Fotos de la colocación de la estatua más grande del mundo del papa León XIV en el Perú

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La figura de 14 metros dedicada al papa León XIV, presentada como la estatua más grande del mundo en homenaje al pontífice, ya fue instalada en el parque Niño Gaelito, en el Callao, a pocos días de la visita del religioso al Perú. Las imágenes que acompañan esta nota muestran el traslado de las piezas y la colocación de la escultura frente al océano Pacífico.

Figura del papa León XIV trasladada en un camión por el Callao, en el Perú. Se trata de la imagen del sumo pontífice más grande del mundo. REUTERS/Sebastian Castaneda

FEl monumento fue construido por partes en un taller situado en Carabayllo y llegó durante la madrugada de este viernes al parque ubicado al inicio de la Vía Costanera. El operativo comenzó cerca de las 2:00 a. m. y terminó alrededor de las 5:00 a. m., después de un recorrido que se extendió más de lo previsto por las dimensiones de la estructura.

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Figura del papa León XIV trasladada en un camión por el Callao, en el Perú. Se trata de la imagen del sumo pontífice más grande del mundo. REUTERS/Sebastian Castaneda

Dos tráileres trasladaron las piezas desde Carabayllo

La escultura fue movilizada en dos camiones tráiler, que transportaron por separado el cuerpo, la cabeza y los brazos de la representación de León XIV. El convoy recorrió las avenidas Universitaria, Trapiche, Los Infantes, Canta Callao y Faucett antes de arribar al parque Niño Gaelito.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

Durante el recorrido nocturno, conductores y transeúntes se detuvieron para observar el traslado y registrar imágenes de la figura. Una vez en el Callao, se utilizaron grúas para elevar y ensamblar las partes de la estatua sobre su base.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú.. REUTERS/Sebastian Castaneda

La obra alcanza 14 metros de altura, con una estructura principal de 10 metros y un pedestal de cuatro metros. La figura pesa cerca de 12 toneladas y solo su cabeza tiene un peso aproximado de una tonelada. El tamaño de las piezas obligó a planificar el traslado fuera de las horas de mayor tránsito.

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Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

Ocho trabajadores participaron en la elaboración del monumento

Los escultores Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana lideraron la elaboración de la pieza, con el apoyo de cuatro soldadores y cuatro escultores. La estructura metálica fue revestida con fibra de vidrio y recibió un acabado que imita el mármol.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

La instalación marca la etapa final del proyecto, aunque aún quedan trabajos de montaje y acabados. Después de esas labores, la estatua será cubierta hasta la ceremonia oficial de inauguración, prevista para el lunes 9 de noviembre.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

El parque donde se ubicó el monumento tendrá una extensión de 2.000 metros cuadrados, áreas deportivas y juegos infantiles. El lugar lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años que murió mientras auxiliaba a su hermana durante un incendio.

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Figura del papa León XIV trasladada en un camión por el Callao, en el Perú. Se trata de la imagen del sumo pontífice más grande del mundo. REUTERS/Sebastian Castaneda

El monumento se ubica frente al mar del Callao

La elección del Callao busca destacar el vínculo de Robert Prevost, hoy papa León XIV, con el Perú. Antes de su elección como pontífice, el religioso estadounidense desarrolló labores pastorales en el país y estuvo a cargo de la administración apostólica del Callao mientras era obispo de Chiclayo.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

La escultura fue donada por Caja Huancayo y se levanta en un espacio público que será parte del nuevo parque infantil chalaco. La ubicación, frente al mar, permitirá que la imagen sea visible desde distintos puntos de la Costa Verde.

Trabajadores usan grúas para instalar la imagen más grande del mundo del papa León en el Callao, en el Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las fotografías y videos del operativo documentan el momento en que la estructura tomó su forma definitiva en el parque Niño Gaelito. El monumento permanecerá en ese lugar como homenaje al pontífice y como parte de las obras preparadas para su llegada al país.

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Una toma aérea registra la estatua del papa León XIV y la plaza adyacente a la vía costera en la provincia del Callao. (EFE)

Una grúa suspende la estatua del papa León XIV durante los trabajos de instalación en la costa del Callao. (EFE)

Figura del papa León XIV trasladada en un camión por el Callao, en el Perú. Se trata de la imagen del sumo pontífice más grande del mundo. (AFP)

Figura del papa León XIV trasladada en un camión por el Callao, en el Perú. Se trata de la imagen del sumo pontífice más grande del mundo. (AFP)