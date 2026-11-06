Papa León XIV junto al Señor de los Milagros: Esta será la ruta que atravesará para llegar a la base Las Palmas desde la Iglesia Las Nazarenas

Nazareno Móvil - Crédito: HSMN

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El Señor de los Milagros dejará el entorno habitual de las Nazarenas el domingo 15 de noviembre para cumplir un traslado hacia la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, por la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

El anda partirá a las 7:00 desde el Cercado de Lima sobre el Nazareno Móvil y su llegada por la puerta 3 está prevista alrededor de las 13:00.

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El desplazamiento abrirá una ruta de aproximadamente 14 kilómetros por Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo y Surco, distritos que no integran el circuito procesional de octubre.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó que la unidad transportará la imagen a baja altura, condición que permitirá atravesar infraestructura urbana, incluidos los puentes del recorrido.

El vehículo fue preparado para desplazar la estructura sin que los cargadores deban sostenerla durante todo el recorrido, aunque participarán en maniobras dentro de Las Palmas, una vez que la plataforma llegue a la zona asignada dentro del recinto.

El camión Mercedes-Benz Actros soporta más del doble del peso del anda tradicional. (Foto: Agencia Andina)

Recorrido cruzará cinco distritos antes de llegar a Surco

La ruta oficial del Señor de los Milagros comenzará por la avenida Tacna, seguirá por la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Bolivia, y avanzará hacia la avenida Paseo de la República.

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Luego continuará por la avenida José Gálvez, el jirón Manuel Segura y la avenida Prolongación Iquitos, en Lince. El trayecto pasará después por la avenida Javier Prado, la avenida Rivera Navarrete y la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro.

Desde ese punto, el Nazareno Móvil tomará la avenida República de Panamá, en Surquillo, y la avenida Tomás Marsano, en Miraflores.

El tramo final incluirá la avenida Surco, la avenida Paseo de la República y la avenida Soto Bermejo, antes del ingreso al recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La Hermandad coordina con la FAP los accesos y una rampa que permitirá bajar el anda de la plataforma para trasladarla al espacio de la misa.

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José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad, afirmó a la Agencia Andina que el traslado tendrá un paso reducido por el resguardo de la imagen y por quienes acompañarán el vehículo.

“Vamos a poca velocidad. Primero por seguridad del anda, por seguridad del Señor y segundo porque la gente acompaña a pie”, señaló el representante.

El representante indicó que el recorrido llevará a la imagen por zonas que suelen quedar fuera de sus salidas tradicionales. “Vamos a pasar inclusive por distritos en donde normalmente nunca va el Señor de los Milagros. Vamos a pasar por Surquillo, por Surco, por Miraflores”, manifestó a Andina.

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Recorrido rumbo a la base Las Palmas.

Retorno a las Nazarenas comenzará el lunes 16 de noviembre

La presencia del Cristo Moreno en Las Palmas está prevista para la misa que presidirá León XIV el lunes 16 de noviembre desde las 10:30. Después de la ceremonia, el anda iniciará el retorno al Convento de las Nazarenas a las 16:00. La Hermandad estima que la imagen llegará al santuario cerca de las 20:00, tras recorrer nuevamente parte de los distritos incluidos en el traslado.

En el regreso, la comitiva pasará por las avenidas Soto Bermejo, Paseo de la República, Surco y Tomás Marsano. Continuará por República de Panamá y Canaval y Moreyra, para seguir por Juan de Arona, Petit Thouars y 28 de Julio. El recorrido concluirá por las avenidas Washington y Tacna, antes del ingreso de la imagen al Convento de las Nazarenas, según el cronograma difundido por la Hermandad.

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Recorrido rumbo a la Iglesia Las Nazarenas.