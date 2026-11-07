Antonio Spinelli valoró el histórico duelo de Perú femenino ante Alemania como “un partido más de enseñanzas” con miras al Mundial 2031

Antonio Spinelli sostuvo que la selección peruana femenina no debe perder el respeto de sí misma en su duelo ante Alemania en Río de Janeiro. Crédito: Composición Infobae Perú/La Bicolor.

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Antonio Spinelli consideró que el próximo enfrentamiento entre Perú y Alemania será una prueba relevante para la selección femenina. El técnico argentino definió el compromiso como “un partido más de enseñanzas” dentro de un proceso que apunta a construir un equipo competitivo rumbo al Mundial de 2031.

El entrenador de la ‘bicolor’ destacó la jerarquía del combinado europeo, aunque remarcó que sus dirigidas deberán afrontar el desafío con una idea clara. Para Spinelli, el objetivo pasa por medir fuerzas ante una potencia sin abandonar la identidad que pretende consolidar en el seleccionado peruano.

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“Estamos hablando de una selección de élite”, afirmó el técnico en declaraciones brindadas a ‘Esfera Play’. Alemania cuenta con dos títulos mundiales femeninos y una medalla de oro olímpica, logros que la ubican entre las selecciones de mayor trayectoria en el ámbito internacional.

La referencia de Spinelli apunta a la exigencia que representa enfrentar a un rival con una estructura consolidada y futbolistas habituadas a competir en las principales ligas del mundo. El partido será una oportunidad para observar la respuesta peruana ante un equipo de alta intensidad.

El entrenador argentino del combinado nacional explicó cómo debe afrontar la 'bicolor' el duelo ante el seleccionado 'teutón'. Crédito: Instagram Esfera Play.

El argentino explicó que la actitud será un aspecto central para la selección nacional. “Con mucho respeto. Pero también respetándonos a nosotros mismos”, sostuvo al ser consultado sobre la manera en que Perú debe asumir el encuentro frente al representativo alemán.

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El estratega anticipó que Alemania buscará dominar la posesión y llevar el juego hacia campo rival. “Obviamente que va a ser una selección que va a intentar jugar con el balón, que es agresiva, que es vertical”, señaló sobre las características del cuadro europeo.

Spinelli agregó que la selección alemana presenta “algunos patrones de juego muy similares a la selección masculina”. Esa observación permite entender el enfoque de trabajo que tendrá Perú antes del amistoso, con énfasis en responder a un rival que combina presión, ritmo y transiciones rápidas.

El duelo se insertará en una planificación de largo plazo. “Nosotros tomamos al partido de Alemania como un partido más de enseñanzas que nos va dejando para prepararnos para el Mundial 2031”, completó el entrenador de la selección peruana femenina.

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Perú chocará con Alemania en duelo amistoso femenino el próximo viernes 4 de diciembre.

El desafío ante Alemania tendrá un carácter histórico para el fútbol femenino peruano por la dimensión del rival. Más allá del resultado, el comando técnico busca que la experiencia sirva para identificar avances, errores y aspectos que todavía requieren ajustes.

Perú jugará en Chincha ante República Dominicana

Antes de ese desafío, Perú tendrá actividad en la fecha FIFA de noviembre. La ‘bicolor’ enfrentará a República Dominicana en dos partidos amistosos programados para el 27 y 29 de noviembre en Chincha, como parte de la preparación posterior a la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Los encuentros ante el seleccionado caribeño permitirán a Spinelli evaluar alternativas dentro de la convocatoria y prolongar el trabajo iniciado durante la competencia oficial. La prioridad será mantener la base que compitió durante el primer semestre y ampliar las opciones en cada puesto.

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Chincha será sede de los dos amistosos, en una decisión que mantiene la intención de llevar partidos de la selección femenina a distintas ciudades del país. En la Liga de Naciones, Perú utilizó Cusco como localía y consiguió victorias ante Chile y Uruguay.

Selección peruana femenina jugará dos amistosos ante República Dominicana. Crédito: La Bicolor.

Proyecto con miras al 2031

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificó su confianza en Antonio Spinelli como responsable del proceso femenino. La meta trazada es alcanzar por primera vez una clasificación a la Copa del Mundo, con la edición de 2031 como el objetivo principal.

El antecedente más cercano dejó señales positivas. Perú finalizó la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en el quinto lugar, con 11 puntos, igualado con Ecuador. La diferencia de goles dejó a la ‘bicolor’ fuera de la repesca para el Mundial de Brasil 2027.

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La campaña incluyó triunfos frente a Chile, Uruguay y Bolivia, además de empates ante Paraguay y Argentina. El equipo nacional estuvo a cinco goles de obtener el cupo de repechaje, una distancia que expuso la importancia de mejorar los registros defensivos y ofensivos.

Spinelli ya había señalado que el proceso debía tomar esa experiencia como un punto de partida. El amistoso contra Alemania y los duelos ante República Dominicana formarán parte de esa ruta, con la finalidad de sumar rodaje internacional y preparar a un grupo que aspira a competir por un cupo mundialista.

El entrenador de la selección peruana femenina espera continuar su estancia en Videna por un largo plazo.