Papa León XIV: Huaico retrasa materiales para el escenario del santo padre en Pucallpa

Huaico retrasa materiales para el escenario del papa León XIV en Pucallpa.

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Un huaico en la carretera Federico Basadre ha puesto presión sobre los preparativos para la visita del papa León XIV a Pucallpa. El deslizamiento retrasó el traslado de componentes destinados al escenario del encuentro con pueblos indígenas, previsto para el 15 de noviembre en el Bulevar de Yarinacocha, confirmó el Vicariato Apostólico de Pucallpa organizadora.

El padre Luca Zanta, coordinador de la visita papal, explicó durante una conferencia de prensa que la carga pendiente corresponde a la maloca que será instalada para la reunión. Señaló que el diseño de esa estructura seguirá las indicaciones del Vaticano y que la organización espera completar el montaje cuando lleguen los elementos aún pendientes.

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Zanta indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que las estructuras llegarían este viernes 6 de noviembre. Si la vía no permite el arribo terrestre, las coordinaciones contemplan un vuelo extraordinario hacia Pucallpa. La medida busca evitar que el retraso en la carretera Federico Basadre altere el calendario de instalación antes del encuentro papal.

El coordinador reconoció la preocupación generada por la demora, pero sostuvo que el armado requerirá poco tiempo una vez que los materiales estén en la ciudad. “En un día se arma”, afirmó Zanta, al describir el plazo estimado para terminar la estructura. El Vicariato mantiene contacto con las entidades involucradas en el traslado logístico correspondiente.

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La ciudad de Pucallpa y su catedral central constituyen la sede del vicariato que recibirá la visita del papa León XIV en la Amazonía peruana. (Andina)

Maloca de Yarinacocha espera los componentes para su montaje

El encuentro con representantes indígenas se realizará en el Bulevar de Yarinacocha, uno de los dos actos previstos para León XIV en Ucayali. El segundo será una misa en La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay. Ambos espacios continúan bajo preparación mientras se define la llegada de las piezas que faltan para la maloca.

Los organizadores esperan que los materiales lleguen en las siguientes horas, incluso mediante vuelos extraordinarios. La prioridad es completar la infraestructura antes de la agenda del pontífice. En el Bulevar, la maloca será el lugar destinado al diálogo con comunidades originarias, actividad incluida en la programación de la visita a la Amazonía peruana este mes.

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La visita del papa a Pucallpa está programada para el domingo 15 de noviembre. El Vicariato informó antes que las puertas de los recintos abrirán desde las 10:00 y que los asistentes deberán revisar el acceso asociado a sus códigos QR. Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles, según la organización para ambos encuentros religiosos previstos.

La agenda incluye una misa en La Videnita y el recorrido del papa móvil

El retraso ocurre mientras las instituciones locales afinan los servicios para recibir a visitantes y pobladores de Ucayali. La agenda incluye el desplazamiento del papa móvil desde el aeropuerto, una parada en la catedral y el traslado posterior hacia La Videnita. El recorrido también abarcará tramos de las avenidas Centenario y Túpac durante la jornada.

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Para la misa en La Videnita, los organizadores prevén un aforo de 70.000 personas. El encuentro con pueblos indígenas tendrá un acceso diferenciado. La coordinación también comprende atención sanitaria y medidas de seguridad, con participación del Ministerio de Salud y autoridades regionales, de acuerdo con la información difundida por el Vicariato para la visita papal.

Zanta pidió a quienes asistan que lleven agua, gorra y protección para el sol ante las condiciones climáticas de la zona. Mientras continúa la espera por los materiales, el Vicariato sostiene que el escenario podrá instalarse dentro del plazo previsto. “En un día se arma”, reiteró el sacerdote sobre la maloca en Yarinacocha este noviembre.

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