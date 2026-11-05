¿Qué se conmemora hoy 5 de noviembre?: Hoy se recuerda la sensible partida de un gran ídolo de Universitario de Deportes

La "U" modificó el horario de su amistoso internacional frente a Millonarios. El compromiso se disputará el sábado 11 de julio desde las 15:30 en el Estadio Monumental de Ate. (Universitario de Deportes)

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El calendario peruano reúne cada 5 de noviembre una serie de acontecimientos vinculados con la memoria nacional, la cultura popular, el deporte y el trabajo en los gobiernos locales. La fecha recuerda la inauguración del primer monumento dedicado al coronel Francisco Bolognesi y a los combatientes de la batalla de Arica, además del nacimiento de la intérprete Cecilia Barraza.

También coincide con la muerte del compositor Filomeno Ormeño Belmonte, autor de piezas asociadas con el repertorio criollo, y del exfutbolista y entrenador Fernando Cuéllar Ávalos, integrante de una generación destacada de Universitario de Deportes y de la selección peruana.

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Desde 2023, la jornada tiene además un alcance laboral. La Ley N.º 31701 declaró el 5 de noviembre como Día del Trabajador Municipal, una fecha no laborable y remunerada para quienes prestan servicios en las municipalidades del país.

El recuerdo de Francisco Bolognesi y los caídos en Arica permanece en Lima

La Plaza Bolognesi, ubicada en el Cercado de Lima, conserva uno de los espacios conmemorativos dedicados a la guerra del Pacífico. El primer monumento instalado en el lugar fue inaugurado el 5 de noviembre de 1905 y rindió homenaje al coronel Francisco Bolognesi y a los soldados que murieron durante la batalla de Arica, ocurrida el 7 de junio de 1880.

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Francisco Bolognesi, defensor de Arica en la Guerra del Pacífico, nació en un día como hoy. Su valentía y sacrificio siguen inspirando a generaciones de peruanos. (Andina)

La obra original fue realizada por el escultor español Agustín Querol. La estructura incorporó granito, mármol de Carrara y bronce, con una columna conmemorativa de aproximadamente 18 metros. En su composición aparecían referencias a la Patria, la Historia y los jefes del Consejo de Guerra que acompañaron a Bolognesi en Arica.

Foto 3: La visita de Juan de la Cruz Salvo a Arica dio paso a uno de los episodios más recordados del patriotismo peruano, inmortalizado por la respuesta de Francisco Bolognesi. (Juan Lepiani)

La escultura que coronaba el conjunto fue reemplazada en 1954 por una obra del artista peruano Artemio Ocaña. Sin embargo, el espacio mantuvo su función como punto de homenaje a los combatientes. El 24 de abril de 2018, el monumento fue declarado bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, una medida que reforzó su protección y conservación.

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El monumento al coronel Francisco Bolognesi se erige en el Cercado de Lima junto a banderas peruanas y edificios históricos durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cecilia Barraza consolidó una trayectoria ligada a la música criolla

El 5 de noviembre de 1952 nació en Lima Cecilia Augusta Barraza Hora, cantante y conductora de televisión que desarrolló una trayectoria asociada con la difusión de la música criolla. Sus primeras apariciones públicas ocurrieron a inicios de la década de 1970, cuando obtuvo el primer lugar en el programa “Trampolín a la Fama”.

Cecilia Barraza, en el marco de la Canción Criolla ha sido declarada Personalidad Meritoria de la Cultura. Foto: TV Perú

A partir de ese reconocimiento, Barraza amplió su presencia artística con el impulso de Chabuca Granda, quien la incorporó a una gira por México junto al elenco Perú Negro. Esa experiencia abrió una etapa de presentaciones fuera del país y fortaleció su vínculo con distintos repertorios de la música peruana.

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Pese a las críticas, Chabuca Granda revolucionó el vals peruano, creando un estilo único que inspiró a futuras generaciones y consolidó su estatus como la artista más influyente del Perú. (El Peruano)

La intérprete grabó temas como “Toro mata” y “Nunca me faltes”, además de participar en espectáculos en América, Europa y Asia. Su carrera también incluyó la conducción de espacios televisivos, entre ellos “Mediodía criollo”, programa que acercó al público a compositores, intérpretes y conjuntos de ese género musical.

Desde su nacimiento en 1952, Cecilia Barraza encarnó la esencia del Perú criollo. Su talento, descubierto por Chabuca Granda, trascendió fronteras y generaciones. (Andina)

En 2019, Cecilia Barraza anunció una pausa en sus actividades artísticas. Cuatro años después volvió a los escenarios, con presentaciones que ratificaron la vigencia de su repertorio y su lugar dentro de la música criolla peruana.

Una guitarra acústica, partituras, discos de vinilo y una bandera peruana ilustran el patrimonio de la música criolla frente al escenario de una peña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filomeno Ormeño dejó obras vinculadas con el carnaval limeño

El 5 de noviembre de 1975 murió en Lima Filomeno Ormeño Belmonte, compositor, pianista, orquestador y director musical. Había nacido el 6 de junio de 1899 en el distrito de El Rímac y construyó una carrera que combinó la creación de valses, la dirección de agrupaciones y el trabajo en espacios radiales.

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Entre sus composiciones figura “Canción del carnaval”, una obra que quedó vinculada con las celebraciones del carnaval limeño. También escribió piezas como “Cuando las hojas caen”, incluida dentro de un repertorio que atravesó distintas etapas de la música criolla durante el siglo XX.

Filomeno Ormeño, compositor y pionero del criollismo, murió en 1975 dejando un legado sonoro que unió tradición, talento y memoria en el alma musical del país. (BNP)

Ormeño fundó la primera orquesta criolla del país y participó en la musicalización de películas mudas. Más adelante dirigió conjuntos que actuaron en radio, una plataforma decisiva para la expansión del criollismo y para la difusión de compositores e intérpretes ante públicos de distintas ciudades.

Su trabajo reunió influencias de la música popular urbana y de los formatos orquestales de su tiempo. A través de sus partituras y presentaciones, Ormeño contribuyó a consolidar repertorios que permanecen asociados con la tradición musical de Lima.

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Luis Abanto Morales, Aida Martoreli, Filomeno Ormeño, Rosina Martoreli, Carlos Inga Segovia. Foto: archivo CIngaSegovia / El Rímac que queremos

Fernando Cuéllar fue defensor de Universitario y de la selección peruana

La misma fecha recuerda la muerte de Fernando Cuéllar Ávalos, exfutbolista, entrenador y dirigente deportivo. Nacido en Moquegua en 1945, se desempeñó como defensor central y fue una de las figuras de Universitario de Deportes durante una etapa de resultados nacionales e internacionales.

Fernando Cuéllar, defensa central de la “U” y seleccionado nacional, nació en 1945. Como jugador y técnico dejó un legado en el fútbol peruano, que lo recuerda cada 27 de agosto con orgullo. (Andina)

Cuéllar formó una defensa reconocida junto a Héctor Chumpitaz. Con Universitario obtuvo tres títulos nacionales y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1972, una campaña que mantiene un lugar central en la historia internacional del club. También integró convocatorias de la selección peruana.

La fecha marca la partida de Fernando Cuéllar, un ícono del fútbol peruano, recordando su pasión por el deporte y su influencia como entrenador, dejando una huella imborrable en la historia. (El Bocón)

Tras su retiro como jugador, dirigió a clubes como León de Huánuco, San Agustín y Melgar. Además, trabajó con selecciones nacionales de distintas categorías y presidió la Asociación de Entrenadores del Perú. Murió en Lima el 5 de noviembre de 2008, a los 63 años, a causa de un tumor cerebral.

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Varios empleados municipales realizan tareas de limpieza, riego de jardines y recolección de residuos en una avenida con la Plaza Bolognesi al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Trabajador Municipal completa los significados de la fecha. La Ley N.º 31701 estableció que el 5 de noviembre es una jornada no laborable, remunerada y considerada como trabajada para todos los efectos legales. La norma reconoce las tareas de limpieza pública, mantenimiento urbano, áreas verdes, seguridad ciudadana y atención vecinal que sostienen el funcionamiento cotidiano de las ciudades.