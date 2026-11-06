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Guía completa para conseguir entradas gratis para la santa misa del papa León XIV en Ticketmaster: requisitos y cuántas se pueden solicitar

El proceso contempla cuatro etapas de distribución entre el 5 y el 8 de noviembre, con bloques y horarios diferenciados. Conoce qué documentos necesitas, cómo funciona el registro y cuáles son las condiciones para ingresar a la Base Aérea Las Palmas el 16 de noviembre

El canje se realizará en cuatro etapas, del 5 al 8 de noviembre. Cada persona podrá obtener hasta ocho entradas, previo registro de los datos de los asistentes, y deberá cumplir las condiciones de acceso establecidas por la organización
El canje se realizará en cuatro etapas, del 5 al 8 de noviembre. Cada persona podrá obtener hasta ocho entradas, previo registro de los datos de los asistentes, y deberá cumplir las condiciones de acceso establecidas por la organización. Foto: EFE
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La entrega de entradas gratuitas para la misa que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, ya tiene un cronograma definido. El proceso de canje se desarrolla a través de Ticketmaster, plataforma en la que los interesados deben registrarse para obtener sus boletos y seleccionar uno de los bloques habilitados. La actividad religiosa está programada para el lunes 16 de noviembre y reunirá a miles de asistentes.

El procedimiento contempla cuatro fases de distribución, entre el 5 y el 8 de noviembre, con una disponibilidad diferenciada de localidades. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas, incluida la propia, siempre que registre los datos de identificación de todos los asistentes. Además, existen condiciones específicas para el ingreso, los menores de edad y las personas con discapacidad o movilidad reducida.

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¿Cómo conseguir entradas gratis en Ticketmaster y cuántas se pueden solicitar?

El canje se realiza exclusivamente por internet, mediante la página oficial de Ticketmaster. Los interesados deben ingresar con una cuenta existente o crear una nueva para acceder al mapa de ubicaciones y escoger un bloque que todavía tenga disponibilidad. Todas las entradas son gratuitas, por lo que no se requiere efectuar ningún pago.

Cada usuario puede obtener un máximo de ocho boletos: uno para sí mismo y hasta siete adicionales para familiares o amigos. Durante el registro se deben consignar los nombres, apellidos y DNI de cada asistente. En el caso de ciudadanos extranjeros, se solicita el número de pasaporte.

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El Papa León XIV ha llegado a Uruguay, donde ha sido recibido por altos funcionarios y una guardia de honor militar. Este video muestra los primeros momentos de su llegada al aeropuerto.

El sistema permite emitir solamente una entrada por documento de identidad. Asimismo, los boletos son nominativos y no pueden transferirse, venderse ni cambiar de titular después de su emisión. Por ello, es importante comprobar que la información ingresada sea correcta antes de confirmar la solicitud.

Cronograma de canje de entradas gratuitas: fechas y bloques disponibles

La distribución contempla cuatro etapas, con diferentes bloques y puertas de acceso. El cronograma establecido por la organización es el siguiente:

Primera fase: 5 de noviembre

  • Bloque 30: puerta 11.
  • Bloque 34: puerta 6.

Segunda fase: 6 de noviembre, desde las 10:00 horas

  • Bloque 1: puerta 8.
  • Bloques 6, 7, 8, 36 y 37: puerta 4.
  • Bloques 8 y 35: puerta 6.
  • Bloque 14: puerta 10.
  • Bloques 14 y 29: puerta 11, desde las 14:25 horas.
  • Bloque 29: puerta 12, desde las 14:25 horas.
Las entradas son completamente gratuitas.
Las entradas son completamente gratuitas. Foto: Ticketmaster

Tercera fase: 7 de noviembre, desde las 10:00 horas

  • Bloques 15, 27 y 28: puerta 12.
  • Bloques 25 y 26: puerta 13.
  • Bloque 18: puerta 15.
  • Bloques 16 y 17: puerta 16.

Cuarta fase: 8 de noviembre, desde las 10:00 horas

  • Bloques 22, 23 y 24: puerta 13.
  • Bloques 20 y 21: puerta 14.
  • Bloque 19: puerta 15.

La disponibilidad puede variar conforme avance el proceso. En los términos y condiciones se establece un stock de 419.376 entradas para la primera fase, 253.965 para la segunda, 225.556 para la tercera y 150.579 para la cuarta.

¿Cómo elegir el bloque y qué puerta corresponde para ingresar?

Al momento de realizar el canje, el usuario puede seleccionar uno de los bloques disponibles en el mapa de Ticketmaster. Sin embargo, no tiene la posibilidad de escoger directamente la puerta ni el horario de ingreso, pues ambos datos se asignan automáticamente según la ubicación elegida.

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También se debe considerar que todos los boletos incluidos en una misma solicitud tienen que corresponder al mismo bloque. La entrada permite acceder a esa zona, pero no reserva un asiento numerado. Por tanto, los asistentes deberán permanecer en el sector asignado durante toda la actividad.

Una vez emitido el boleto, el acceso estará sujeto a la puerta y al horario indicados en el documento. No se permitirá ingresar por una entrada diferente ni fuera del turno establecido.

¿Cuándo será la misa y a qué hora abrirán las puertas?

La actividad se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, Lima. Las puertas del recinto abrirán a las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre, mientras que la misa comenzará el lunes 16 a las 10:30 horas.

El ingreso regular estará previsto hasta las 8:00 horas del lunes, sujeto a las disposiciones de seguridad. Por ello, se recomienda revisar el horario específico consignado en cada boleto y organizar el traslado con anticipación.

La misa se realizará el 16 de noviembre a las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Las puertas abrirán la noche anterior, a las 22:00 horas.
La misa se realizará el 16 de noviembre a las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Las puertas abrirán la noche anterior, a las 22:00 horas. Foto: EFE

Para acceder será indispensable presentar la entrada, en formato digital con código QR o impresa, junto con el documento de identidad correspondiente. No es obligatorio ingresar en grupo: cada asistente puede hacerlo individualmente por el acceso asignado.

Requisitos especiales para personas con discapacidad, niños y adultos mayores

Las personas con discapacidad o movilidad reducida disponen de un espacio diferenciado en el bloque 4 preferencial, con ingreso por la puerta 2. Esta zona contempla 8.724 entradas y permite registrar un máximo de dos boletos por solicitud: uno para la persona beneficiaria y otro para su acompañante. Ambos deben contar con su propia entrada.

En cuanto a los menores de edad, todos los asistentes, incluso los bebés desde los cero años, necesitan un boleto y un documento de identidad. Además, deben permanecer acompañados por sus padres o un tutor responsable y acceder al mismo sector.

Los adultos mayores pueden participar sin límite de edad. No obstante, se recomienda que quienes superen los 70 años consideren su estado de salud y las horas de espera. Las mujeres embarazadas también pueden asistir, aunque aquellas con embarazos de riesgo deben priorizar su bienestar.

El Papa León XIV ha partido hacia Sudamérica para una gira de 12 días que incluye Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice regresa a una región que considera muy querida y que fue fundamental en su sacerdocio.

¿Qué objetos se pueden llevar y cuáles están prohibidos?

Debido a la duración de la jornada, los asistentes pueden llevar agua en envases permitidos, alimentos ligeros como frutas, galletas o snacks, gorra, bloqueador solar, casaca impermeable y medicamentos personales. También se recomienda contar con un celular y una batería portátil.

Entre los objetos prohibidos figuran las armas, elementos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, envases de vidrio, mochilas, maletas, bolsos y paquetes grandes. Tampoco se permitirá el ingreso de sombrillas grandes, drones, trípodes, equipos de sonido, punteros láser, cornetas ni sillas grandes o reclinables.

Las sillas plegables pequeñas están autorizadas únicamente para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud, siempre que no obstaculicen la circulación. Los coches de bebé también están permitidos para niños de hasta cinco años. La restricción no comprende las sillas de ruedas ni otras ayudas de movilidad.

Dentro del recinto habrá servicios higiénicos, puntos de hidratación, atención médica y ambulancias. Sin embargo, quienes abandonen las instalaciones no podrán volver a ingresar. Por ese motivo, se recomienda llevar lo necesario para permanecer durante toda la actividad.

¿Cómo llegar a la Base Aérea Las Palmas?

La organización recomienda utilizar transporte público y evitar los vehículos particulares debido a los cierres de vías y la congestión que se prevé en los alrededores. Los asistentes deberán acercarse a la zona correspondiente a la puerta que figura en su entrada.

Al finalizar la misa, será necesario respetar las indicaciones del personal encargado y utilizar las rutas de salida habilitadas. También se pide evitar correr, empujar o detenerse en las zonas de circulación.

Finalmente, los organizadores advierten que no se aceptarán entradas falsificadas, adulteradas, duplicadas o utilizadas previamente. Tampoco se garantiza el acceso con boletos obtenidos fuera de los canales oficiales, por lo que el único medio autorizado para conseguirlos es Ticketmaster.

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