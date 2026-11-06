Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026

El 'Pirata' ha valorado el duelo que afrontarán los 'celestes' como un encuentro decisivo en que los del Rímac podrían dar un paso crucial para hacerse con el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Jax Latin Media.

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Sporting Cristal se juega la vida en Tarma, tal como lo expresó Hernán Barcos antes de partir con el plantel. El cuadro dirigido por Roberto Mosquera afrontará una jornada determinante en la pelea por el Torneo Clausura 2026: una victoria sobre ADT le permitirá conservar el liderato cuando solo queden una fecha y tres puntos por disputar.

El delantero argentino puso el foco en la paridad que existe en la zona alta de la tabla. Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo llegaron a la penúltima fecha con 31 unidades, aunque los ‘rimenses’ cuentan con una ventaja de 17 goles en la diferencia, un dato que puede definir el desenlace del campeonato.

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“Hay una competencia linda, tres equipos con los mismos puntos, pero nosotros hoy dependemos de nosotros. Tenemos una buena diferencia de goles, que también es importante, y seis puntos en juego que vamos a ir a buscar”, señaló Barcos ante ‘Jax Latin Media’ en el aeropuerto Jorge Chávez.

El atacante, que ha sido titular en los últimos encuentros del cuadro ‘celeste’, remarcó que el plantel entiende la exigencia de jugar en una plaza de altura. Tarma será una prueba para un equipo que no tiene margen para ceder unidades si pretende llegar a la última jornada con el control de su futuro.

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Hernán Barcos, consciente de la complejidad que representa ADT en Tarma. Crédito: ITEA

“Estamos preparados, sabemos jugar en altura. Nos puede ir bien o mal, pero estamos preparados y sabemos que nos jugamos la vida”, sostuvo el ‘Pirata’. El experimentado futbolista de 42 años consideró que el grupo llega con la convicción necesaria para disputar un partido que puede acercarlo al objetivo.

Barcos también reconoció que Sporting Cristal ha tenido dificultades en este tipo de escenarios —en su última salida cayó por 3-1 ante Cusco FC— durante la temporada. Aun así, indicó que la necesidad de sumar fuera de casa obliga al equipo a dejar de lado los antecedentes y asumir el encuentro como una final.

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“Nos ha costado jugar en altura, pero hoy estamos peleando el campeonato y no tenemos margen de error, por lo que esperamos traernos los tres puntos”, añadió el delantero. El equipo ‘bajopontino’ viene de vencer 5-0 a FC Cajamarca, resultado que le permitió sostener la cima del Clausura.

La confianza interna también aparece como uno de los argumentos de los dirigidos por Mosquera para encarar la visita. “Tenemos confianza en el equipo, estamos trabajando bien y llegamos de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos”, afirmó Barcos antes del viaje.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

ADT, por su parte, afrontará el compromiso con una necesidad distinta. El conjunto tarmeño requiere un resultado favorable para consolidar su permanencia en la Liga 1, por lo que buscará aprovechar la localía y las condiciones de un estadio ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

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Sporting Cristal llega a Tarma con dos bajas

El entrenador Roberto Mosquera deberá rearmar su línea defensiva por las ausencias de Miguel Araujo y Cristiano da Silva. El defensor peruano no integró la delegación que viajó a Tarma luego de terminar golpeado en el encuentro ante FC Cajamarca.

Hasta el momento, Sporting Cristal no difundió un parte médico con el diagnóstico de Araujo ni los plazos estimados de recuperación. Su ausencia abre una incógnita en la zaga para un duelo en el que los rimenses necesitarán sostener su producción ofensiva sin descuidar la defensa.

Cristiano da Silva, en tanto, quedó fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral brasileño recibió su quinta amonestación en la goleada frente a FC Cajamarca y deberá cumplir una fecha de suspensión en la jornada 16.

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Miguel Araujo y Cristiano da Silva serán bajas sensibles en Sporting Cristal para el juego ante ADT. Crédito: Difusión.

Entre las novedades de la lista de viajeros figura Anderson Villacorta, quien sí fue considerado por Mosquera. Luis Abram, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz aparecen como alternativas para integrar la defensa en un partido que exigirá respuesta física y concentración durante los 90 minutos del juego que se disputará este sábado 7 de noviembre a las 13:00 horas.