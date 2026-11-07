A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido clave en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

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Hoy, sábado 7 de noviembre, Sporting Cristal y ADT disputarán uno de los encuentros decisivos de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará una victoria en Tarma para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones y dar un paso más hacia el título del certamen. Revisa los horarios del partido.

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Torneo Clausura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y ADT está pactado para las 13:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por Torneo Clausura 2026

El partido entre Sporting Cristal y ADT será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse a través de la plataforma Liga 1 Play, disponible en dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Infobae Perú realizará la cobertura informativa con las principales incidencias y el minuto a minuto del duelo en su sitio web.

Los 'celestes' van por el liderato a Tarma. Créditos: L1 Max.

¿Cómo llegan a este duelo?

Sporting Cristal afrontará la fecha 16 tras una contundente victoria ante FC Cajamarca. Los ‘celestes’ golearon 5-0 al conjunto cajamarquino en el estadio Alberto Gallardo, con tantos de Martín Távara, Maxloren Castro, Juan Manuel Cuesta y Luis Iberico, además de un autogol de Yordi Vílchez.

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El resultado permitió que el equipo de Roberto Mosquera alcance los 31 puntos y quede a la expectativa del duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys. El empate 2-2 favoreció a los ‘cerveceros’, que se mantuvieron como líderes del Torneo Clausura por diferencia de goles.

El cuadro dirigido por Mosquera es el más goleador del Clausura y, a diferencia de la ‘U’, recibió menos anotaciones. Sporting Cristal tiene una diferencia de goles de +17, frente al +11 de los ‘cremas’, un criterio que podría resultar decisivo en caso de empate en puntos.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Por su parte, ADT llega tras empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos como visitante. El cuadro tarmeño estuvo cerca de llevarse los tres puntos del estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, pues ganaba hasta los 90 minutos con goles de Juan Lucumí, de penal, y Aldair Rodríguez. Sin embargo, un autogol de Joaquín Pereyra selló la igualdad.

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El equipo de la ‘Perla de los Andes’ busca tomar distancia de la zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1. Actualmente ocupa el puesto 15 con 30 puntos, mientras que FC Cajamarca, ubicado en zona de peligro, suma 26 unidades y todavía mantiene opciones matemáticas de salvarse. Por ello, ADT intentará imponerse en casa para alejarse de esa disputa.

ADT viene de igualar 2-2 ante Comerciantes Unidos en condición de visitante.

Posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Leonardo Díaz / Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Luis Iberico, Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

ADT: Juan Valencia; Elías Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa; Luis Pérez, Ángel Ojeda, Joao Rojas, Aldair Rodríguez, Said Peralta, Juan Lucumí y Orlando Núñez. DT: Víctor Rivera.