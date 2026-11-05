Extranjeros intentaron sacar del Perú más de 3000 tarántulas ocultas en maletas

Una denuncia anónima recibida mediante la plataforma Alerta Serfor permitió iniciar las labores de inteligencia que condujeron a la intervención - Créditos: Serfor.

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Más de 3000 tarántulas fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando tres ciudadanos extranjeros intentaban trasladarlas de manera clandestina hacia Alemania. Los ejemplares permanecían ocultos dentro de medias rotuladas y distribuidos en tres maletas, según informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La intervención fue posible tras una denuncia anónima recibida mediante la plataforma Alerta Serfor. A partir de esa información, personal especializado desarrolló labores de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos infractores, quienes se encontraban en el módulo de atención del terminal aéreo a punto de embarcar. Los intervenidos son dos ciudadanos alemanes y un ciudadano polaco, quienes pretendían viajar con los arácnidos fuera del territorio nacional.

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Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor y responsable del Puesto de Control Estratégico del aeropuerto, explicó que los animales estaban separados en diferentes etapas de desarrollo. “Acondicionadas en medias dentro de tres maletas encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos”, señaló. La especialista añadió que los responsables realizaron una selección minuciosa de ejemplares pertenecientes a distintas especies, algunas de las cuales todavía no han sido descritas por la ciencia.

Más de 3000 tarántulas fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando tres ciudadanos extranjeros intentaban trasladarlas clandestinamente a Alemania - Créditos: Serfor.

Los animales provendrían de diversas regiones del país, entre ellas Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco y La Libertad. Durante la inspección también se encontraron individuos pertenecientes al género Pamphobeteus, así como ejemplares identificados preliminarmente como Thrixopelma lagunas, Antikuna sp. y Avicularia sp. En estos dos últimos casos, la identificación científica todavía se encuentra en proceso, por lo que las autoridades deberán culminar las evaluaciones correspondientes.

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Entre los ejemplares figura la especie Pamphobeteus antinous, considerada vulnerable (VU) dentro de la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas mediante el Decreto Supremo N.° 004-2014-MINAGRI. Las autoridades también investigan el presunto propósito de la operación, pues, de acuerdo con la información proporcionada por Serfor, los arácnidos habrían sido destinados a actividades de colección, investigación y mascotismo.

Los tres extranjeros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú especializados en delitos ambientales y afrontan una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Según publicaciones científicas citadas por las autoridades, uno de los intervenidos sería un investigador reconocido por sus trabajos relacionados con tarántulas, aspecto que será materia de investigación durante el proceso.

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Las autoridades investigan si los arácnidos iban a ser utilizados para colección, investigación científica o como mascotas - Créditos. Serfor.

El peligro de exportar animales silvestres: es un delito y puede llevar a prisión

La legislación peruana establece que sacar fauna silvestre del país sin la documentación correspondiente puede configurar un delito ambiental, y no solo una infracción aduanera. El artículo 308 del Código Penal sanciona el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre a quien adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta especímenes sin un permiso o certificado válido, cuando conoce o puede presumir que su origen no está autorizado.

Esta conducta puede ser sancionada con una pena de entre tres y cinco años de prisión, además de 180 a 400 días-multa. La norma comprende productos o especímenes de flora silvestre no maderable y fauna silvestre.

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La situación puede agravarse según las circunstancias en las que se cometa el ilícito. El artículo 309 del Código Penal establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión cuando, entre otros supuestos, los especímenes provienen de áreas naturales protegidas, zonas vedadas para la extracción de flora o fauna silvestre, territorios de comunidades nativas o campesinas, o reservas territoriales e indígenas.

La pena agravada también se aplica cuando se utilizan armas, explosivos o sustancias tóxicas; si el responsable se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público; si se trata de especies protegidas por la legislación nacional; o si se recurre a la intimidación o la amenaza contra quienes administran o conservan la especie.

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Además del ámbito penal, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 29763, establece el marco para la conservación, la protección y el aprovechamiento sostenible del patrimonio de fauna silvestre del país. Serfor ha señalado que la captura, el transporte y la comercialización ilegal de fauna silvestre pueden constituir infracciones muy graves y derivar en sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Por ahora, los ejemplares permanecerán bajo custodia mientras concluyen las evaluaciones y el proceso de identificación. Una vez finalizadas estas acciones, las tarántulas serán trasladadas a un centro de cría autorizado, donde quedarán bajo resguardo. Serfor indicó que continuará reforzando los controles contra el comercio ilegal y en defensa de la biodiversidad.

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