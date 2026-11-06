Perú

¿Cómo descargar y guardar el código QR de las entradas para ver al papa León XIV?

Los asistentes deberán presentar su entrada digital o impresa junto con el documento de identidad registrado durante el canje. Ticketmaster habilitó una sección para recuperar los boletos y consultar los datos necesarios para ingresar a la Base Aérea Las Palmas

Los boletos son personales e intransferibles. Cada asistente deberá presentar su documento de identidad y la entrada digital o impresa, que se recomienda descargar con anticipación.
Los boletos son personales e intransferibles. Cada asistente deberá presentar su documento de identidad y la entrada digital o impresa, que se recomienda descargar con anticipación. Foto: composición Infobae Perú/EFE
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Las personas que consiguieron una entrada para asistir a la misa del papa León XIV en Lima deberán presentar un código QR para ingresar a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El acceso al evento, programado para el lunes 16 de noviembre, será gratuito, pero estará permitido únicamente a quienes cuenten con un boleto emitido a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú.

Las entradas son digitales, nominativas e intransferibles. Por ello, cada asistente deberá llevar el documento de identidad registrado durante el canje y mostrar su ticket desde el celular o mediante una copia impresa. La organización también recomienda descargar el archivo con anticipación y conservar una copia de respaldo para evitar inconvenientes el día de la celebración.

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¿Cómo descargar la entrada y guardar el código QR en el celular?

Una vez completado el proceso de emisión, los usuarios podrán encontrar sus boletos en la sección Mi Cuenta → Mis Entradas, dentro de la página de Ticketmaster Perú. Cada ticket incluirá un código QR que será utilizado para validar el acceso al recinto.

Para obtenerlo, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página oficial de Ticketmaster Perú: https://www.ticketmaster.pe/event/santa-misa-papa-leon-xiv.
  2. Acceder a la cuenta personal utilizada durante el canje de entradas.
  3. Dirigirse a la sección Mi Cuenta y seleccionar Mis Entradas.
  4. Buscar el evento Santa Misa con el Papa León XIV.
  5. Abrir el boleto correspondiente a cada asistente y descargar la entrada digital con su código QR.
  6. Guardar el archivo en el celular para tenerlo disponible el día del evento.
El Papa León XIV ha llegado a Uruguay, donde ha sido recibido por altos funcionarios y una guardia de honor militar. Este video muestra los primeros momentos de su llegada al aeropuerto.

También es posible imprimir el ticket y llevarlo en formato físico. Esta alternativa funciona como respaldo si el teléfono se queda sin batería, presenta problemas de funcionamiento o no tiene conexión a internet al momento de ingresar.

¿Se puede compartir o transferir el código QR de la entrada?

Los boletos emitidos para la misa del pontífice son personales e intransferibles. Cada uno está asociado a los datos de identificación del asistente, por lo que no está permitido venderlo, cederlo o cambiar su titularidad.

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Durante el ingreso, el personal de seguridad verificará que la información de la entrada coincida con el documento de identidad presentado. Los ciudadanos peruanos deberán mostrar su DNI físico, mientras que los extranjeros podrán identificarse con el pasaporte o carné de extranjería registrado durante la emisión.

Por ese motivo, Ticketmaster recomienda no compartir el código QR con otras personas. Tampoco se aceptarán entradas falsificadas, adulteradas, duplicadas o que ya hayan sido utilizadas. La reproducción de un mismo boleto no permitirá obtener accesos adicionales.

Zonas para la misa del Santo Padre
Zonas para la misa del Santo Padre. Foto: Teleticket

¿Qué hacer si pierdes el celular o la entrada digital?

En caso de extravío del teléfono o de eliminación accidental del archivo, el asistente podrá ingresar a su cuenta de Ticketmaster desde otro dispositivo y descargar nuevamente el boleto desde la sección de entradas.

Para reducir el riesgo de inconvenientes, se recomienda guardar el documento digital antes de la fecha de la celebración y conservar una versión impresa. De esta manera, el usuario tendrá una alternativa para presentar su código QR si no puede utilizar su celular.

Es importante recordar que la recuperación de la entrada no implica que se puedan modificar los datos registrados. Una vez emitidos los boletos, no existe la posibilidad de cambiar el nombre del titular ni reemplazar el documento de identidad asociado.

¿Cuándo y por dónde ingresar a la misa del papa León XIV?

La celebración religiosa se realizará el lunes 16 de noviembre de 2026 en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Aunque la misa comenzará a las 10:30 a. m., las puertas del recinto abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre.

El Papa León XIV ha partido hoy de Roma en un histórico viaje a Sudamérica. Sigue su partida y conoce los detalles de esta importante gira pastoral.

Cada asistente deberá revisar su entrada para conocer la puerta asignada, la dirección del acceso y el horario recomendado de ingreso. Estos datos dependen del bloque seleccionado durante el canje y no podrán modificarse. Tampoco estará permitido ingresar por una puerta diferente o cambiar de sector una vez dentro del establecimiento.

El ingreso regular está previsto hasta las 8:00 a. m., sujeto a las disposiciones de seguridad. Para pasar los controles, será indispensable presentar el ticket con su código QR y el documento de identidad físico correspondiente.

Finalmente, la organización recomienda utilizar transporte público para llegar a la Base Aérea Las Palmas, debido a los cierres de vías y la congestión vehicular prevista en los alrededores. Los asistentes también deberán considerar que no podrán salir del recinto y volver a ingresar, por lo que deberán llevar desde el inicio sus pertenencias y provisiones necesarias para la jornada.

Ticketmaster advierte que el código QR es personal y que no se admitirán entradas falsas, duplicadas o previamente utilizadas.
Ticketmaster advierte que el código QR es personal y que no se admitirán entradas falsas, duplicadas o previamente utilizadas. Foto: EFE

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