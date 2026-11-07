Perú

Papa León XIV definió a Perú como “uno de mis muchos hogares” y dejó un mensaje sobre el cáncer: “No tener miedo”

El pontífice habló antes de la etapa más extensa de su gira por Sudamérica, que incluirá Perú. También relató cómo afrontó la operación a la que se sometió semanas atrás

Durante el vuelo hacia Uruguay, el pontífice compartió con el grupo de periodistas que lo acompañan en su gira a Sudamérica y habló sobre su regreso al Perú donde desarrolló su labor pastoral y explicó el objetivo central de la gira: compartir la alegría del Evangelio y acercarse a la gente en sus momentos de alegría y de tristeza. | X / @catholicourtney
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El papa León XIV afirmó que Perú es “uno de mis muchos hogares” y dijo que regresará al país durante la etapa más extensa de su actual gira por Sudamérica. El pontífice hizo la declaración ante periodistas a bordo del vuelo papal rumbo a Uruguay, país en el que permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre.

Como se reucerda, el país fue escenario de gran parte de su trabajo pastoral antes de su elección como obispo de Roma. “Estoy muy feliz de regresar allí”, expresó a la periodista Courtney Mares, de OSV News, al describir el vínculo que conserva con esa comunidad.

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El viaje se realizará tres semanas después de una operación por cáncer de pulmón. Consultado por la continuidad de la gira, el Papa sostuvo que nunca consideró suspenderla. “Desde el primer día no tuve dudas. Estaba convencido de que este viaje debía seguir adelante”, señaló.

El pontífice también atribuyó su presencia a la atención que recibió tras la intervención. “Alabado sea el Señor y gracias a una maravillosa asistencia médica, hoy estoy aquí, creo que en bastante buena forma”, afirmó ante la prensa que viaja en el avión. No brindó detalles sobre la operación ni sobre su evolución clínica.

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Un hombre con vestiduras eclesiásticas blancas y capa roja frente a una alfombra roja, escoltado por militares y civiles en un aeropuerto
El papa León XIV permanece junto a autoridades y una guardia de honor sobre la pista de aterrizaje durante su visita oficial a Uruguay.

Consejo del Papa para quienes reciben un diagnóstico de cáncer

Durante el diálogo con el mencionado medio, se le preguntó qué consejo daría a quienes reciben un diagnóstico de cáncer. León XIV respondió con una frase breve: “Sí, que no tengan miedo”. Después vinculó esa recomendación con los controles médicos y el cuidado personal.

“La detección temprana es obviamente la mejor manera de proceder, y por eso los chequeos regulares son una bendición. Y, cuídense”, agregó el papa.

Mares también le consultó si su salud había estado presente en las oraciones de una peregrinación al Santuario Mariano de Lourdes. El papa contestó que entonces no había advertido señales de un problema médico. “En ese momento, cuando fuimos, básicamente no había indicios de ninguna dificultad”, indicó.

El pontífice explicó que durante esa visita prestó atención a quienes acudían al santuario por cuestiones de salud. “Estaba mucho más preocupado por la salud de quienes estaban allí que por mi propio cuidado”, afirmó.

En sus declaraciones, León XIV situó el viaje como parte de su de acompañar a los fieles. Dijo que busca “compartir la alegría del Evangelio”, anunciar la Buena Nueva y expresar cercanía en momentos de alegría o tristeza. La programación detallada de la escala peruana no fue incluida en el material entregado.

El pontífice, operado semanas atrás por un cáncer de pulmón, compartió su mensaje para quienes enfrentan un diagnóstico de la enfermedad durante el vuelo papal rumbo a Uruguay. | | X / @catholicourtney / OSV News

León XIV es fan de Tolkien

En la misma conversación, el jefe de la Iglesia católica mencionó su interés por la obra de J. R. R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Ante la pregunta sobre si se considera admirador del escritor británico, respondió: “Bueno, lo he leído”. Luego añadió: “Se podría decir que fan”. La respuesta surgió tras una referencia literaria del pontífice.

León XIV sostuvo que la literatura, el arte y la cultura permiten que un mensaje llegue a personas fuera de los espacios religiosos tradicionales. No precisó preferencias literarias ni otras lecturas que hayan influido en sus intervenciones públicas.

Durante el vuelo papal rumbo a Uruguay, el pontífice habló sobre "El Señor de los Anillos" y explicó por qué recurre a la literatura para llegar a más personas. | X / @catholicourtney

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