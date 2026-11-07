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Natalia Málaga calienta el Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Es una motivación jugar contra un equipo campeón”

La entrenadora peruana se incorporó esta semana al club de Comas y buscará revertir el mal momento del equipo, que perdió en las primeras tres fechas

Natalia Málaga, entrenadora de Deportivo Géminis, comparte sus impresiones sobre la importancia de enfrentar a equipos de alto nivel para alcanzar la victoria en el campeonato. | TV Perú / En Pared
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La gran novedad del partidazo de la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 será el regreso de Natalia Málaga al banquillo de Deportivo Géminis, que enfrentará a Alianza Lima en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Precisamente, Málaga hizo una pausa en los entrenamientos y habló con En Pared. “Ahí está avanzando el equipo, trabajando y a recuperar los puntos que hemos dejado atrás, y a trabajar como siempre”, fueron sus primeras palabras.

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Luego, la entrenadora peruana se refirió a su rival de turno, Alianza, que ganó todos sus partidos y marcha entre los primeros lugares de la tabla de la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.

“Alianza como institución, el nombre de Alianza pesa bastante. No siempre están las mismas jugadoras, entonces hay que jugar contra el equipo que nos ponen adelante. Un año puede ser muy fuerte; el otro año puede ser igual que el nuestro. Y si es más fuerte, mejor, porque nos ayuda, nos enseña a aprender y, quién sabe, como tú dijiste, es una motivación jugar con un equipo que ha venido siendo siempre campeón de la liga”, apuntó.

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Málaga señaló que, si bien buscará el triunfo ante las vigentes tricampeonas, aprovecharán el encuentro para elevar su nivel tras las derrotas en las tres primeras fechas de esta primera fase.

“A trabajar y a competir. Esto es competencia. Con lo que tienes, tienes que salir a competir y, si las cosas se dan, en buena hora, porque eso es más motivante para las chicas y se dan cuenta de a lo que pueden llegar y de lo que son también, porque siempre ellas mismas se menosprecian. Dicen: ‘Pucha, es Alianza’”, acotó.

La entrenadora también remarcó que Alianza no es el único rival complicado de la Liga Peruana de Vóley. “Está Regatas, está Alianza, está Latino, están todos los equipos, todititos, que todos buscan lo que queremos todos: un campeonato. Y hay que salir a buscar los resultados, pero eso es con trabajo, con mucho trabajo y, obviamente, tratando de conocer más al rival para ir aguantando sus efectivas armas y nosotros poner las nuestras también”.

Natalia Málaga reaparece y calienta el Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Natalia Málaga reaparece y calienta el Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Leyla Chihuán estuvo en el entrenamiento de Géminis previo al duelo con Alianza Lima

Natalia Málaga aprovechó la visita de su amiga y exjugadora Leyla Chihuán a los entrenamientos de Deportivo Géminis para aliviar la presión sobre sus dirigidas, luego de las derrotas en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Chihuán se sumó a los trabajos e incluso participó en el partido de práctica. La exvoleibolista mostró su estado físico, pese a que se retiró hace varios años.

En diálogo con En Pared, Málaga bromeó sobre el nivel de su amiga. “Claro, para variar, siempre entra cuando está en la cancha, entra a molestar, pero con jota”.

Leyla Chihuán analiza su carrera y cómo mantiene su nivel competitivo en el vóley. La jugadora peruana comparte sus pensamientos sobre la disciplina, la experiencia y la importancia de una buena actitud en cada partido. | TV Perú / en Pared

La entrenadora también valoró el aporte de Chihuán en este momento para el equipo. “Sí ha ayudado bastante, ha ayudado. Y nos sirve eso porque muestra su experiencia, muestra la actitud de un jugador, cómo debe comportarse en la cancha, ¿no? Y ya la conocen, pues”.

Chihuán siguió con las bromas y le pidió una oportunidad para integrarse a Deportivo Géminis esta temporada. “Y si me pongo a entrenar para enero, así más o menos febrero, ¿tú crees que...?”. Málaga respondió con sarcasmo y dejó abierta esa posibilidad: “Ojalá que no hayan cerrado el libre pase, pues”.

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