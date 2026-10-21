Los 15 jugadores de Sporting Cristal que terminan contrato este 2026: lo que se sabe de sus renovaciones y salidas

Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.

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Sporting Cristal protagonizó una importante recuperación en la temporada 2026 tras la llegada de Roberto Mosquera. Con una seguidilla de triunfos, el cuadro celeste asumió el liderazgo del Torneo Clausura cuando restan cinco fechas para el final y mantiene la ilusión de luchar por el título nacional.

El panorama fue distinto en el inicio del año. La directiva, encabezada por Julio César Uribe, no logró conformar un equipo competitivo para el Torneo Apertura, en el que cuadro ‘bajopontino’ quedó relegado. A la vez, el club pelea por ingresar a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

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Ese escenario obligaría a tomar decisiones para la próxima temporada. El plantel cuenta con 15 futbolistas cuyos contratos vencen al final del año, una situación que abre la posibilidad de realizar un recambio si la institución lo considera necesario.

Goles y resumen del triunfo de Sporting Cristal por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. L1 MAX

Los 15 jugadores que terminan contrato con Sporting Cristal este 2026

Según Transfermarkt, 16 jugadores finalizan contrato con Sporting Cristal al término de la temporada 2026. Sin embargo, el periodista Jean Martín Dueñas informó, tras recoger datos de fuentes cercanas al club, que Santiago González todavía tiene un año más de vínculo con la institución celeste.

De ese modo, sin considerar al atacante argentino, los futbolistas que culminan contrato en La Florida son Hernán Barcos, Irven Ávila, Luis Iberico, Jair Moretti, Christofer Gonzales, Cristiano da Silva, Cristian Benavente, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Ian Wisdom, Agustín Álvarez, Leandro Sosa, Gabriel Santana, Juan Cruz González y Renato Solís.

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También se debe considerar la situación de Roberto Mosquera, quien regresó a Sporting Cristal con un contrato vigente hasta el final de la presente temporada. Su continuidad dependerá de una cláusula de renovación ligada a determinados resultados, por lo que el técnico también forma parte de la lista de integrantes del club que definirán su futuro a fin de año.

Hernán Barcos, Yoshimar Yotún y los demás jugadores que finalizan su contrato con Sporting Cristal esta temporada. Créditos: Momento Deportivo.

Lo que se sabe sobre renovaciones y salidas

Varios jugadores de esta lista ya negocian con la directiva de Sporting Cristal una posible renovación. Entre ellos figuran Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Ian Wisdom, Jair Moretti, Leandro Sosa y Martín Távara.

El caso de Irven Ávila apunta a una extensión por una temporada más. La intención sería que el delantero se retire en Cristal y, después, continúe vinculado a la institución como entrenador o en un cargo administrativo, tal como ocurrió con otros exfutbolistas del club.

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Christofer Gonzales, por su parte, permanece en evaluación. Su continuidad dependerá de la evolución de la lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde marzo. En la presente temporada, ‘Canchita’ solo disputó seis partidos.

La recuperación de Christofer Gonzales demandará cerca de tres meses y contempla varias etapas antes de su regreso a las canchas, por lo que Sporting Cristal deberá afrontar el Clausura sin el mediocampista. (Sporting Cristal)

Los futbolistas extranjeros aún no se reunieron con la directiva de Sporting Cristal para definir su futuro. Gabriel Santana, Cristiano da Silva y Juan Cruz González podrían dejar el club, aunque esa decisión dependerá de la evaluación del comando técnico.

Agustín Álvarez, en cambio, todavía tiene opciones de continuar. El mediocampista uruguayo se encuentra a préstamo y su contrato incluye una opción de compra.

Entre los jugadores mencionados, Cristian Benavente es el único cuya salida al término de la temporada 2026 parece confirmada. Aunque tuvo algunos pasajes destacados, el ‘Chaval’ no logró consolidarse en el equipo rimense y buscaría un nuevo destino que le permita contar con más minutos.

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Se definió situación de Cristian Benavente en Sporting Cristal

Por su parte, Hernán Barcos, de 42 años, todavía deberá definir si continúa como futbolista profesional o si opta por el retiro. En sus últimas declaraciones, el delantero expresó su intención de seguir en actividad, respaldado por su buen estado físico.