Perú

Papa León XIV junto al Señor de los Milagros: Esta será la ruta que atravesará para llegar a la base Las Palmas desde la Iglesia Las Nazarenas

La imagen será trasladada el domingo 15 de noviembre desde las Nazarenas hacia Surco. El recorrido pasará por Lince, San Isidro, Miraflores y Surquillo antes de la misa que espera congregar más de 1 millón de fieles

Nazareno Móvil
Nazareno Móvil - Crédito: HSMN
Guardar

El Señor de los Milagros dejará el entorno habitual de las Nazarenas el domingo 15 de noviembre para cumplir un traslado hacia la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, por la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

El anda partirá a las 7:00 desde el Cercado de Lima sobre el Nazareno Móvil y su llegada por la puerta 3 está prevista alrededor de las 13:00.

PUBLICIDAD

El desplazamiento abrirá una ruta de aproximadamente 14 kilómetros por Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo y Surco, distritos que no integran el circuito procesional de octubre.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó que la unidad transportará la imagen a baja altura, condición que permitirá atravesar infraestructura urbana, incluidos los puentes del recorrido.

El vehículo fue preparado para desplazar la estructura sin que los cargadores deban sostenerla durante todo el recorrido, aunque participarán en maniobras dentro de Las Palmas, una vez que la plataforma llegue a la zona asignada dentro del recinto.

El camión Mercedes-Benz Actros soporta más del doble del peso del anda tradicional. (Foto: Agencia Andina)
El camión Mercedes-Benz Actros soporta más del doble del peso del anda tradicional. (Foto: Agencia Andina)

Recorrido cruzará cinco distritos antes de llegar a Surco

La ruta oficial del Señor de los Milagros comenzará por la avenida Tacna, seguirá por la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Bolivia, y avanzará hacia la avenida Paseo de la República.

PUBLICIDAD

Luego continuará por la avenida José Gálvez, el jirón Manuel Segura y la avenida Prolongación Iquitos, en Lince. El trayecto pasará después por la avenida Javier Prado, la avenida Rivera Navarrete y la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro.

Desde ese punto, el Nazareno Móvil tomará la avenida República de Panamá, en Surquillo, y la avenida Tomás Marsano, en Miraflores.

El tramo final incluirá la avenida Surco, la avenida Paseo de la República y la avenida Soto Bermejo, antes del ingreso al recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La Hermandad coordina con la FAP los accesos y una rampa que permitirá bajar el anda de la plataforma para trasladarla al espacio de la misa.

José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad, afirmó a la Agencia Andina que el traslado tendrá un paso reducido por el resguardo de la imagen y por quienes acompañarán el vehículo.

“Vamos a poca velocidad. Primero por seguridad del anda, por seguridad del Señor y segundo porque la gente acompaña a pie”, señaló el representante.

El representante indicó que el recorrido llevará a la imagen por zonas que suelen quedar fuera de sus salidas tradicionales. “Vamos a pasar inclusive por distritos en donde normalmente nunca va el Señor de los Milagros. Vamos a pasar por Surquillo, por Surco, por Miraflores”, manifestó a Andina.

Recorrido rumbo a la base Las Palmas.
Recorrido rumbo a la base Las Palmas.

Retorno a las Nazarenas comenzará el lunes 16 de noviembre

La presencia del Cristo Moreno en Las Palmas está prevista para la misa que presidirá León XIV el lunes 16 de noviembre desde las 10:30. Después de la ceremonia, el anda iniciará el retorno al Convento de las Nazarenas a las 16:00. La Hermandad estima que la imagen llegará al santuario cerca de las 20:00, tras recorrer nuevamente parte de los distritos incluidos en el traslado.

En el regreso, la comitiva pasará por las avenidas Soto Bermejo, Paseo de la República, Surco y Tomás Marsano. Continuará por República de Panamá y Canaval y Moreyra, para seguir por Juan de Arona, Petit Thouars y 28 de Julio. El recorrido concluirá por las avenidas Washington y Tacna, antes del ingreso de la imagen al Convento de las Nazarenas, según el cronograma difundido por la Hermandad.

Recorrido rumbo a la Iglesia Las Nazarenas.
Recorrido rumbo a la Iglesia Las Nazarenas.

Temas Relacionados

Papa León XIV en PerúPapa León XIVSeñor de los MilagrosLas NazarenasBase Las Palmasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

‘Tito’ decidió jugar el partido pese al delicado estado de salud de su madre, quien finalmente falleció en Uruguay

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ necesitan remontar el 3-0 que les endosó el ‘dominó’ en Arequipa. En el estadio Monumental, las de Carlos Véliz buscarán darle vuelta a la serie, pero el equipo de Germán Rodríguez presenta presenta argumentos para defender la ventaja

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Viaje del papa León XIV EN VIVO: El sumo pontífice ya se encuentra en Uruguay e inicia su visita a Sudamérica, mientras Perú lo espera con entusiasmo

El pontífice inició su recorrido el viernes 6 de noviembre desde Roma y ya está en Uruguay. Luego pasará por Argentina antes de llegar al Perú el miércoles 11. Su agenda contempla vuelos internacionales, desplazamientos en helicóptero, misas multitudinarias y encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas. Permanecerá en territorio peruano hasta el lunes 16, cuando emprenderá el viaje de regreso al Vaticano

Viaje del papa León XIV EN VIVO: El sumo pontífice ya se encuentra en Uruguay e inicia su visita a Sudamérica, mientras Perú lo espera con entusiasmo

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026

El ‘Pirata’ valoró como clave el compromiso ante los dirigidos por Víctor Rivera. Una victoria en el estadio Unión Tarma le permitiría a los de Roberto Mosquera mantener la primera opción de coronarse en este certamen

Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

DEPORTES

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026