 27 °C (80,6 °F), unos cinco grados por encima del nivel habitual para esta época. La ciudad registró lluvias ligeras durante las últimas semanas y ese patrón podría continuar en los próximos días. Las precipitaciones de mayor magnitud, de acuerdo con el pronóstico, seguirán concentradas en Tumbes y Piura, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en todo el país.

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