Sporting Cristal le ganó apelación a Independiente en el TAS por caso Martín Cauteruccio: club argentino deberá indemnizar a ‘celestes’

TAS resolvió que Sporting Cristal debe recibir indemnización por parte de Independiente tras dar por concluido el caso Martín Cauteruccio. Crédito: Sporting Cristal.

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Sporting Cristal obtuvo un fallo favorable en la controversia con Independiente de Avellaneda por la contratación de Martín Cauteruccio. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó las pretensiones económicas y deportivas del club argentino y ordenó el pago de 5.000 francos suizos a favor de la institución peruana por gastos legales.

La resolución se conoció este jueves 6 de noviembre, de acuerdo con información difundida por el periodista Jean Martín Dueñas. El tribunal también dispuso que Independiente entregue la misma suma al delantero uruguayo, quien fue parte del proceso junto con el cuadro rimense.

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El caso se originó a inicios de 2024, cuando Cauteruccio dejó Independiente para incorporarse a Sporting Cristal. El club argentino sostuvo que el atacante rescindió su contrato de forma irregular y llevó el reclamo ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Independiente exigía una compensación de USD 5 millones, monto que vinculó a la cláusula de salida del futbolista. Además, solicitó sanciones deportivas para el goleador y para Sporting Cristal, al considerar que el club peruano intervino en una ruptura contractual sin causa válida.

Resolución del TAS sobre caso Martín Cauteruccio. Crédito: X Jean Martín Dueñas.

La posición ‘celeste’ fue distinta desde el inicio. Sporting Cristal argumentó que el delantero llegó como jugador libre, con una causa justificada para finalizar su vínculo con Independiente, por lo que descartó cualquier responsabilidad en la operación.

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En julio de 2024, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA declaró inadmisible el reclamo de Independiente. Esa decisión impidió que prosperara la demanda millonaria y dejó sin efecto las sanciones que buscaba el conjunto de Avellaneda.

El club argentino apeló ante el TAS, última instancia para este tipo de controversias dentro del ámbito deportivo. La resolución final introdujo una precisión: el tribunal anuló la decisión de inadmisibilidad de FIFA y reconoció que el organismo sí tenía competencia para revisar el caso.

Sin embargo, el TAS rechazó los demás pedidos de Independiente. Es decir, no validó el reclamo por los USD 5 millones ni impuso castigos contra Cauteruccio o Sporting Cristal, un desenlace que consolida la postura del club rimense en la disputa.

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Martín Cauteruccio permaneció un año y medio en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Independiente deberá asumir el 80% de los costos del arbitraje, mientras que FIFA cubrirá el 20% restante. A ello se suman los pagos de 5.000 francos suizos para Sporting Cristal (21 mil soles) y otros 5.000 para el delantero como contribución a los gastos de defensa.

El paso de Martín Cauteruccio por Sporting Cristal

El ciclo de Martín Cauteruccio en Sporting Cristal abarcó desde enero de 2024 hasta julio de 2025. El uruguayo tuvo un debut inmediato: anotó un triplete ante ADT en el triunfo por 6-2 y se convirtió rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo.

Durante su primera temporada, el atacante registró 39 goles en 31 partidos oficiales. Marcó 35 veces en la Liga 1 y añadió cuatro anotaciones en la Copa Libertadores, números que lo ubicaron entre los máximos artilleros del fútbol peruano.

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Cauteruccio sostuvo su aporte goleador durante la primera parte de 2025. En el plano internacional, firmó un doblete ante Bolívar por la Copa Libertadores, mientras que en el torneo local mantuvo presencia habitual en el frente de ataque del club de La Florida.

El delantero anotó de penal el 1-0 en Cusco. (Video: ESPN)

El delantero dejó Sporting Cristal en julio de 2025, cuando el club anunció su transferencia a Bolívar de Bolivia. Antes de su salida, sumó 10 goles en esa campaña: ocho por la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores.

El balance final de su paso por el Rímac fue de 49 goles en 49 encuentros. Su rendimiento deportivo contrastó con la disputa jurídica que acompañó su llegada, aunque el fallo del TAS cerró el proceso sin sanciones para el jugador ni para el club peruano.

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