Perú

Papa León XIV tendrá una estación en el Metropolitano: ATU cambia el nombre de Tacna Sur

La modificación se aplicará antes de la visita del pontífice al Perú y busca orientar a los usuarios que acudirán a las actividades previstas en el Centro Histórico de Lima

ATU cambia de nombre estación del Metropolitano en homenaje al papa León XIV.
ATU cambia de nombre estación del Metropolitano en homenaje al papa León XIV.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el lado sur de la estación Tacna del Metropolitano pasará a llamarse “Papa León XIV / Tacna”. El cambio reconoce al pontífice antes de su visita al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, informó oficialmente.

La medida alcanza el acceso situado en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, dentro del Centro Histórico de Lima. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó la modificación junto con la ATU durante una actividad realizada este viernes 6 de noviembre en la capital peruana ante medios.

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Según el comunicado oficial, la nueva identificación será incorporada de forma progresiva en la señalética, los mapas y otros recursos informativos del sistema. La entidad señaló que el nombre permitirá ubicar este punto durante las actividades previstas por la llegada del papa a Lima en los próximos días de noviembre.

El anuncio coincide con los preparativos de transporte para la agenda papal, que incluye actos en Palacio de Gobierno y el Centro Histórico. La estación Tacna y la estación Jirón de la Unión permanecerán operativas como puntos de acceso cercanos al perímetro con restricciones vehiculares, informó la ATU este viernes.

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Fotomontaje del papa con vestimenta blanca señalando al frente sobre una vista panorámica de la Plaza Mayor de Lima
El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

Estación Papa León XIV / Tacna será un punto de referencia para los asistentes

La estación Papa León XIV / Tacna funcionará como referencia para quienes se dirijan al centro de la ciudad el 11 y 12 de noviembre. El papa arribará al Callao el miércoles 11 a las 17:30 y cumplirá una ceremonia oficial de bienvenida antes de trasladarse a Palacio de Gobierno.

Para el jueves 12, el programa considera reuniones con los obispos peruanos, una celebración en la Basílica Catedral y un encuentro con la población frente al templo. La concentración de asistentes motivará cierres y desvíos en el entorno de la Plaza de Armas, según el plan difundido por autoridades locales.

El perímetro sin ingreso vehicular comprenderá las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Los alrededores de la Plaza de Armas quedarán cerrados desde las 22:00 del martes 10 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por las autoridades para la agenda del pontífice en Lima esa jornada.

La ATU anunció además que desplegará más de mil buses y ampliará algunos servicios de transporte público durante los días de la visita papal.

El plan incluye refuerzos operativos, horarios nocturnos y rutas de conexión para facilitar los desplazamientos hacia las actividades en la capital y Las Palmas durante noviembre.

El Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima extenderán su atención en determinados horarios. Para los actos del Centro Histórico, la ATU prevé paraderos en zonas próximas y desvíos del Corredor Rojo y del transporte convencional en los sectores afectados por cierres programados para fechas.

Acceso norte conserva el nombre Señor de los Milagros / Tacna

El nuevo nombre completa una división de referencias en los dos extremos de la estación Tacna. Desde el 27 de octubre, el acceso norte se denomina “Señor de los Milagros / Tacna” por su cercanía con la iglesia de Las Nazarenas. Ese acceso orienta a usuarios durante procesiones de octubre.

Con la incorporación de “Papa León XIV / Tacna”, el sector sur quedará asociado a la visita del pontífice, mientras el norte mantendrá la referencia al Cristo Moreno.

La entidad informó que actualizará los elementos de orientación del servicio de manera progresiva. Los usuarios recibirán información en estaciones y canales.

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